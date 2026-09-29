Fontos funkcióval bővül a BudapestGO: könnyebb lesz a metrózás

Új funkcióval bővült a BudapestGO: az alkalmazás mostantól azt is megmutatja az utasoknak, hogy metrós utazáskor a szerelvény melyik részébe érdemes felszállniuk – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

- Siet az átszállással? Ez a BudapestGO-újdonság nagy segítség lehet.

Fotó: BKK/Petrók György

Elöl vagy hátul szálljon fel? A BudapestGO már ezt is megmondja

A fejlesztés abban segít, hogy az utasok a célállomáson gyorsabban elérhessék a megfelelő kijáratot, vagy egyszerűbben átszállhassanak egy másik metróvonalra. Az útvonaltervező jelzi, hogy a szerelvény elején, közepén vagy végén célszerű helyet keresni.

Az újítás különösen akkor lehet hasznos, ha valakinek kevés ideje marad az átszállásra, vagy nem ismeri jól az adott metróállomást. A rendszeresen ugyanazon az útvonalon közlekedőknek pedig abban segíthet, hogy elkerüljék a felesleges kerülőket, és néhány perccel gyorsabban érjenek el a kijárathoz.

A funkció használatához nincs szükség külön beállításra. Ha a BudapestGO által megtervezett útvonal metrós utazást is tartalmaz, az alkalmazás automatikusan megjeleníti, hogy melyik kocsiba érdemes felszállni.

Az új megoldás az akadálymentes útvonalak tervezését is támogatja. Ilyenkor az applikáció a lifttel rendelkező kijárathoz legközelebb eső kocsit ajánlja, és csak olyan útvonalat tervez, amely akadálymentesen használható.

A BKK szerint a metrókocsikra vonatkozó ajánlás több utas visszajelzésében is megjelent igényként. A szeptember 29-én elindított frissítés fokozatosan válik elérhetővé, így néhány napon belül minden felhasználó találkozhat az új funkcióval.