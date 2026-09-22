Fizet az Apple: kártérítést kaphatnak egyes iPhone-vásárlók

Az ügy előzménye egészen 2024 nyaráig nyúlik vissza. Az Apple a WWDC 2024 fejlesztői konferencián mutatta be az Apple Intelligence rendszerét és a jelentősen átalakított Sirit, emlékeztet a Phone Arena. Az ígéretek között szerepelt, hogy a digitális asszisztens képes lesz jobban megérteni a felhasználó személyes kontextusát, felismeri, mi látható éppen a kijelzőn, illetve az alkalmazások között is képes lesz műveleteket végrehajtani. Az Apple ezeket a képességeket később az iPhone-ok reklámozásakor is felhasználta. A gond annyi, hogy a fejlettebb Siri-funkciók nem készültek el időben. Az Apple 2025 márciusában hivatalosan is elhalasztotta a személyre szabott Siri megjelenését. A felperesek szerint így a vásárlók olyan képességek ígéretével vásárolhatták meg az új telefonokat, amelyek valójában még nem voltak használhatók.

Az Apple 250 millió dolláros egyezséget kötött egy csoportos perben, amelyben azzal vádolták a vállalatot, hogy olyan mesterséges intelligenciára épülő Siri-funkciókkal reklámozta iPhone-jait, amelyek a vásárláskor még nem álltak rendelkezésre (illusztráció)

Fotó: Thiago Japyassu / Pexels

Fizet az Apple: 250 millió dollár lett az ügy vége

Az amerikai csoportos kereset szerint az Apple reklámjai indokolatlan várakozásokat kelthettek azzal kapcsolatban, mire lesznek képesek az Apple Intelligence használatára alkalmas iPhone-ok. A vállalat végül 250 millió dolláros egyezségbe ment bele. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az Apple elismerte volna a vádakat. A cég továbbra is tagadja, hogy jogsértést követett volna el, az egyezséget pedig nem tekintik a felelősség vagy bármilyen jogsértés beismerésének.

Az Android Authority összegzése szerint a pénzből azok az amerikai vásárlók részesülhetnek, akik 2024. június 10. és 2025. március 29. között az Egyesült Államokban vásároltak

iPhone 15 Pro,

iPhone 15 Pro Max,

iPhone 16,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Pro Max

vagy iPhone 16e készüléket.

Kártérítést kaphatnak egyes iPhone-vásárlók

A kártérítési igényeket 2026. szeptember 21-től lehet benyújtani, a határidő december 21. A várható összeg körülbelül 25 dollár jogosult készülékenként, de a végleges kifizetés a benyújtott és elfogadott igények számától is függ. Ha kevesebben jelentkeznek a vártnál,

az összeg készülékenként akár 95 dollárra is emelkedhet, ez átszámítva csaknem 30 ezer forint.

Az igényléshez többek között személyes és készülékadatokra van szükség. A felhasználó megadhatja az érintett iPhone sorozatszámát, ennek hiányában pedig más adatokkal, például az Apple-fiókhoz tartozó e-mail-címmel és a készülékhez kapcsolódó telefonszámmal is igazolhatja jogosultságát.