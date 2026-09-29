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Veszélyes Android-vírus terjed Európában, átvehetik az irányítást a telefonok felett

34 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Új, különösen veszélyes androidos banki trójai terjed. A RemControl nevű Android-vírus nemcsak banki adatokat és PIN-kódokat képes megszerezni, hanem távoli hozzáférést is adhat a támadóknak a fertőzött telefonhoz. Élőőben figyelhetik a mobil kijelzőjét, és akár átvehetik a telefon irányítását is.
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vírusAndroidkártevőkémprogram

Egy új androidos banki trójaira figyelmeztetnek a biztonsági kutatók. A RemControl nevű Android-vírus nem elégszik meg a banki adatok megszerzésével: képes élőben továbbítani a telefon kijelzőjét a támadónak, rögzítheti a felhasználó műveleteit, és távolról akár érintéseket, gesztusokat és szövegbevitelt is végrehajthat a fertőzött készüléken. A Group-IB biztonsági kutatói által feltárt RemControl első mintáit júliusban észlelték, írja az Infosecurity Magazine, de már régebb óta működhet. A kártevő elsősorban európai, kanadai és közel-keleti banki ügyfeleket vesz célba a Help Net Security szerint. Több mint 30 banki alkalmazáshoz azonosítottak támadásra használható hamis felületeket, többek között Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban és Portugáliában.

Veszélyes Android-vírus terjed, átvehetik vele az irányítást a telefon felett
Veszélyes Android-vírus terjed (illusztráció)
Fotó: Andrey Matveev / Pexels

Hamis Google Play-oldalról érkezik a veszélyes Android-vírus

A támadás egyik feltárt változatában a csalók a TVTap nevű IPTV-alkalmazást használják csaliként. A felhasználó egy Google Play Áruházra megtévesztően hasonlító weboldalról töltheti le a fertőzött APK-fájlt. A telepítő  egy helyi VPN-kapcsolat segítségével megpróbálja megakadályozni, hogy a Google Play Protect ellenőrizze a kártékony programot. Minden telepítéshez új aláírási kulcsot is generál, ami tovább nehezítheti a hagyományos azonosítást. A döntő lépés azonban csak ezután következik.

A RemControl hozzáférést kér az Android kisegítő lehetőségeihez, vagyis az Accessibility Service-hez. Ezt az Android-funkciót eredetileg azért hozták létre, hogy például fogyatékossággal élő felhasználók könnyebben kezelhessék készüléküket. A banki trójaiak azonban régóta visszaélnek a rendkívül széles jogosultságaival. Ha a felhasználó engedélyezi a hozzáférést, a RemControl teljes képernyős hamis felületet jeleníthet meg a valódi banki alkalmazás fölött. Így

 megszerezheti többek között a PIN-kódot, a mobilbanki kódokat és más pénzügyi adatokat. Ennél azonban jóval többre képes.

A kártevő valós időben továbbíthatja a képernyő tartalmát és az Android kezelőfelületének elemeit a támadónak. 

  • Rögzítheti a kattintásokat, 
  • a begépelt szöveget 
  • és más felhasználói műveleteket, 
  • miközben a bűnöző távolról érintéseket, 
  • csúsztatásokat,
  •  görgetést, 
  • gesztusokat 
  • és szövegbevitelt hajthat végre.

A támadó tehát lényegében úgy kezelheti a telefont, mintha az a kezében lenne.

Ez a banki védelem szempontjából különösen veszélyes. A támadó ugyanis magán a fertőzött készüléken figyelheti és manipulálhatja a hitelesítési folyamatot. Ez lehetőséget teremthet arra, hogy olyan tranzakciókat is végrehajtson, amelyeknél önmagában egy ellopott jelszó nem lenne elegendő.

Még a telefon feloldását is figyelheti

A RemControl több gyártó készülékein a képernyő feloldására használt mintát is képes rögzíteni. A kutatók Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo és OnePlus készülékekhez kapcsolódó megoldásokat is találtak.

A kártevő emellett védi saját magát. Figyelheti, ha a felhasználó megnyitja az alkalmazáskezelőt, a kisegítő lehetőségek beállításait vagy akár a gyári visszaállításhoz vezető menüt, majd megpróbálhatja bezárni ezeket, mielőtt az áldozat eltávolíthatná.

A jelenlegi kampány egyik legfontosabb tanulsága, hogy Androidon különösen kockázatos ismeretlen weboldalakról APK-fájlokat telepíteni. Érdemes az alkalmazásokat a hivatalos Google Play Áruházból beszerezni, bekapcsolva hagyni a Play Protectet, és gyanakodni, ha egy alkalmazás indokolatlanul hozzáférést kér a kisegítő lehetőségekhez.

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