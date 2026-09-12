Biztonságos állandóan bekapcsolva hagyni a Bluetooth-t a telefonon?

Vezeték nélküli fülhallgató, okosóra, autós kihangosító: a Bluetooth annyira beépült a mindennapjainkba, hogy sokan gyakorlatilag soha nem kapcsolják ki a telefonjukon. Felmerül azonban a kérdés: jelent-e biztonsági kockázatot, ha a Bluetooth folyamatosan aktív? Általában nem jelent komoly veszélyt, de teljesen kockázatmentesnek sem nevezhető. Eltúlozni természetesen nem akarjuk a dolgot, de nem érdemes úgy tenni sem, mintha nem kellene észnél lenni. Szerencsére rém egyszerű a megoldás, amivel elkerülhetjük a problémákat.

Vezeték nélküli fülhallgató, okosóra, autós kihangosító: a Bluetooth beépült a mindennapjainkba (illusztráció)

Fotó: Deybson Mallony / Pexels

A Bluetooth is lehet támadási felület

Normál esetben egy Bluetooth-eszköz párosításához felhasználói jóváhagyás szükséges. Az évek során azonban számos olyan sérülékenységet fedeztek fel, amelyek lehetőséget teremthettek támadásokra. Az egyik példa az Airoha Bluetooth-hardvereiben felfedezett sérülékenység, amely bizonyos vezeték nélküli fejhallgatókat és fülhallgatókat érintett, idézi fel az Endgadget. Megfelelő körülmények között egy Bluetooth-hatótávolságon belül lévő támadó hozzáférhetett bizonyos adatokhoz, és egyes esetekben akár a kommunikációt is lehallgathatta. Ez azonban

nem azt jelenti, hogy bárki egyszerűen elsétálhat mellettünk, és feltörheti a telefonunkat. Az ilyen támadásokhoz általában konkrét sérülékenységre, megfelelő eszközre és közeli fizikai jelenlétre van szükség.

Érdemes tehát kikapcsolni, amikor nincs rá szükség?

Biztonsági szempontból a legegyszerűbb szabály valóban az lehetne, hogy amit nem használunk, azt kikapcsoljuk. Ez persze nem feltétlenül életszerű. A mindennapi használatban fontosabb, hogy

a telefon és a hozzá kapcsolódó eszközök mindig megkapják a biztonsági frissítéseket,

illetve ne hagyjuk készülékeinket indokolatlanul párosítható vagy felfedezhető állapotban.

Léteznek kifejezetten Bluetooth-kapcsolatokat kihasználó támadási módszerek, de a modern Android- és iOS-verziók számos védelmet tartalmaznak ezek ellen, ezért különösen fontos a rendszer naprakészen tartása. A legnagyobb veszélyt egy nem javított biztonsági hiba egy konkrét telefonban, fülhallgatóban vagy más vezeték nélküli eszközben jelentheti.