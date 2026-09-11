A CD-s hifi reneszánsza: elfér egymás mellett a fizikai zene és a streaming

Bármennyire is hittük azt, hogy a fizikai adathordozóknak annyi a zeneiparban a streaming terjedése miatt, a piac mást mond: az amerikai CD-eladások 45,7 százalékkal nőttek 2026 első felében. Hiába tűnt úgy még néhány éve, hogy a CD-korszak véget ér, hiába lett mindenkinek Spotify vagy Apple Music előfizetése, a zenekedvelők egy része mégiscsak birtokolni akarja a zenét, a fizikai zenehordozók korántsem tűnnek el. A CD iránt ismét van kereslet, és ezt már a hardvergyártók is észrevették: újra jelennek meg olyan komolyabb CD-s hifik, amelyekben a modern streaming mellett a CD-lejátszó is fontos szerepet kap.
Újra vonzó termék a CD-s hifi
Jó példa erre a Philips új Fidelio FA7 mikrohifije. A készülék formája is ismerős lehet annak, akinek a kilencvenes vagy kétezres években volt otthon minihifije: középen a főegység, mellette két különálló hangfal. A FA7 120 watt RMS teljesítményt kínál, a kétutas bass-reflex hangsugárzókban 12,7 centiméteres üvegszálas mélysugárzó és 25 milliméteres titán dóm magassugárzó dolgozik. A központi egységben pedig ott van a motoros CD-tálca, de azért nem egy nosztalgiagépről beszélünk, a CD csak az egyik zenei forrás.
A gép Wi-Fi-n keresztül kezeli az AirPlay 2-t, a Google Castot, a Spotify Losslesst és a Tidal Connectet, emellett internetes rádió, DAB+, FM, Bluetooth és USB-s lejátszás is rendelkezésre áll. Színes kijelzőjén az albumok és zeneszámok információi is megjelenhetnek, a rendszer pedig alkalmazásból is vezérelhető.
Könnyedén összeolvad a múlt és a jelen: az egyik percben még egy 20 éves CD-t hallgathatunk, majd néhány pillanattal később Spotify-streamingre válthatunk.
A Fidelio FA7 Európában októbertől lesz kapható, ajánlott ára 599,99 euró. Vagyis nem lesz olcsó, de nem is ez volt a gyártó célja. A Philips kifejezetten azoknak szánja, akik egy kompakt rendszerben komolyabb hangminőséget és sokféle zenei forrást szeretnének.
Nem csak a Philips lát fantáziát a CD-ben
Még érdekesebb, hogy szinte ezzel egy időben a brit Majority négy új hifikészülékkel jelentkezett, amelyekből háromnál szintén elérhető a CD-lejátszás és a streaming egymás mellett. A Fitzwilliam termékcsalád már külsőre is a klasszikus hifiket idézi. A készülékek 43,5 centiméter szélesek, tehát kell nekik a saját polc. A Fitzwilliam AMP nevű termékben nincs fizikai CD-lejátszó, így arról részletesen nem írunk. Az alábbi hifikben viszont van:
- A Fitzwilliam CD egy CD-lejátszóval kombinált hálózati zenelejátszó, amely CD-R és CD-RW lemezeket is kezel. Spotify Lossless, Bluetooth 5.2, internetes rádió, podcast, DAB/DAB+, FM és USB-s MP3-lejátszás is került bele. A 199 eurós készüléket meglévő erősítőhöz vagy aktív hangsugárzókhoz lehet csatlakoztatni.
- A Fitzwilliam CD AMP egyetlen dobozban egyesíti a CD-lejátszót és a 200 wattos D-osztályú erősítőt. Passzív hangfalakat közvetlenül rá lehet kötni, és természetesen itt is megmaradnak a streaming- és rádiófunkciók. Az európai ár mindössze 269 euró.
- Aki pedig még hangfalakkal sem szeretne foglalkozni, annak készült a Quadriga Maxi. Ebben a CD-lejátszó, a hálózati funkciók, az erősítő és a hangsugárzók is egyetlen házban találhatók. A 2.1 csatornás rendszer két háromhüvelykes szélessávú hangszórót és egy 5,25 hüvelykes mélysugárzót kapott, teljesítménye 200 watt. Európai ára 399 euró.
A mostani CD-reneszánsz legérdekesebb része, hogy a gyártók láthatóan nem azt feltételezik, hogy a vásárlók kidobják a Spotifyt, és visszaköltöznek a 90-es évekbe.
Megmarad a streaming kényelme, de mellette újra elő lehet venni a polcon álló CD-gyűjteményt. Nem kell választani a kettő között. Akiknek több száz lemezes gyűjteménye van, annak kifejezetten vonzó lehet ez az ajánlat.
A streaming csodálatos szolgáltatás: a világ összes zenéje ott van a telefonunkban. A CD viszont mást kínál: a miénk. Borítóval, füzettel, a fizikai valójával együtt. A gyűjteményünk része, az életünk része mindazzal a rengeteg élménnyel és emlékkel, amely kötődik egy-egy lemezhez.