Nagyobb terhelésre várható, fontos bejelentés tett a Yettel a Sziget fesztiválról

Tájékoztatása szerint az első tervezéstől kezdve 30 fős mérnök- és szervizcsapat dolgozik a rendszer kialakításán, üzemeltetésén és non-stop felügyeletén, a munkálatok májusban indultak.

Nagyobb terhelésre készültek, 20 százalékkal növelte a kapacitást a Yettel.

Ennyivel több mobilnetet bír el idén a fesztivál, fejlesztett a Yettel

Kifejtette: mobilkommunikációs szolgáltatóként azért nehéz egy ilyen rendezvényen megfelelő élményt biztosítani, mert 0,7 négyzetkilométeres területen 70-80 ezer ember használja egyszerre készülékét. A látogatók a hétköznapi használathoz képest jóval több fényképet, videót és élő tartalmat töltenek fel: miközben átlagos körülmények között a feltöltés aránya a letöltéshez képest jellemzően 10 százalék alatt marad, a fesztivál csúcsóráiban elérheti a 30 százalékot.

A Yettel hálózati infrastruktúra-partnerével, a Cetinnel közösen a tavalyi 31 szektoros kiépítést továbbfejlesztette, és 20 százalékkal növelte a teljes 4G- és 5G-kapacitást. Ezen belül a nagysebességű, C-band frekvenciát használó 5G-cellák kapacitása 40 százalékkal nőtt. Ezt a jelenlegi energiahelyzetben is kedvezőnek nevezte, mivel a korszerű 4G- és 5G-hálózati eszközök lényegesen energiahatékonyabban működnek: a modern technológiák egyrészt kevesebb hűtést igényelnek, másrészt ugyanakkora adatforgalmat kisebb erőforrás-felhasználással képesek kiszolgálni.

A fesztivál idején 21 lokáción, 144 mobil-cella kapacitásával biztosítja az extra hálózatot a szolgáltató, a sziget területén működő úgynevezett mikrocellák jellemzően 100-200 méteres szektorokat fednek le

- ismertette.

Arról is beszámolt, hogy a tavalyi adatok alapján a teljes fesztiválidőszakban a csúcsórai mobilforgalom 10 százalékkal nőtt az előző évhez képest, ennek 40 százaléka 5G-hálózaton zajlott. Az 5G részaránya a teljes adatforgalomban elérte a 25 százalékot, idén pedig a szakemberek úgy számolnak, hogy a kompatibilis készülékek terjedésével akár a 30 százalékot is megközelítheti.

Tőzsér Judit, a Yettel vállalati kommunikációs igazgatója elmondta: Európa egyik legnagyobb zenei és kulturális eseményének hivatalos telekommunikációs partnerként a Yettel ingyenes Wi-Fi zónát alakított ki, 15 mobiltöltő ponttal.

Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője hangsúlyozta, hogy az idei év izgalmas a Sziget életében, mert ismét hazai kézbe került a fesztivál, és visszatért az alapító, Gerendai Károly, a menedzsment is tulajdonossá vált, illetve bevontak egy befektetői kört a fesztivál életébe, akikkel régóta együtt dolgoztak.