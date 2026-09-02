A Google csökkenti a rosszullétet út közben, és az elveszett tárgyakat is megtalálja

Az Android Drop (hivatalos nevén Android Feature Drop) a Google időszakos szoftverfrissítése, amely új funkciókat, javításokat telepít androidos okoseszközökre anélkül, hogy várni kellene az operációs rendszer új verziójának megjelenésére. A Google szeptemberi Android Drop frissítése több olyan funkciót hoz, amelyekkel egyszerűbbé válhat a fontos tárgyak megtalálása, az utazás közbeni telefonhasználat és a látássérültek tájékozódása. Az üzenetküldések pedig hatékonyabbá és szórakoztatóbbá válhatnak.
Öt hasznos funkcióval bővül az Android, mutatjuk:
- A Gemini megjegyzi, hová tettük a fontos dolgainkat
Nincs több elveszett tárgy! Hamarosan megkérhetjük a Geminit, hogy jegyezze meg, hová tettünk egy fontos tárgyat, az információt pedig eltárolja a Find Hub (magyarul Keresési Központ) alkalmazásban, így később nem kell a fejünket vakargatva végigkotorászni a fél lakást. Akár fényképet is csatolhatunk hozzá. Ez elsősorban olyan tárgyaknál lehet hasznos, amelyekre nem teszünk Bluetooth-nyomkövetőt. Amikor később szükségünk van a tárgyra, elég megkérdezni a Geminit, hol található, vagy megnyitni a Keresési Központ megjegyzett tárgyakat tartalmazó lapját. A funkció Android 16 vagy újabb rendszert futtató készülékeken lesz használható azokban az országokban, ahol a Gemini és a Keresési Központ egyaránt elérhető, így Magyarországon is.
- A hányingeren is segítheti a telefon utazás közben
Az Android 17 új Motion Assist funkciója azoknak segíthet, akik mozgó járműben a telefon kijelzőjét nézve rosszul lesznek. Bekapcsolásakor a képernyőn finom, a jármű mozgásához igazodó buborékok jelennek meg. Ezek célja, hogy csökkentsék az eltérést a szem által érzékelt vizuális információ és a mozgás között, ami hozzájárulhat az rosszulléthez. A Motion Assist automatikus bekapcsolásra is beállítható, elhelyezhető a gyorsbeállítások között, a buborékok formája, színe és átlátszósága pedig személyre szabható a Google hivatalos bejelentése szerint. Mivel a legújabb
- A Gemini kamerával segíti a vak és gyengénlátó felhasználókat
A Guided vision funkciót a Google a vak és gyengénlátó közösségekkel együttműködve fejlesztette. A Gemini Live-ban megoszthatjuk vele a telefon kamerájának képét, a mesterséges intelligencia pedig szóban elmondja, mit lát előttünk.
- Segíthet például elolvasni egy élelmiszer csomagolásának apró betűs szövegét,
- értelmezni egy gyengén megvilágított étterem étlapját
- vagy azonosítani a háztartási tárgyakat.
Ha a kamera nem megfelelő irányba néz, hangutasításokkal segít a megfelelő képkivágás megtalálásában: jelezheti például, hogy mozdítsuk el a telefont, pásztázzuk végig a környezetet vagy helyezzük középre a keresett tárgyat. A Guided vision kisegítő lehetőségként gyorsan elérhetővé tehető, illetve a TalkBack menüjéből és a Gemini beállításaiból is bekapcsolható lesz. A funkció hamarosan Android 9 vagy újabb rendszert futtató telefonokon válik elérhetővé azokban az országokban, ahol használható a Gemini, tehát Magyarországon is, és
a leírás szerint tehát régebbi telefonokon is elérhető lesz (az Androis 9 2018-ban jelent meg), ami egy óriási pirospont a Google-nek.
- A Google Keep jegyzetalkalmazás beköltözik az üzenetváltásokba
A Google Messages és a Google Keep szorosabban együttműködik, közvetlenül egy beszélgetésen belül létre lehet hozni és szerkeszteni közös jegyzeteket. Így például egy baráti társaság közösen szerkeszthet bevásárlólistát vagy utazási ötleteket anélkül, hogy folyamatosan váltogatni kellene az alkalmazások között. A Google Keep a Messages beszélgetéseiben a + gombbal érhető el. A funkció bevezetése már megkezdődött.
- Egyedi háttereket és témákat kapnak a beszélgetések
A Google Messages új Chat theme (Csevegés témája) funkciójával külön megjelenést adhatunk az egyes beszélgetéseknek. Választhatunk előre elkészített háttérképet, de saját fényképet is használhatunk, amelyhez az üzenetbuborékok színei automatikusan igazodnak. A színeket külön is módosíthatjuk. A funkció már elérhető a Google Messagesben.
Az alábbi videóban röviden összefoglalják és prezentálják az új funkciók egy részét (kivéve a látássérülteknek szólót), bár angol nyelvű a videó, de nyelvismeret nélkül is fogyasztható, értelmezhető: