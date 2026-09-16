Az Androidnak van egy titkos menüje: érdemes időnként megnézni

Amikor egy androidos telefon frissítéséről beszélünk, a legtöbben az új Android-verziókra és a biztonsági javításokra gondolnak. Ezek telepítése ráadásul nagyrészt automatizálható: elég engedélyezni, hogy a készülék Wi-Fi-kapcsolaton keresztül automatikusan letöltse a frissítéseket. Van azonban az Androidnak egy külön frissítési felülete bizonyos rendszerszolgáltatásokhoz, amely jóval kevésbé van szem van. Pedig ezeket is érdemes naprakészen tartani.

Honor Magic V6 - a titkos Android-menüt az idei hajlítható mezőny egyik meghatározó tagjában is megtaláljuk - Fotó: Tumbász Hédi

Nem egy helyen van minden Android-frissítés

Sokan a telefon első beállításakor bekapcsolják az automatikus frissítést, aztán többé nem is foglalkoznak vele. Így amikor a gyártó új Android-verziót vagy biztonsági frissítést ad ki, a telefon automatikusan letöltheti azt. Bizonyos fontos rendszerszolgáltatások frissítései viszont egy teljesen másik menüben jelenhetnek meg. Ráadásul az Android-gyártók eltérő menürendszere miatt az elérési út készülékenként változhat, hívja fel rá a figyelmet az Android Authority. Ha viszont már eljutottunk a felületre, ott ezeknek a szolgáltatásoknak a frissítési állapota egy helyen ellenőrizhető.

Hol található az eldugott frissítési menü?

Samsung készülékeken például a Beállításokban lejjebb kell görgetni, majd a Google-szolgáltatások menüpontot megnyitni. (Honoron simán csak Google a menüpont neve.)

Ezután válasszuk az Minden szolgáltatás (All services) fület,

görgessünk az Adatvédelem és biztonság (Privacy and security) részhez,

majd válasszuk a Rendszerszolgáltatások (System services) lehetőséget.

Itt látható, hogy mely szolgáltatások naprakészek, illetve melyekhez érhető el frissítés. Ezeknek elvileg automatikusan kellene frissülniük, ez azonban nem mindig történik meg. Az adott szolgáltatásra koppintva, majd a Frissítés (Update) lehetőséget választva ezek manuálisan is telepíthetők. (Más androidos telefonokon is megtalálható ugyanez a felület, de az odavezető út eltérhet.)

A Samsung Galaxy S25 Ultrában is megtaláljuk a frissítési beállításokat, ha megkeressük őket a fentiek szerint - Fotó: Imad Clicks / Pexels

Miért fontos ezeket is frissíteni?

A rendszerszolgáltatások frissítései új funkciókat, biztonsági javításokat, teljesítménybeli fejlesztéseket és hibajavításokat egyaránt tartalmazhatnak. Olyan fontos komponensek is ide tartoznak, mint a Google Play Protect és a Google Play-szolgáltatások. A Google Play Protect 2026. augusztusi frissítése például továbbfejlesztette a potenciálisan káros alkalmazások felismerését.

A rendszerszolgáltatások frissítésének egyik nagy előnye, hogy a Google teljes Android-verziófrissítés nélkül is új képességeket adhat a telefonokhoz.

Ezeknek a csomagoknak normális esetben automatikusan kellene települniük, a gyakorlatban azonban ez nem mindig történik meg, még a telefon újraindítása után sem. Ezért érdemes időnként manuálisan is megnyitni a Rendszerszolgáltatások menüt, és ellenőrizni, maradt-e telepítésre váró frissítés. Ha egyszer tudjuk, hol keressük, az egész ellenőrzés mindössze néhány másodpercet vesz igénybe.