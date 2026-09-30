Több mint 16 ezer adatbázis maradt nyitva: jelszavak és személyes adatok is veszélybe kerültek

Komoly adatbiztonsági problémára bukkantak a kutatók: több mint 16 ezer olyan, interneten elérhető adatbázist találtak, amelyből a hibás beállítások miatt illetéktelenek is adatokat olvashattak ki, írja a Bleeping Computer. A veszélyeztetett rendszerek között személyes adatokat, jelszavakat és belépési tokeneket tartalmazók is akadtak. Az UpGuard biztonsági kutatói mintegy 300 ezer olyan webcímet vizsgáltak meg, amelyeknél a Supabase nevű szolgáltatás használatára utaló jeleket találtak. A Supabase fejlesztői platform: többek között adatbázist, felhasználói azonosítást és más háttérszolgáltatásokat kínál weboldalak és alkalmazások készítőinek. A vizsgálat során 16 326 olyan adatbázist találtak, amelynek bizonyos tartalmai az internetről is hozzáférhetők voltak, és felmerült az adatszivárgás veszélye. Több mint felüknél olyan információkra bukkantak, amelyek személyes adatok tárolására utaltak. Egyes adatbázisokban jelszavakhoz és belépési adatokhoz kapcsolódó információk is szerepeltek, volt, ahol pedig arra utaló nyomokat találtak, hogy bankkártyaadatokat is tárolhattak bennük.

Több ezer adatbázisnál merült fel adatszivárgás (illusztráció)

Fotó: Mikhail Nilov / Pexels

Adatszivárgás gyanúja: jelszavak is szabadon maradtak

A kutatók néhány súlyosabb esetet részletesebben is megvizsgáltak.

Egy amerikai parkolási szolgáltatás rendszerében például több mint 100 ezer ügyfél adataihoz lehetett hozzáférni, köztük elérhetőségekhez, rendszámokhoz és korábbi látogatások adataihoz.

Egy kanadai bevándorlási szolgáltatónál közel ötezer felhasználói rekordot találtak, amelyek között 884 egyszerű szövegként tárolt jelszó is szerepelt.

Egy másik rendszer több mint 100 ezer privát üzenetet tett hozzáférhetővé,

egy afrikai konzulátus adatbázisában pedig mintegy 25 ezer ember adatai szerepeltek.

A kutatás nem a Supabase központi rendszerének feltörését tárta fel. A probléma az egyes alkalmazások hibás konfigurációjából fakadt - magyarul rosszul voltak beállítva. Az egyik fő gond a hozzáférési jogosultságok hibás beállítása volt. A Supabase rendszerében ezekkel lehet szabályozni, hogy az adatbázisban tárolt információk közül ki és mihez férhet hozzá. Ha a szükséges védelem nincs bekapcsolva, vagy rosszul állítják be, olyan adatok is elérhetővé válhatnak az interneten, amelyeket a fejlesztők eredetileg nem szántak nyilvánosnak. A Supabase ezért külön is felhívja a fejlesztők figyelmét a megfelelő jogosultságok beállítására. A vállalat 2026-ban a rendszer működésén is változtatott, hogy csökkentse annak veszélyét, hogy egy újonnan létrehozott adatbázis tartalma véletlenül hozzáférhetővé váljon.