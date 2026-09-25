Egy kibertámadó mesterséges intelligenciára bízta a támadások jelentős részét: az AI-rendszerek sebezhető weboldalakat kerestek, megpróbáltak bejutni azok rendszereibe, és többször önállóan döntöttek arról, hogyan folytassák az akciót. A nagyszabású AI-támadás - pontosabban támadássorozat - során legalább 119 weboldalra sikerült bankkártyaadatokat lopó kódot elhelyezni, két vállalattól pedig több mint 600 ezer érvényes bankkártya adatai kerültek a támadóhoz. A támadássorozatot a Gambit kiberbiztonsági vállalat kutatói tárták fel. Vizsgálatuk szerint a művelet legalább 2026 júliusa óta zajlott, és szeptember 22-én, a kutatás közzétételekor még mindig aktív volt, írja a Bleeping Computer. Szeptember 10. és 15. között mindössze öt nap alatt 105 támadási hullámot indítottak, és legalább 27 szervezet rendszerébe sikerült valamilyen módon bejutni.

AI-támadás: 600 ezer bankkártya adatait lopták el (illusztráció)

Fotó: Cottonbro Studio / Pexels

AI-támadás: a mesterséges intelligencia hacker szerepben

A támadás különlegessége nem egyszerűen az volt, hogy a hacker mesterséges intelligenciát használt. A művelet jelentős részét olyan nyílt forrású AI-ügynökökre bízta, amelyek képesek voltak önállóan végrehajtani a rájuk bízott feladatokat. Három különböző rendszert vetettek be:

A Strix a lehetséges célpontokat vizsgálta át és biztonsági réseket keresett.

A Cairn már ezek kihasználásával próbált hozzáférést szerezni a kiszemelt rendszerekhez.

A Hermes pedig egyfajta irányító szerepet töltött be: összehangolta a műveletet, további feladatokat végzett el a sikeres behatolások után, és arról is képes volt önállóan dönteni, hogy mi legyen a támadás következő lépése.

Ez fontos különbség ahhoz képest, amikor valaki egyszerűen egy chatbot segítségét kéri egy kibertámadáshoz. Ebben az esetben a támadónak nem kellett minden egyes műveletet kézzel elvégeznie. Meghatározhatta a célt, az AI-ügynökök pedig a feladat egy részét már önállóan hajtották végre.

A cél a bankkártyaadatok ellopása volt

A támadások egyik legfontosabb célja olyan rosszindulatú kódok elhelyezése volt, amelyek például egy webáruház fizetési oldalába beépülve képesek megszerezni a vásárlók által beírt bankkártyaadatokat. A rosszindulatú programkódot többféle módszerrel juttatták be a weboldalakba. A támadók JavaScript-fájlokat és fizetési oldalakat módosítottak, gyorsítótárakat és felhőben tárolt tartalmakat változtattak meg. Egyes esetekben még arról is gondoskodtak, hogy ha a kártékony kódot eltávolítják, az automatikusan visszakerüljön az oldalra.