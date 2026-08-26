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Uber

Az Uber új biztonsági funkciójával a szülők élőben nézhetik a gyerekük utazását

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A sofőr telefonjának előlapi kamerája adja az élő képet. Az Uber szerint betartják az adatvédelmi szabályokat.
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Uberstreamélő közvetítésbiztonságszülő

Az aggódó szülőknek hamarosan nem kell többé üzenetekre vagy telefonhívásokra hagyatkozniuk ahhoz, hogy megtudják, jól van-e a gyermekük az Uber-utazása során. Élő videón keresztül is belenézhetnek majd az útba. Az Uber a minap jelentette be a tinédzsereknek szánt fiókok új, élő videóközvetítési funkcióját, amelynek segítségével a szülők valós időben ellenőrizhetik, hogyan zajlik az utazás.

Uber
Az Uber új biztonsági funkciója az aggódó szülőknek hasznos (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Élőben nézhetik, ahogy utazik a gyermek az Uberrel

A vállalat szerint a funkció újabb lehetőséget ad a szülőknek arra, hogy meggyőződjenek róla, a gyermekük útja rendbenzajlik. Ha esetleg nem érik el a gyermeket a saját telefonján, a szülő élőben nézheti majd a sofőr telefonjának előlapi kameráját, így élő képet kaphat arról, mi történik az autóban. Az Uber szerint a funkció célja, hogy nagyobb nyugalmat adjon a szülőknek. A sofőrt a rendszer arra kérheti, hogy rögzítse megfelelően a telefonját, és gondoskodjon arról, hogy a kamera jól lássa a hátsó ülést, írja a Endgadget

  • Amikor egy tinédzser Uberrel utazik, a kijelölt szülő push értesítést kap. 
  • Egyetlen koppintással elindíthatja az élő közvetítést, 
  • erről pedig a sofőr és a tinédzser is értesítést kap. 
  • A videóközvetítés automatikusan véget ér az utazás befejezésekor. 

Az Uber for Teens fiókokat 2023-ban vezették be az Egyesült Államokban, hogy a szülők könnyebben nyomon követhessék gyermekeik utazásait. (Magyarországon egyelőre nem érheto el ez a funkció.) Az alkalmazásban eddig is követhették az útvonalat, illetve valós idejű állapotfrissítéseket kaphattak.  Ha a szülő fizetési adatai rendben vannak, a tinédzser önállóan is rendelhet fuvart.

Az Uber szerint az adatvédelem érdekében az élő videót kizárólag a tinédzser fiókjához kapcsolt szülő vagy gondviselő nézheti az utazás alatt. A videóközvetítés titkosított, és az út befejezése után sem a sofőr, sem a szülő, sem a tinédzser nem férhet hozzá a felvételhez, írja a CNET

Az Uber titkosítva tárolja a videófelvételt, amelyet 14 nap elteltével automatikusan törölnek, kivéve, ha az utazással kapcsolatban biztonsági bejelentés érkezik. 

A vállalat a felvétel visszafejtéséhez szükséges kulcsot kizárólag akkor használhatja, ha egy incidenst kell kivizsgálnia. Ilyen esetben a videót az Uber adatmegőrzési szabályainak megfelelően akár 14 napnál hosszabb ideig is megőrizheti.

A funkció tesztelése egyelőre az Egyesült Államok kilenc térségében zajlik: Atlantában, Phoenixben, Orlandóban, Raleigh-Durhamben, Portlandben, El Pasóban, San Antonióban, Clevelandben és Rhode Island államban. Az Uber közlése szerint a következő hetekben az Egyesült Államok egész területén elérhetővé válhat. Az Egyesült Államokon túli bevezetésről egyelőre nem közölt információt a vállalat.

 

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