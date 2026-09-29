Veszélyes Android-vírus terjed Európában, átvehetik az irányítást a telefonok felett

Egy új androidos banki trójaira figyelmeztetnek a biztonsági kutatók. A RemControl nevű Android-vírus nem elégszik meg a banki adatok megszerzésével: képes élőben továbbítani a telefon kijelzőjét a támadónak, rögzítheti a felhasználó műveleteit, és távolról akár érintéseket, gesztusokat és szövegbevitelt is végrehajthat a fertőzött készüléken. A Group-IB biztonsági kutatói által feltárt RemControl első mintáit júliusban észlelték, írja az Infosecurity Magazine, de már régebb óta működhet. A kártevő elsősorban európai, kanadai és közel-keleti banki ügyfeleket vesz célba a Help Net Security szerint. Több mint 30 banki alkalmazáshoz azonosítottak támadásra használható hamis felületeket, többek között Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban és Portugáliában.

Veszélyes Android-vírus terjed (illusztráció)

Fotó: Andrey Matveev / Pexels

Hamis Google Play-oldalról érkezik a veszélyes Android-vírus

A támadás egyik feltárt változatában a csalók a TVTap nevű IPTV-alkalmazást használják csaliként. A felhasználó egy Google Play Áruházra megtévesztően hasonlító weboldalról töltheti le a fertőzött APK-fájlt. A telepítő egy helyi VPN-kapcsolat segítségével megpróbálja megakadályozni, hogy a Google Play Protect ellenőrizze a kártékony programot. Minden telepítéshez új aláírási kulcsot is generál, ami tovább nehezítheti a hagyományos azonosítást. A döntő lépés azonban csak ezután következik.

A RemControl hozzáférést kér az Android kisegítő lehetőségeihez, vagyis az Accessibility Service-hez. Ezt az Android-funkciót eredetileg azért hozták létre, hogy például fogyatékossággal élő felhasználók könnyebben kezelhessék készüléküket. A banki trójaiak azonban régóta visszaélnek a rendkívül széles jogosultságaival. Ha a felhasználó engedélyezi a hozzáférést, a RemControl teljes képernyős hamis felületet jeleníthet meg a valódi banki alkalmazás fölött. Így

megszerezheti többek között a PIN-kódot, a mobilbanki kódokat és más pénzügyi adatokat. Ennél azonban jóval többre képes.

A kártevő valós időben továbbíthatja a képernyő tartalmát és az Android kezelőfelületének elemeit a támadónak.

Rögzítheti a kattintásokat,

a begépelt szöveget

és más felhasználói műveleteket,

miközben a bűnöző távolról érintéseket,

csúsztatásokat,

görgetést,

gesztusokat

és szövegbevitelt hajthat végre.

A támadó tehát lényegében úgy kezelheti a telefont, mintha az a kezében lenne.

Ez a banki védelem szempontjából különösen veszélyes. A támadó ugyanis magán a fertőzött készüléken figyelheti és manipulálhatja a hitelesítési folyamatot. Ez lehetőséget teremthet arra, hogy olyan tranzakciókat is végrehajtson, amelyeknél önmagában egy ellopott jelszó nem lenne elegendő.