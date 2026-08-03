A Microsoft komolyan gondolja: 8 GB RAM már elég lesz a Windowshoz!

A Microsoft újabb fontos célkitűzést jelentett be: a vállalat azt szeretné elérni, hogy a Windows 11 már 8 GB memóriával rendelkező számítógépeken is gyorsan és gördülékenyen fusson. Ez különösen jó hír lehet a belépő- és középkategóriás laptopok számára, amelyek az utóbbi években egyre nehezebben birkóznak meg a rendszer növekvő memóriaigényével. Pláne, hogy közben globális memóriahiánnyal küzd a világ.

Gyors és gördülékeny Windows-élmény a cél a Microsoft-főnök szerint - Fotó: Shutterstock

Gyors és megbízható Windows 8GB RAM-mal

Pavan Davuluri, a Microsoft Windows és eszközök üzletágának vezetője szerint a vállalat következő célja a 8 GB RAM-mal rendelkező eszközök memóriájának optimalizálása. „A Windows memóriaigényének csökkentése annak érdekében, hogy gyors és gördülékeny Windows-élményt nyújtsunk az ügyfelek által mindennap használt PC-ken” – írta egy blogbejegyzésében.

A fejlesztések célja, hogy:

kisebb legyen a Windows memóriahasználata;

8 GB RAM-mal is gyors és reszponzív maradjon a rendszer;

gördülékenyebb legyen az első bekapcsoláskor végigvezető beállítási folyamat;

javuljon a szülői felügyelet működése is.

Egyre nagyobb kihívásnak bizonyul a teljes operációs rendszer zökkenőmentes futtatása mindössze 8 GB RAM-mal rendelkező asztali vagy hordozható számítógépen. A Windows mostani törekvése azt jelentené, hogy a belépő szintű és olcsó laptopok legalább az alapvető funkciókat megfelelően fogják ellátni, és a mesterséges intelligencia kiegészítő funkció nem fogják terhelni a rendszert. Vagyis, le kell mondanunk róla ebben az árkategóriában.

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A PC-k és laptopok helyzete nem túl rózsás a globális memóriahiány miatt, amelyet az AI mérhetetlen memóriaigénye okoz. A RAM ára egy év alatt több mint négyszeresére emelkedett, és az előrejelzések szerint tovább is fog. A minap az egyik legnagyobb memóriagyártónak számító Samsung kijelentette, hogy a helyzet 2028-ig biztosan nem fog enyhülni. Ennek következtében a laptopok átlagos eladási ára folyamatosan emelkedik, még az Apple-nek is emelnie kellett az árait néhány héttel ezelőtt. Az elemzők előrejelzései is meglehetősen lehangolóak,

egyesek egyenesen a belépő szegmens eltűnéséről beszélnek. Vagyis, azoknak a laptopoknak az eltűnéséről, amelyeket pl. iskolakezdés előtt 150 ezer forint körüli áron kínálnak.

Mi lassítja a 8 GB-os Windows-laptopokat?

Az operációs rendszerek gyártói egyre inkább beépítik a mesterséges intelligenciát a munkafolyamatokba. Microsoft sem kivétel, és az elmúlt néhány évben megpróbálta a Copilot mesterséges intelligencia élményét beépíteni a Windows minden szegletébe. A vállalat hamar rájött a hibájára is, summázza a Digital Trends és piacra dobta legújabb laptopjainak leegyszerűsített változatát, amelyek mindössze 8 GB RAM-mal rendelkeznek, és nem viselik a Copilot+ AI márkajelet, mivel egyszerűen nem kivitelezhető, hogy egy mindössze 8 gigabájt memóriával rendelkező laptopon gördülékenyen fusson minden AI-funkció. Persze a Copilot nem az egyetlen akadály, ami miatt az olcsó laptopok használata kihívást jelent mindössze 8 GB RAM-mal. Rengeteg háttérfolyamat és felesleges elem lassítja a Windows működését ugyanakkora RAM-mennyiség mellett. Úgy tűnik, ezt már a Microsoft is belátta.