A YouTube eltűri az AI-videókat, de pénzt keresni bármivel már nem lehet

Nemrég írtunk arról, hogy a közösségi és streaming oldalak hadat üzentek az ócska, gyenge színvonalú AI-tartalmaknak. A tartalomkészítőknek ma már minden korábbinál egyszerűbb néhány utasításból komplett YouTube-videót készíteniük, ami arra késztette a platformot, hogy módosítsa a csatornák bevételszerzésére vonatkozó szabályait. Matt Halprin, a YouTube bizalomért és biztonságért felelős alelnöke (merthogy nekik ilyen is van...) a Creator Insidernek adott interjújában beszélt arról, hogyan korlátozzák az AI-jal készült tartalmak után járó pénzeket.

A YouTube "valódi kreatív munkát és hozzáadott értéket " vár el, de nem zárja ki a mesterséges intelligenciát, mint eszközt ehhez (illusztráció) - Fotó: 123RF

A YouTube-ra feltöltött AI-tartalmak mennyisége már most is óriási. A The Guardian tavalyi beszámolója szerint a leggyorsabban növekvő YouTube-csatornák közül nagyjából minden tizedik mesterséges intelligenciával készített tartalmakra épült. A gyors terjedés ellenére a nézők korántsem ennyire lelkesek: a Fortune által idézett egyik friss felmérésben a válaszadók mindössze 26 százaléka nyilatkozott pozitívan a mesterséges intelligenciáról. A YouTube új szabályai ugyanakkor nem jelentik azt, hogy a platform teljes egészében betiltaná az AI-jal tömegesen gyártott tartalmakat. A változtatások ennél jóval árnyaltabbak.

Betiltja a YouTube az AI-szemetet?

Nem valószínű, hogy a közeljövőben eltűnnének az AI-jal készített videók a YouTube-ról. Halprin az interjúban hangsúlyozta, hogy a platform számára alapvetően mindegy, milyen eszközöket használnak az alkotók a tartalmaik elkészítéséhez. A szabályzat módosításával a korábbi „ismétlődő tartalom” megnevezést „nem hiteles tartalomra” cserélték, ezzel is jelezve, hogy az alkotóktól – az AI-t használóktól is – valódi kreatív munkát és hozzáadott értéket várnak el. Az új szabályok tehát nem a generatív mesterséges intelligenciával készült tartalmak teljes betiltását célozzák. Sokkal inkább azt szeretnék egyértelművé tenni, milyen feltételeknek kell megfelelniük az AI-t használó alkotóknak ahhoz, hogy továbbra is bevételt szerezhessenek videóikkal.

A szabályzat három olyan AI-tartalomtípust emel ki, amely nem fér bele a YouTube elvárásaiba.

Ide tartoznak a sablonos és ismétlődő, különösen a nézettség kedvéért tömegesen gyártott videók,

a felkavaró vagy nyugtalanító tartalmak – például a veszélyben lévő állatokat ábrázoló videók –,

valamint az úgynevezett „AI-személyiségek”, amelyek pénzügyi vagy más komoly témákban osztogatnak tanácsokat.

Ezek az előírások elkülönülnek a YouTube minden feltöltőre érvényes általános közösségi irányelveitől, amelyek többek között a meztelenséget és a gyűlöletbeszédet is szabályozzák. A mostani változtatások kifejezetten azokat érintik, akik AI-jal generált videókkal szeretnének pénzt keresni a platformon.

Honnan lehet felismerni, hogy egy videót AI-generált?