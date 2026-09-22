Fizet az Apple: kártérítést kaphatnak egyes iPhone-vásárlók

Az ügy előzménye egészen 2024 nyaráig nyúlik vissza. Az Apple a WWDC 2024 fejlesztői konferencián mutatta be az Apple Intelligence rendszerét és a jelentősen átalakított Sirit, emlékeztet a Phone Arena. Az ígéretek között szerepelt, hogy a digitális asszisztens képes lesz jobban megérteni a felhasználó személyes kontextusát, felismeri, mi látható éppen a kijelzőn, illetve az alkalmazások között is képes lesz műveleteket végrehajtani. Az Apple ezeket a képességeket később az iPhone-ok reklámozásakor is felhasználta. A gond annyi, hogy a fejlettebb Siri-funkciók nem készültek el időben. Az Apple 2025 márciusában hivatalosan is elhalasztotta a személyre szabott Siri megjelenését. A felperesek szerint így a vásárlók olyan képességek ígéretével vásárolhatták meg az új telefonokat, amelyek valójában még nem voltak használhatók.
Fizet az Apple: 250 millió dollár lett az ügy vége
Az amerikai csoportos kereset szerint az Apple reklámjai indokolatlan várakozásokat kelthettek azzal kapcsolatban, mire lesznek képesek az Apple Intelligence használatára alkalmas iPhone-ok. A vállalat végül 250 millió dolláros egyezségbe ment bele. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az Apple elismerte volna a vádakat. A cég továbbra is tagadja, hogy jogsértést követett volna el, az egyezséget pedig nem tekintik a felelősség vagy bármilyen jogsértés beismerésének.
Az Android Authority összegzése szerint a pénzből azok az amerikai vásárlók részesülhetnek, akik 2024. június 10. és 2025. március 29. között az Egyesült Államokban vásároltak
- iPhone 15 Pro,
- iPhone 15 Pro Max,
- iPhone 16,
- iPhone 16 Plus,
- iPhone 16 Pro,
- iPhone 16 Pro Max
- vagy iPhone 16e készüléket.
Kártérítést kaphatnak egyes iPhone-vásárlók
A kártérítési igényeket 2026. szeptember 21-től lehet benyújtani, a határidő december 21. A várható összeg körülbelül 25 dollár jogosult készülékenként, de a végleges kifizetés a benyújtott és elfogadott igények számától is függ. Ha kevesebben jelentkeznek a vártnál,
az összeg készülékenként akár 95 dollárra is emelkedhet, ez átszámítva csaknem 30 ezer forint.
Az igényléshez többek között személyes és készülékadatokra van szükség. A felhasználó megadhatja az érintett iPhone sorozatszámát, ennek hiányában pedig más adatokkal, például az Apple-fiókhoz tartozó e-mail-címmel és a készülékhez kapcsolódó telefonszámmal is igazolhatja jogosultságát.
Magyar iPhone-tulajdonosoknak azonban nem érdemes a kártérítésre készülniük. Az egyezség az Egyesült Államokban élő, a meghatározott időszakban az Egyesült Államokban megfelelő készüléket vásárló ügyfelekre vonatkozik.