A Google csökkenti a rosszullétet út közben, és az elveszett tárgyakat is megtalálja

Az Android Drop (hivatalos nevén Android Feature Drop) a Google időszakos szoftverfrissítése, amely új funkciókat, javításokat telepít androidos okoseszközökre anélkül, hogy várni kellene az operációs rendszer új verziójának megjelenésére. A Google szeptemberi Android Drop frissítése több olyan funkciót hoz, amelyekkel egyszerűbbé válhat a fontos tárgyak megtalálása, az utazás közbeni telefonhasználat és a látássérültek tájékozódása. Az üzenetküldések pedig hatékonyabbá és szórakoztatóbbá válhatnak.

Hasznos funkciókkal frissül az Android (illusztráció) Fotó: Alexander London / Unsplash

Öt hasznos funkcióval bővül az Android, mutatjuk:

A Gemini megjegyzi, hová tettük a fontos dolgainkat

Nincs több elveszett tárgy! Hamarosan megkérhetjük a Geminit, hogy jegyezze meg, hová tettünk egy fontos tárgyat, az információt pedig eltárolja a Find Hub (magyarul Keresési Központ) alkalmazásban, így később nem kell a fejünket vakargatva végigkotorászni a fél lakást. Akár fényképet is csatolhatunk hozzá. Ez elsősorban olyan tárgyaknál lehet hasznos, amelyekre nem teszünk Bluetooth-nyomkövetőt. Amikor később szükségünk van a tárgyra, elég megkérdezni a Geminit, hol található, vagy megnyitni a Keresési Központ megjegyzett tárgyakat tartalmazó lapját. A funkció Android 16 vagy újabb rendszert futtató készülékeken lesz használható azokban az országokban, ahol a Gemini és a Keresési Központ egyaránt elérhető, így Magyarországon is.

A hányingeren is segítheti a telefon utazás közben

Az Android 17 új Motion Assist funkciója azoknak segíthet, akik mozgó járműben a telefon kijelzőjét nézve rosszul lesznek. Bekapcsolásakor a képernyőn finom, a jármű mozgásához igazodó buborékok jelennek meg. Ezek célja, hogy csökkentsék az eltérést a szem által érzékelt vizuális információ és a mozgás között, ami hozzájárulhat az rosszulléthez. A Motion Assist automatikus bekapcsolásra is beállítható, elhelyezhető a gyorsbeállítások között, a buborékok formája, színe és átlátszósága pedig személyre szabható a Google hivatalos bejelentése szerint. Mivel a legújabb

A Gemini kamerával segíti a vak és gyengénlátó felhasználókat

A Guided vision funkciót a Google a vak és gyengénlátó közösségekkel együttműködve fejlesztette. A Gemini Live-ban megoszthatjuk vele a telefon kamerájának képét, a mesterséges intelligencia pedig szóban elmondja, mit lát előttünk.

Segíthet például elolvasni egy élelmiszer csomagolásának apró betűs szövegét,

értelmezni egy gyengén megvilágított étterem étlapját

vagy azonosítani a háztartási tárgyakat.

Ha a kamera nem megfelelő irányba néz, hangutasításokkal segít a megfelelő képkivágás megtalálásában: jelezheti például, hogy mozdítsuk el a telefont, pásztázzuk végig a környezetet vagy helyezzük középre a keresett tárgyat. A Guided vision kisegítő lehetőségként gyorsan elérhetővé tehető, illetve a TalkBack menüjéből és a Gemini beállításaiból is bekapcsolható lesz. A funkció hamarosan Android 9 vagy újabb rendszert futtató telefonokon válik elérhetővé azokban az országokban, ahol használható a Gemini, tehát Magyarországon is, és