A CD-s hifi reneszánsza: elfér egymás mellett a fizikai zene és a streaming

Bármennyire is hittük azt, hogy a fizikai adathordozóknak annyi a zeneiparban a streaming terjedése miatt, a piac mást mond: az amerikai CD-eladások 45,7 százalékkal nőttek 2026 első felében. Hiába tűnt úgy még néhány éve, hogy a CD-korszak véget ér, hiába lett mindenkinek Spotify vagy Apple Music előfizetése, a zenekedvelők egy része mégiscsak birtokolni akarja a zenét, a fizikai zenehordozók korántsem tűnnek el. A CD iránt ismét van kereslet, és ezt már a hardvergyártók is észrevették: újra jelennek meg olyan komolyabb CD-s hifik, amelyekben a modern streaming mellett a CD-lejátszó is fontos szerepet kap.

A CD-s hifik reneszánsza - Philips Fidelio FA7 mikrohifi

Fotó: Philips

Újra vonzó termék a CD-s hifi

Jó példa erre a Philips új Fidelio FA7 mikrohifije. A készülék formája is ismerős lehet annak, akinek a kilencvenes vagy kétezres években volt otthon minihifije: középen a főegység, mellette két különálló hangfal. A FA7 120 watt RMS teljesítményt kínál, a kétutas bass-reflex hangsugárzókban 12,7 centiméteres üvegszálas mélysugárzó és 25 milliméteres titán dóm magassugárzó dolgozik. A központi egységben pedig ott van a motoros CD-tálca, de azért nem egy nosztalgiagépről beszélünk, a CD csak az egyik zenei forrás.

Philips Fidelio FA7 - forrás: Phillips

A gép Wi-Fi-n keresztül kezeli az AirPlay 2-t, a Google Castot, a Spotify Losslesst és a Tidal Connectet, emellett internetes rádió, DAB+, FM, Bluetooth és USB-s lejátszás is rendelkezésre áll. Színes kijelzőjén az albumok és zeneszámok információi is megjelenhetnek, a rendszer pedig alkalmazásból is vezérelhető.

Könnyedén összeolvad a múlt és a jelen: az egyik percben még egy 20 éves CD-t hallgathatunk, majd néhány pillanattal később Spotify-streamingre válthatunk.

A Fidelio FA7 Európában októbertől lesz kapható, ajánlott ára 599,99 euró. Vagyis nem lesz olcsó, de nem is ez volt a gyártó célja. A Philips kifejezetten azoknak szánja, akik egy kompakt rendszerben komolyabb hangminőséget és sokféle zenei forrást szeretnének.

Nem csak a Philips lát fantáziát a CD-ben

Még érdekesebb, hogy szinte ezzel egy időben a brit Majority négy új hifikészülékkel jelentkezett, amelyekből háromnál szintén elérhető a CD-lejátszás és a streaming egymás mellett. A Fitzwilliam termékcsalád már külsőre is a klasszikus hifiket idézi. A készülékek 43,5 centiméter szélesek, tehát kell nekik a saját polc. A Fitzwilliam AMP nevű termékben nincs fizikai CD-lejátszó, így arról részletesen nem írunk. Az alábbi hifikben viszont van: