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Sokan nem tudnak belépni a WhatsAppra, vizsgálja a hibát a cég

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egyre több WhatsApp-felhasználó panaszkodik arra, hogy minden előzetes figyelmeztetés nélkül zárolták a fiókját. A Meta elismerte, hogy előfordulhatnak téves letiltások, és közölte, már dolgoznak a probléma mielőbbi megoldásán.
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whatsappmetafigyelmeztetés

Egyre több felhasználó számol be arról, hogy váratlanul elveszítette hozzáférését a WhatsApphoz. Az érintettek szerint az alkalmazás minden előzetes figyelmeztetés nélkül letiltotta vagy felfüggesztette a fiókjukat.

WhatsApp
WhatsApp
Fotó: Unsplash

Tömeges WhatsApp letiltások, ezt üzeni a Meta az érintetteknek

A zárolás után a felhasználók egy üzenetet kapnak, amely szerint a WhatsApp felülvizsgálja a fiók tevékenységét, hogy megállapítsa, megfelel-e a szolgáltatás felhasználási feltételeinek. 

A rendszer azt ígéri, hogy a vizsgálat eredménye általában 24 órán belül megszületik.

A Meta tulajdonában lévő WhatsApp közölte, hogy a szigorú ellenőrzések célja a kéretlen üzenetek, a csalások és a visszaélések visszaszorítása. Ugyanakkor a vállalat azt is elismerte, hogy időnként tévesen is felfüggeszthetnek felhasználói fiókokat.

A cég szerint letiltásra kerülhet sor például akkor, ha valaki nem hivatalos WhatsApp-verziót használ, vagy automatizált adatgyűjtést, úgynevezett „scrapinget” végez. 

A szabályok ismételt megszegése esetén az ideiglenes felfüggesztés végleges kitiltássá is válhat.

A WhatsApp szóvivője hangsúlyozta, hogy folyamatosan dolgoznak a tévesen zárolt fiókok helyreállításán, és céljuk, hogy az érintett felhasználók a lehető leghamarabb ismét hozzáférjenek fiókjukhoz. Ugyanakkor kiemelte, hogy a biztonsági intézkedések elengedhetetlenek a felhasználók védelme érdekében.

 

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