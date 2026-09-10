iPhone Duo és a többiek - ha lemaradtál az Apple szerda esti bejelentéséről, itt a lényeg

Az Apple őszi nagy bemutatója a várakozások szerint alakult, és bőven tartogatott újdonságokat: megérkezett az iPhone 18 Pro és Pro Max, bemutatkozott az AirPods 5, új generációs frissítést kaptak az Apple Watch órák, a legnagyobb hangsúly azonban kétségtelenül az Apple első hajlítható telefonján, az iPhone Duón volt. Maratoni hosszúságú élő közvetítésünket itt találod meg, a magyar árakról itt tájékozódhatsz, a lényeget viszont az alábbiakban igyekeztük röviden összefoglalni.

iPhone 18 Pro és Pro Max: új chip, kamera és jobb üzemidő

Az iPhone 18 Pro (6,3 hüvelykes kijelző) és 18 Pro Max (6,9 hüvelykes kijelző) lelke az új A20 Pro chip. Hatmagos processzora két nagy teljesítményű és négy energiahatékony magból áll, a csúcsteljesítményű magok az Apple szerint akár 20 százalékkal gyorsabbak az előző generációnál. A hétmagos GPU akár 40 százalékos grafikus gyorsulást ígér. Az üzemidő is jelentősen nőtt: az iPhone 18 Pro akár 36, a Pro Max 45 órányi videólejátszásra képes. Vezetékkel nagyjából 15 perc alatt 50 százalékra tölthetők.

Fekete, ezüst, gleccserszín és burgundi kiadásban érkezik az iPhone 18 Pro-széria - Fotó: Apple

Komoly változást kapott a kamera. Az új 48 megapixeles Fusion főkamerában változtatható a rekesz, sötétben pedig akár 50 százalékkal több fényt engedhet be. A Pro Controls segítségével manuálisan szabályozható többek között a rekesz, a záridő és a fehéregyensúly. Négy színben érkeznek a telefonok: burgundi, gleccserszín, ezüst, fekete.

AirPods 5: jobb zajszűrés

Az AirPods 5 maradt a szilikonharang nélküli, nyitott kialakításnál, de az Apple szerint kényelmesebb lett, miközben javult a hangminőség és az aktív zajszűrés is. Az ANC állítólag 50 százalékkal hatékonyabb az AirPods 4 megoldásánál.

A fülhallgató támogatja az Apple Intelligence funkcióit és a Live Translation valós idejű fordítást. Az alapmodell ANC mellett több mint négyórás üzemidőt kínál, a drágább változat pedig öt órát, közvetlen, a száron történő hangerőszabályzást és vezeték nélküli töltőtokot is kap.

Apple Watch Series 12 és Ultra 4: még nagyobb hangsúly az egészségen

Az Apple Watch Series 12 és Ultra 4 egyik legfontosabb fejlesztése az új egészségügyi szenzorrendszer. Az órák akár öt másodpercenként rögzíthetnek pulzusadatot, a HRV-t pedig ötpercenként mérhetik.