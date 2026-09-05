Miért kell kihúzni a töltőt a konnektorból, ha nem használjuk?

Az eddig elsősorban a sebességre építő termékkategóriát intelligens megoldásokkal bővíti az Anker. a hat új termék, amelyet a gyártó hivatalos tájékoztatása alapján most bemutatunk, túlmutat a puszta töltési sebességen. Az Anker olyan modelleket kínál, amelyek felismerik a csatlakoztatott eszközöket, és ahhoz igazítják a töltési folyamatot, valamint betekintést nyújtanak a felhasználóknak a töltési folyamat tényleges menetébe. a termékek felismerik a hozzájuk csatlakoztatott eszközt. Óvják az adott eszköz akkumulátorát, aktívan kezelik a töltési teljesítményt korlátozó hőtermelést, valamint – az egyszerű jelzőfény helyett – beépített kijelzőkön jelenítenek meg valós idejű információkat. Az Anker emellett töltési tanácsokat is ad, választ kapunk a régi kérdésre is, hogy miért érdemes kihúzni a töltőt a konnektorból, miután feltöltöttük például a telefonunkat?

Anker Nano töltőállomás - forrás: Anker

Az Anker új töltőkínálata

Anker MagGo Power Bank 2 Pro

Az Anker MagGo Power Bank 2 Pro a világ leggyorsabb és legalacsonyabb hőmérsékleten működő vezeték nélküli külső akkumulátora. A termék megoldást kínál a nagy sebességű vezeték nélküli töltés egyik fő problémájára: a hőtermelésre. A hőmérséklet emelkedésével a csatlakoztatott eszköz csökkenti a felvett teljesítményt, így a tényleges töltési sebesség a névleges érték alá esik.

Anker MagGo Power Bank 2 Pro - forrás: Anker

Az okoskijelző valós időben mutatja a teljesítményt, a hőmérsékletet, az akkumulátor töltöttségi szintjét és a hátralévő időt. A 10 000 mAh kapacitású külső akkumulátor tömege 220 gramm. Magyarországon az idei évben várható.

Anker Laptop Charger Pro

Az Anker Laptop Charger Pro a világ első, az akkumulátor élettartamának megóvására tervezett intelligens laptop-töltője, amely a 100 wattos GaN töltési technológiát intelligens eszközfelismeréssel ötvözi. A töltő csatlakoztatáskor automatikusan felismeri a laptopot vagy egyéb eszközt, és hozzárendeli a megfelelő töltési karakterisztikát; a töltési folyamatot az adott eszköz igényeihez igazítja, ahelyett, hogy minden csatlakoztatott eszköz számára egységes módon adná le az energiát. A felhasználók választhatnak az automatikus gyorstöltés (Auto Fast Charge) és a kímélő üzemmód (Care Mode) között. A kímélő üzemmód akár 40%-kal is meghosszabbíthatja a laptop akkumulátorának élettartamát azáltal, hogy a töltési küszöbértékek szabályozásával támogatja a hálózati tápellátás melletti tartós használatot – beleértve a támogatott eszközök esetében a 80% és 100% közötti tartomány finomhangolását is.