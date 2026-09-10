iPhone Duo és a többiek - ha lemaradtál az Apple szerda esti bejelentéséről, itt a lényeg

Az Apple őszi nagy bemutatója a várakozások szerint alakult, és bőven tartogatott újdonságokat: megérkezett az iPhone 18 Pro és Pro Max, bemutatkozott az AirPods 5, új generációs frissítést kaptak az Apple Watch órák, a legnagyobb hangsúly azonban kétségtelenül az Apple első hajlítható telefonján, az iPhone Duón volt. Maratoni hosszúságú élő közvetítésünket itt találod meg, a magyar árakról itt tájékozódhatsz, a lényeget viszont az alábbiakban igyekeztük röviden összefoglalni.
iPhone 18 Pro és Pro Max: új chip, kamera és jobb üzemidő
Az iPhone 18 Pro (6,3 hüvelykes kijelző) és 18 Pro Max (6,9 hüvelykes kijelző) lelke az új A20 Pro chip. Hatmagos processzora két nagy teljesítményű és négy energiahatékony magból áll, a csúcsteljesítményű magok az Apple szerint akár 20 százalékkal gyorsabbak az előző generációnál. A hétmagos GPU akár 40 százalékos grafikus gyorsulást ígér. Az üzemidő is jelentősen nőtt: az iPhone 18 Pro akár 36, a Pro Max 45 órányi videólejátszásra képes. Vezetékkel nagyjából 15 perc alatt 50 százalékra tölthetők.
Komoly változást kapott a kamera. Az új 48 megapixeles Fusion főkamerában változtatható a rekesz, sötétben pedig akár 50 százalékkal több fényt engedhet be. A Pro Controls segítségével manuálisan szabályozható többek között a rekesz, a záridő és a fehéregyensúly. Négy színben érkeznek a telefonok: burgundi, gleccserszín, ezüst, fekete.
AirPods 5: jobb zajszűrés
Az AirPods 5 maradt a szilikonharang nélküli, nyitott kialakításnál, de az Apple szerint kényelmesebb lett, miközben javult a hangminőség és az aktív zajszűrés is. Az ANC állítólag 50 százalékkal hatékonyabb az AirPods 4 megoldásánál.
A fülhallgató támogatja az Apple Intelligence funkcióit és a Live Translation valós idejű fordítást. Az alapmodell ANC mellett több mint négyórás üzemidőt kínál, a drágább változat pedig öt órát, közvetlen, a száron történő hangerőszabályzást és vezeték nélküli töltőtokot is kap.
Apple Watch Series 12 és Ultra 4: még nagyobb hangsúly az egészségen
Az Apple Watch Series 12 és Ultra 4 egyik legfontosabb fejlesztése az új egészségügyi szenzorrendszer. Az órák akár öt másodpercenként rögzíthetnek pulzusadatot, a HRV-t pedig ötpercenként mérhetik.
Megjelent a Readiness funkció, amely az aktivitás, az életjelek és az alvás alapján minden reggel pontszámmal jelzi, mennyire áll készen a szervezet a terhelésre. Az Egészség alkalmazás is átalakul: a Health Age többek között a VO2 max, az alvás és akár vérvizsgálati biomarkerek alapján próbálja megállapítani, hogyan viszonyul a felhasználó egészségi állapota a tényleges életkorához.
Újdonság az Audio Intelligence is. A Sound Recognition például felismerheti a csengőt, riasztást vagy gyereksírást, a Siri Recap pedig a környezet hangjai alapján képes összefoglalni például egy megbeszélés legfontosabb pontjait anélkül, hogy hangfelvételt készítene vagy tárolna.
A Series 12 többféle alumínium-, titán- és kerámiaházzal készül. Az Ultra 4 akár kétnapos üzemidőt kínál, folyamatos GPS- és pulzusmérés mellett pedig 18 órás edzést is kibírhat.
iPhone Duo: az Apple belépett a hajlítható telefonok piacára
Az este legnagyobb dobása az iPhone Duo, az Apple első hajlítható okostelefonja. Összecsukva nagyjából útlevél méretű, kinyitva pedig egy 7,6 hüvelykes Super Retina XDR kijelzőt kínál. Kívül egy 5,4 hüvelykes képernyő található, az Apple Pencil támogatása pedig később mindkettőhöz megérkezik. A készülék két színben, csillagfehér és éjfélkék kivitelben készül.
A készülék precíziós megmunkálású titánkeretet és több mint száz alkatrészből álló zsanért kapott. Kinyitva ez az Apple eddigi legvékonyabb iPhone-ja. A Face ID ezúttal kimaradt, helyette az oldalsó gombba épített Touch ID azonosítja a felhasználót.
A nagy belső kijelzőn egyszerre két alkalmazás futtatható, az app-párok elmenthetők, a telefont pedig félig összehajtva saját állványaként is lehet használni. A Duo két akkumulátort használ, amelyek egy rendszerként működnek. Az Apple akár 31 óra videólejátszást ígér a belső és 44 órát a külső kijelző használatával. A készülék kizárólag eSIM-es.
Hátul két 48 megapixeles kamera dolgozik: egy Fusion főkamera és egy ultraszéles egység. A külső kijelző keresőként is használható, így a hátlapi kamerákkal is egyszerűen készíthető szelfi. Az új Smart Take pedig automatikusan megpróbálja elkapni azt a pillanatot, amikor a fotózott csoport minden tagja készen áll.
Az Apple tehát idén nem egyszerűen frissítette meglévő termékeit. Az iPhone 18 Pro modellek nagyobb teljesítményt és komolyabb kamerát kaptak, az Apple Watch még erősebben fordult az egészségfigyelés felé, az AirPods 5 továbbfejlesztette a nyitott kialakítású zajszűrést, az iPhone Duóval pedig a vállalat végre-valahára belépett arra a piacra, ahol androidos riválisai már évek óta jelen vannak.