Az Uber új biztonsági funkciójával a szülők élőben nézhetik a gyerekük utazását

Az aggódó szülőknek hamarosan nem kell többé üzenetekre vagy telefonhívásokra hagyatkozniuk ahhoz, hogy megtudják, jól van-e a gyermekük az Uber-utazása során. Élő videón keresztül is belenézhetnek majd az útba. Az Uber a minap jelentette be a tinédzsereknek szánt fiókok új, élő videóközvetítési funkcióját, amelynek segítségével a szülők valós időben ellenőrizhetik, hogyan zajlik az utazás.

Az Uber új biztonsági funkciója az aggódó szülőknek hasznos (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Élőben nézhetik, ahogy utazik a gyermek az Uberrel

A vállalat szerint a funkció újabb lehetőséget ad a szülőknek arra, hogy meggyőződjenek róla, a gyermekük útja rendbenzajlik. Ha esetleg nem érik el a gyermeket a saját telefonján, a szülő élőben nézheti majd a sofőr telefonjának előlapi kameráját, így élő képet kaphat arról, mi történik az autóban. Az Uber szerint a funkció célja, hogy nagyobb nyugalmat adjon a szülőknek. A sofőrt a rendszer arra kérheti, hogy rögzítse megfelelően a telefonját, és gondoskodjon arról, hogy a kamera jól lássa a hátsó ülést, írja a Endgadget.

Amikor egy tinédzser Uberrel utazik, a kijelölt szülő push értesítést kap.

Egyetlen koppintással elindíthatja az élő közvetítést,

erről pedig a sofőr és a tinédzser is értesítést kap.

A videóközvetítés automatikusan véget ér az utazás befejezésekor.

Az Uber for Teens fiókokat 2023-ban vezették be az Egyesült Államokban, hogy a szülők könnyebben nyomon követhessék gyermekeik utazásait. (Magyarországon egyelőre nem érheto el ez a funkció.) Az alkalmazásban eddig is követhették az útvonalat, illetve valós idejű állapotfrissítéseket kaphattak. Ha a szülő fizetési adatai rendben vannak, a tinédzser önállóan is rendelhet fuvart.

Az Uber szerint az adatvédelem érdekében az élő videót kizárólag a tinédzser fiókjához kapcsolt szülő vagy gondviselő nézheti az utazás alatt. A videóközvetítés titkosított, és az út befejezése után sem a sofőr, sem a szülő, sem a tinédzser nem férhet hozzá a felvételhez, írja a CNET.

Az Uber titkosítva tárolja a videófelvételt, amelyet 14 nap elteltével automatikusan törölnek, kivéve, ha az utazással kapcsolatban biztonsági bejelentés érkezik.

A vállalat a felvétel visszafejtéséhez szükséges kulcsot kizárólag akkor használhatja, ha egy incidenst kell kivizsgálnia. Ilyen esetben a videót az Uber adatmegőrzési szabályainak megfelelően akár 14 napnál hosszabb ideig is megőrizheti.