Drágul a YouTube Premium Magyarországon, ennyit kell fizetni októbertől

Árat emel Magyarországon a YouTube: a Premium családi előfizetés havidíja 4790 forintról 5390 forintra nő. Az új díjat az érintett előfizetők következő, októberi számlázásától alkalmazzák - derül ki a YouTube előfizetőknek küldött leveléből.

Drágul a YouTube Premium - Fotó: JAQUE SILVA / NurPhoto

Újabb áremelés érkezik a YouTube Premiumnál Magyarországon.

A Google az előfizetőknek küldött e-mailben tájékoztat arról, hogy a jelenlegi havi 4790 forintos díj 5390 forintra emelkedik.

Ez havi 600 forintos, vagyis mintegy 12,5 százalékos drágulást jelent. Éves szinten így 7200 forinttal kerül majd többe az előfizetés.

A levél szerint az új ár az érintett előfizetőknél a következő számlázási időponttól lép életbe.

Az értesítés alapján 2026. október 18-án már az 5390 forintos összeget vonják le.

Ezzel indokolja az áremelést a YouTube

A vállalat az árváltozást azzal indokolja, hogy tovább szeretné fejleszteni a Premium szolgáltatást, miközben támogatja a YouTube-on jelen lévő alkotókat és előadókat.

A YouTube Premium többek között reklámmentes videózást, háttérben történő lejátszást és videók letöltését teszi lehetővé, az előfizetéshez pedig a YouTube Music szolgáltatás is hozzáférést biztosít.

A családi csomag előnye, hogy az előfizető legfeljebb öt, vele egy háztartásban élő személlyel oszthatja meg a szolgáltatást.

Aki az áremelés miatt nem szeretné tovább használni a YouTube Premiumot, az előfizetését bármikor lemondhatja a fiókbeállítások között.

Az Origo még 2025-ben számolt be arról, hogy nem kell az amerikaiknak a YouTube Premium, akik elsődlegesen már okostévén nézik a videókat.