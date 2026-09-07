Biztonsági kamera a régi telefonból? Teljesen ingyen - mutatjuk, hogyan!

Nem kell hozzá dúsgazdagnak lenni, hogy az ember találjon a saját fiókjában egy régi okostelefont, amit nem adott el, nem cserélt be, hanem megtartotta, mert például érzelmi kötődése volt hozzá, majd egyszer csak megfeledkezett róla. Aztán, ha például egy nagytakarítással töltött hétvégén rábukkanunk, elsőre mindig elönt minket a nosztalgia és a sok élmény, amely során velünk volt, utána viszont mindig jön a kérdés: jó-jó, de minek tartsam meg. Már semmi nem jó... Vagy mégis? Jó hírünk van. Egy régebbi, még működő okostelefonból néhány perc alatt például otthoni biztonsági kamera válhat, ráadásul ehhez különösebb műszaki tudásra vagy barkácsolásra sincs szükség.

Biztonsági kamera a régi telefonból - Fotó: AlfredCamera

Percek alatt kész lehet a házi biztonsági kamera a régi mobilunkkal

Nem kell külön kamerát vásárolni, és egy olyan eszköznek adhatunk új feladatot, amelyet egyébként valószínűleg eladnánk vagy leadnánk elektronikai hulladékként. Ez az igazi újrahasznosítás! Mindössze a régi telefonra (vagy tabletre), stabil internetkapcsolatra – lehetőleg Wi-Fi-re –, töltőre és egy megfelelő alkalmazásra van szükség. Ilyen például az AlfredCamera, amely Androidra és iOS-re egyaránt elérhető, és ingyenesen használható. Vannak fizetős extra funkciói, de anélkül is teljes értékű applikáció.

Első lépésként az AlfredCamera alkalmazást mind a jelenlegi, mind a régi telefonra telepíteni kell. Az újabb készülék lesz az, amelyen távolról figyelhetjük a kameraképet, a régi mobil pedig maga a biztonsági kamera.

A fő telefonon létre kell hozni egy felhasználói fiókot, majd ki kell választani, hogy egy másik mobileszközt szeretnénk kameraként használni. A két készülék ezután azonos fiók használatával vagy QR-kód beolvasásával párosítható.

Végül a jelenleg használt telefont Viewer, a régi készüléket pedig Camera üzemmódba kell állítani. Ettől kezdve a régi mobil kamerájának képe az új készülékről figyelhető.

Nem csak élőképet mutat

Az AlfredCamera ingyenes változata az egyszerű élő videónál jóval többre képes.

Bekapcsolható például sziréna,

van gyenge fényviszonyokra optimalizált üzemmód,

és kétirányú hangkapcsolat is használható.

Utóbbival nemcsak hallhatjuk, mi történik a kamera környezetében,

hanem a telefon hangszóróján keresztül beszélhetünk is a közelben lévőkhöz.

A fizetős csomagok további lehetőségeket kínálnak. A Standard előfizetés több kamera használatát, HD videót, felvételi lehetőségeket, felhőben történő adattárolást, valamint ember-, jármű- és háziállat-felismerést is kínál, míg a drágább Premium Plus többek között Full HD képminőséget és hosszabb ideig történő felhős megőrzést biztosít. Jó, hogy rendelkezésre állnak ezek az opciók, de ahogy már korábban is írtuk, tökéletesen használható teljesen ingyen is, a célnek megfelel.