Miért kell kihúzni a töltőt a konnektorból, ha nem használjuk?

Az eddig elsősorban a sebességre építő termékkategóriát intelligens megoldásokkal bővíti az Anker. a hat új termék, amelyet a gyártó hivatalos tájékoztatása alapján most bemutatunk, túlmutat a puszta töltési sebességen. Az Anker olyan modelleket kínál, amelyek felismerik a csatlakoztatott eszközöket, és ahhoz igazítják a töltési folyamatot, valamint betekintést nyújtanak a felhasználóknak a töltési folyamat tényleges menetébe. a termékek felismerik a hozzájuk csatlakoztatott eszközt. Óvják az adott eszköz akkumulátorát, aktívan kezelik a töltési teljesítményt korlátozó hőtermelést, valamint – az egyszerű jelzőfény helyett – beépített kijelzőkön jelenítenek meg valós idejű információkat. Az Anker emellett töltési tanácsokat is ad, választ kapunk a régi kérdésre is, hogy miért érdemes kihúzni a töltőt a konnektorból, miután feltöltöttük például a telefonunkat?
Az Anker új töltőkínálata
- Anker MagGo Power Bank 2 Pro
Az Anker MagGo Power Bank 2 Pro a világ leggyorsabb és legalacsonyabb hőmérsékleten működő vezeték nélküli külső akkumulátora. A termék megoldást kínál a nagy sebességű vezeték nélküli töltés egyik fő problémájára: a hőtermelésre. A hőmérséklet emelkedésével a csatlakoztatott eszköz csökkenti a felvett teljesítményt, így a tényleges töltési sebesség a névleges érték alá esik.
Az okoskijelző valós időben mutatja a teljesítményt, a hőmérsékletet, az akkumulátor töltöttségi szintjét és a hátralévő időt. A 10 000 mAh kapacitású külső akkumulátor tömege 220 gramm. Magyarországon az idei évben várható.
- Anker Laptop Charger Pro
Az Anker Laptop Charger Pro a világ első, az akkumulátor élettartamának megóvására tervezett intelligens laptop-töltője, amely a 100 wattos GaN töltési technológiát intelligens eszközfelismeréssel ötvözi. A töltő csatlakoztatáskor automatikusan felismeri a laptopot vagy egyéb eszközt, és hozzárendeli a megfelelő töltési karakterisztikát; a töltési folyamatot az adott eszköz igényeihez igazítja, ahelyett, hogy minden csatlakoztatott eszköz számára egységes módon adná le az energiát. A felhasználók választhatnak az automatikus gyorstöltés (Auto Fast Charge) és a kímélő üzemmód (Care Mode) között. A kímélő üzemmód akár 40%-kal is meghosszabbíthatja a laptop akkumulátorának élettartamát azáltal, hogy a töltési küszöbértékek szabályozásával támogatja a hálózati tápellátás melletti tartós használatot – beleértve a támogatott eszközök esetében a 80% és 100% közötti tartomány finomhangolását is.
A beépített intelligens kijelző interaktív felületen jeleníti meg az aktuális töltési teljesítményt, a töltöttségi állapotot, a hőmérsékletet és az eszközre vonatkozó információkat. A készülék kompakt kialakítású – méretei megközelítőleg 62 x 55 x 34 mm, ami nagyjából egy AirPods-tok méretének felel meg. Magyarországon szeptemberben várható.
- Anker MagStand töltőállomás
Az Anker MagStand egy új generációs, 3 az 1-ben éjjeliszekrény-töltőállomás, amely akár 25 W-os töltési teljesítményt és aktív hűtést kínál. 25 wattos, Qi2 szabványú mágneses vezeték nélküli töltést biztosít pontos mágneses illesztéssel. Emellett rendelkezik egy beépített, 1,2 méteres, visszahúzható kábellel (amely használatkor kihúzható, utána pedig visszahúzható az egységbe), valamint egy rejtett USB-C porttal a hátoldalon, amely további éjjeliszekrényen tartott eszközök – például okosórák, fülhallgatók vagy illóolaj-párologtatók – töltésére szolgál.
A SnapCool aktív hűtési technológia elvezeti a vezeték nélküli töltés során keletkező hőt; a hőmérséklet-szabályozó rendszer a teljes töltési folyamat alatt folyamatosan figyeli a hőmérsékletet. A képernyő dupla megérintésével aktiválható „Care Mode” (kímélő üzemmód) kifejezetten a hosszú, éjszakai töltésekhez készült. A rendszer automatikusan felismeri a csatlakoztatott telefon típusát, adaptív töltési görbét alkalmaz, folyamatosan figyeli az akkumulátor és a töltés állapotát, valamint a körülményeknek megfelelően szabályozza a töltési sebességet. A töltés automatikusan leáll, amint az akkumulátor eléri a 100%-os töltöttséget.
- Anker asztali USB-C hub
Az Anker asztali USB-C hub az iparág egyetlen olyan, két kijelzőt és magas képfrissítési frekvenciát támogató hubja, amely okoskijelzővel is rendelkezik, így a látványtól a felhasználói élményig minden tekintetben zökkenőmentes működést biztosít.
A hub kompatibilis konfigurációk esetén akár 240 Hz-es képfrissítést is támogat: egyetlen kijelzőnél 4K/144 Hz vagy 2K/240 Hz, két kijelzőnél pedig akár 4K/120 Hz vagy 2K/240 Hz érhető el (beleértve a kiterjesztett megjelenítési módot is). Kifejezetten magas képfrissítésű monitorokhoz, többmonitoros munkaállomásokhoz, gamer laptopokhoz és tartalomgyártó rendszerekhez tervezték. A beépített, 2 hüvelykes TFT-kijelző az egyébként jellegtelen fekete dobozt az íróasztal látványos elemévé varázsolja: valós időben jeleníti meg a töltési teljesítményt, az adatátviteli sebességet, a hőmérsékletet, a portok kihasználtságát és a csatlakozási állapotot. Magyarországon az idei évben várható.
- Anker Nano univerzális töltő (4 az 1-ben, 100 W, intelligens kijelző)
Az Anker Nano univerzális töltő egy kifejezetten nemzetközi utazásokhoz tervezett, kompakt, „minden egyben” megoldás, amely több hagyományos töltőeszköz funkcióját egyesíti egyetlen, több mint 200 országban használható készülékben. A beépített csatlakozórendszer lehetővé teszi a különböző nemzetközi szabványok közötti váltást magán a töltőn, így az utazóknak nincs szükségük külön adapterekre a töltőegység mellett.
Az intelligens feszültségfelismerő rendszer – amely 100 és 275 volt közötti széles tartományban működik – automatikusan azonosítja a helyi hálózati feszültséget, és az adatokat egy 1,3 hüvelykes LCD-kijelzőn jeleníti meg, így az utazók pontosan nyomon követhetik a töltést ismeretlen elektromos környezetben is. A töltő méretei megközelítőleg 95 x 50,3 x 40,3 mm, súlya pedig körülbelül 262 gramm.
- Anker Nano töltőállomás (6 az 1-ben, 150 W, kompakt)
Az Anker Nano töltőállomás asztali szintű töltési teljesítményt kínál kompakt, utazáshoz ideális kivitelben, így egyetlen fali aljzatból akár hat eszköz számára is központi töltőpontot hoz létre. A négy USB-C és két USB-A port révén akár hat eszköz is tölthető egyszerre, összesen akár 150 wattos teljesítménnyel. Kifejezetten olyan környezetekhez tervezték, ahol több eszköz verseng a korlátozott számú konnektorért – például szállodai szobákban, repülőtereken, várótermekben, vasútállomásokon, közösségi irodákban vagy családi utazások során.
Hogyan tehetjük biztonságosabbá a digitális eszközök töltését? Miért kell kihúzni a töltőt a konnektorból, ha nem használjuk?
- Válasszunk kompatibilis töltőt: A töltő teljesítménye, csatlakozása és biztonsági funkciói is feleljenek meg az adott készülék követelményeinek. A szükséges specifikációkat érdemes a gyártó vagy a kereskedő oldalán ellenőrizni.
- Húzzuk ki, ha nincs használatban: Ha már nincs szükség a töltőre, érdemes kihúzni a konnektorból. A modern töltők üresjáratban minimális energiát fogyasztanak, a tartós hálózati csatlakozás azonban felesleges energiafelhasználással és hőtermeléssel járhat.
- Ha egy eszközt feltöltöttünk, vegyük le a töltőről, mert hosszútávon a felesleges töltéssel csökkenhet az eszközök akkumulátorának élettartama.
- Ügyeljünk a megfelelő szellőzésre: Töltés közben enyhe melegedés természetes, a szokatlanul forró készülék vagy töltő azonban figyelmeztető jel lehet. Ilyenkor szakítsuk meg a töltést, és gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről.
- Használjuk az akkumulátorvédelmi funkciókat: A modern készülékek túltöltés elleni védelemmel rendelkeznek, a tartós hőterhelés azonban hosszabb távon hatással lehet az akkumulátor állapotára. Érdemes ezért kihasználni a készülék beépített akkumulátorvédelmi lehetőségeit.
- A vezeték nélküli töltésnél is számít a kompatibilitás: Győződjünk meg arról, hogy a töltő és a készülék kompatibilis egymással, és töltés közben a hő megfelelően el tud távozni. Fontos, hogy a telefont megfelelően pozícionáljuk, így elkerülhető például a túlmelegedés.
- Mindig vezeték nélküli töltéssel kompatibilis tokot használjunk. Ne helyezzünk idegen tárgyakat a töltőpadra, mivel ezek a töltő hibás működését vagy túlmelegedését okozhatják. A túl vastag, illetve fémet tartalmazó tokok zavarhatják a töltési folyamatot.
- A power bank kiválasztásánál is figyeljünk a specifikációkra: A kapacitás és a teljesítmény mellett fontos, hogy a csatlakozók megfeleljenek a készüléknek, valamint a power bank rendelkezzen a túláram, túlfeszültség, túlmelegedés és rövidzárlat elleni védelemmel.
- A kábel ugyanolyan fontos, mint a töltő: A megfelelő töltési teljesítményhez a kábelnek is alkalmasnak kell lennie. Sérült, megtört vagy elhasználódott kábelt ne használjunk.
- Ne csak az ár alapján döntsünk: Egy nagy értékű telefon, tablet vagy laptop mellett érdemes a töltési kiegészítők minőségét, kompatibilitását és biztonsági funkcióit is figyelembe venni, nem kizárólag az árat.