Kipróbáltad, milyen lennél a '80-as években? Eláruljuk, mi lesz az eredeti fotód sorsa

Sokak számára már teljesen hétköznapi dolog megkérdezni a ChatGPT-t, és könnyű megfeledkezni arról, hogy a kommunikáció nem feltétlenül olyan privát, mint amilyennek hisszük. Minden azzal kezdődik, amit a felhasználó szándékosan beír. Ezek között lehetnek személyes adatok, például lakcím, telefonszám vagy egészségügyi információk. Vagy például, ha a mostanában futó virális ChatGPT '80-as évek trendre gondolunk, fotók. De mi lesz az adatainkkal?

A ChatGPT '80-as évek trend miatt rengetegen töltöttek fel magukról fotót az OpenAI rendszerébe (illusztráció)

Fotó: RDNE Stock project / Pexels

ChatGPT '80-as évek trend: mi történik a feltöltött fotóinkkal?

Az OpenAI adatvédelmi tájékoztatója arra figyelmeztet, hogy a felhasználók körültekintően járjanak el azzal kapcsolatban, milyen információkat adnak meg. A képek újabb adatvédelmi szempontokat vetnek fel. Egy arcról készült fénykép személyes adat lehet, hiszen alkalmas lehet az illető azonosítására. A fájltól és a szolgáltatástól függően egy feltöltött fotó metaadatokat is tartalmazhat, például a készítés időpontjáról, az alkalmazott eszközről vagy akár a helyszínről.

Egy szelfi feltöltése természetesen nem jelenti automatikusan azt, hogy a képet ellopják vagy mondjuk deepfake kamuképek készítésére használják fel. Azt viszont igen, hogy a fényképből egy újabb példány kerül egy másik vállalat rendszerébe, ahol az adott szolgáltató adatmegőrzési és modellfejlesztési szabályai vonatkoznak rá. Ergo kikerül a kezeink közül. Az utóbbi napokban elárasztották a közösségi oldalakat a ChatGPT-vel készített, '80-as éveket idéző portrék. A virális trendhez elég feltölteni egy szelfit, az AI pedig pillanatok alatt évtizedeket repít vissza minket az időben. De mi történik az eredeti fotóval?

Meddig őrzi meg az adatokat a ChatGPT, a Gemini és a Claude?

Egy beszélgetés törlése az adott alkalmazásból nem feltétlenül jelenti annak azonnali eltűnését a szolgáltató összes rendszeréből.

A ChatGPT esetében a beszélgetések alapvetően addig maradnak a felhasználói fiókban, amíg nem törlik őket. Törlés után azonban bizonyos adatok akár 30 napig is megmaradhatnak a rendszerben. Van, amit ennél hosszabb ideig is megőrizhetnek, például jogi vagy biztonsági okokból, illetve ha azokat már leválasztották a felhasználói fiókról.

A Gemini eltérő szabályokat alkalmaz. A Google alapértelmezés szerint akár 18 hónapig őrizheti a Gemini-alkalmazások aktivitási adatait, a konkrét beállításoktól és a felhasználó törlési döntéseitől függően.

Mivel a Gemini más Google-szolgáltatásokkal – például a Drive-val vagy a Fotókkal – is összekapcsolható, az AI által elérhető személyes információk köre jelentősen kibővülhet.