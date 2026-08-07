Ne tegyük a túlmelegedett telefont a hűtőszekrénybe!

Európát jelenleg példátlan hőhullám sújtja. Ez többek között a számítástechnikai és mobileszközök túlmelegedésével is jár. A TikTokon terjed a módszer, miszerint a túlmelegedett telefon hűtőszekrénybe vagy fagyasztóba való, de ezzel csak a szervizeknek lesz több munkája, ha nem megy rögtön tönkre a telefon. Jamie Farnell, egy Wem nevű brit városban működő szerviz tulajdonosa a BBC-nek elmondta néhány hete, hogy az utóbbi időben, mióta tart a kánikula, elárasztották őket a belső nedvességkárosodást szenvedő készülékek. Az egyik nyári rendkívüli hőhullám idején egy iPad felrobbant a szervizben, miután egy ügyfél behozta a megduzzadt lítium-akkumulátorral.

A tengerparton túlmelegedett telefon sem való hűtőszekrénybe - Fotó: Oleg Magni / Image Hunter / Pexels

Miért rossz ötlet a túlmelegedett telefont betenni a hűtőbe?

Messze a legfontosabb ok a páralecsapódás. Ha egy felhevült telefont a hűtőbe teszünk, a készülék belsejében lévő meleg levegő gyorsan lehűlhet, ami nedvesség kicsapódását okozhatja az érzékeny elektronikai alkatrészeken. Amikor pedig a lehűlt telefont ismét kivesszük, hogy újra használjuk a kánikulában, még nagyobb az esélye annak, hogy a készülék belsejében is pára csapódik le. Ez akkor is problémát jelenthet, ha a telefon vízállónak számít, figyelmeztet az Endgadget, hiszen a vízállósági minősítés nem nyújt védelmet a belső alkatrészeken kialakuló nedvességgel szemben, és ezeket a minősítéseket egyébként is laboratóriumi környezetben kapják meg a készülékek, ahogy erről korábban írtunk már.

A hűtőszekrény és az azon kívüli világ jelentős hőmérséklet-különbsége miatt úgynevezett hősokk is kialakulhat. A hirtelen hőmérséklet-változás károsíthatja a telefon különböző alkatrészeit: csökkentheti a lítiumion-akkumulátor élettartamát, fokozott terhelésnek teheti ki az akkumulátort, sőt szélsőséges esetben még a kijelző megrepedéséhez is vezethet.

Hogyan hűtsük le biztonságosan a telefont?

Szerencsére több biztonságos módszer is létezik a telefon hűtésére.

Meleg időben érdemes kerülni a nagy erőforrás-igényű feladatokat, például a videostreamelést vagy a grafikai szempontból nagyigényű játékokat, mert ezek jelentősen növelik a készülék hőtermelését.

A háttérben futó folyamatok korlátozásával járó energiatakarékos mód bekapcsolása szintén segíthet.

Ha a telefon már túlmelegedett, az egyik legegyszerűbb megoldás a tok eltávolítása, mivel az sok esetben hőszigetelőként működik, és bent tartja a meleget. Ugyanakkor nem minden tok hátrányos: a jól szellőző, például rácsos hátlappal készült modellek csökkenthetik a hő felhalmozódását, bár a leghatékonyabb hűtést továbbra is a tok nélküli használat biztosítja.

Hasznos kiegészítő lehet a kifejezetten szélsőséges hőmérsékletek elleni védelemre tervezett hővédő tok vagy tasak, illetve iPhoneok esetében a MagSafe-kompatibilis, külső hűtőventilátor is. A legegyszerűbb és egyben leghatékonyabb megoldás azonban sokszor az, ha teljesen kikapcsoljuk a telefont, árnyékos helyre tesszük, és hagyjuk természetes módon lehűlni, miközben mi is élvezzük a nyári időt.