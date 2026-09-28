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üzenetküldés

Eltűnt egy régi bosszúság az androidosok és az iPhone-osok között

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Egyre kevésbé számít, hogy milyen telefon van van a másik fél kezében. Újabb fontos funkciókkal bővült az Android-iPhone üzenetküldés.
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üzenetküldésiOS 27AndroidiPhone

Újabb fontos lépést tett az Apple és a Google afelé, hogy ne járjon látványos kompromisszumokkal, ha egy iPhone-t használó ember androidos telefonnal rendelkező ismerősének ír üzenetet. Vagyis, még simán lesz az Android-iPhone üzenetküldés. A 9to5Google összefoglalója szerint az iOS 27 megjelenésével az Android és az iPhone közötti RCS-üzenetváltás két fontos funkcióval bővült: megérkeztek a konkrét üzenetekre adott, idézetet is tartalmazó közvetlen válaszok, illetve javult a képekre adott reakciók kezelése.

Android-iPhone üzenetküldés
Egyre kevésbé bosszantó az Android-iPhone üzenetküldés
Fotó: Chandan Kumar / Pexels

Android-iPhone üzenetküldés: mi változott?

Az első változás különösen hosszabb beszélgetéseknél lehet hasznos. 

  • Egy adott üzenetre most már úgy lehet válaszolni, hogy a rendszer egyértelműen jelzi, melyik korábbi üzenetre érkezett a reakció. A funkció az iPhone-on az iMessage-beszélgetésekben megszokott módon működik: a felhasználó hosszan megérintheti az üzenetet és kiválaszthatja a válasz lehetőségét, illetve jobbra is húzhatja az üzenetbuborékot.
  • A másik változás a fényképekre és videókra adott reakciókat teszi kulturáltabbá. Korábban előfordulhatott, hogy a reakció helyett egy szöveges leírás jelent meg arról, hogy a másik fél például kedvelt egy képet. Az iOS 27 alatt már maga az emoji jelenhet meg közvetlenül a fotón vagy videón.
Eltűnt egy régi bosszúság (illusztráció)
Fotó:  Viralyft / Pexels

Mindez az RCS fejlődésének újabb állomása. Az Apple még az iOS 18-cal kezdte támogatni a szabványt, amely az SMS-nél jóval modernebb kommunikációt tesz lehetővé Android és iPhone között. Az RCS többek között olvasási visszajelzést, gépelési jelzést, jobb csoportos beszélgetéseket, valamint nagy felbontású fotók és videók továbbítását is támogatja.

Az RCS üzenetek Android iPhone között idén egy ennél is fontosabb fejlesztést kaptak: megkezdődött a végpontok közötti titkosítás bevezetése. Így megfelelő készülék- és szolgáltatói támogatás mellett a két rendszer között küldött RCS-üzenetek is titkosíthatók. 

Az RCS használata ugyanakkor továbbra is függhet a mobilszolgáltatótól. Az Apple szerint a szolgáltatást a szolgáltatók biztosítják, és az egyes RCS-funkciók elérhetősége is ettől függhet. 

A különbségek tehát nem tűntek el teljesen az iMessage és az Android-iPhone kommunikáció között , de maga az üzenetküldés Android és iPhone között egyre kevésbé emlékeztet a régi SMS-korszakra.

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