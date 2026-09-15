Kipróbáltad, milyen lennél a '80-as években? Eláruljuk, mi lesz az eredeti fotód sorsa

Sokak számára már teljesen hétköznapi dolog megkérdezni a ChatGPT-t, és könnyű megfeledkezni arról, hogy a kommunikáció nem feltétlenül olyan privát, mint amilyennek hisszük. Minden azzal kezdődik, amit a felhasználó szándékosan beír. Ezek között lehetnek személyes adatok, például lakcím, telefonszám vagy egészségügyi információk. Vagy például, ha a mostanában futó virális ChatGPT '80-as évek trendre gondolunk, fotók. De mi lesz az adatainkkal?
ChatGPT '80-as évek trend: mi történik a feltöltött fotóinkkal?
Az OpenAI adatvédelmi tájékoztatója arra figyelmeztet, hogy a felhasználók körültekintően járjanak el azzal kapcsolatban, milyen információkat adnak meg. A képek újabb adatvédelmi szempontokat vetnek fel. Egy arcról készült fénykép személyes adat lehet, hiszen alkalmas lehet az illető azonosítására. A fájltól és a szolgáltatástól függően egy feltöltött fotó metaadatokat is tartalmazhat, például a készítés időpontjáról, az alkalmazott eszközről vagy akár a helyszínről.
Egy szelfi feltöltése természetesen nem jelenti automatikusan azt, hogy a képet ellopják vagy mondjuk deepfake kamuképek készítésére használják fel. Azt viszont igen, hogy a fényképből egy újabb példány kerül egy másik vállalat rendszerébe, ahol az adott szolgáltató adatmegőrzési és modellfejlesztési szabályai vonatkoznak rá. Ergo kikerül a kezeink közül. Az utóbbi napokban elárasztották a közösségi oldalakat a ChatGPT-vel készített, '80-as éveket idéző portrék. A virális trendhez elég feltölteni egy szelfit, az AI pedig pillanatok alatt évtizedeket repít vissza minket az időben. De mi történik az eredeti fotóval?
Meddig őrzi meg az adatokat a ChatGPT, a Gemini és a Claude?
Egy beszélgetés törlése az adott alkalmazásból nem feltétlenül jelenti annak azonnali eltűnését a szolgáltató összes rendszeréből.
- A ChatGPT esetében a beszélgetések alapvetően addig maradnak a felhasználói fiókban, amíg nem törlik őket. Törlés után azonban bizonyos adatok akár 30 napig is megmaradhatnak a rendszerben. Van, amit ennél hosszabb ideig is megőrizhetnek, például jogi vagy biztonsági okokból, illetve ha azokat már leválasztották a felhasználói fiókról.
- A Gemini eltérő szabályokat alkalmaz. A Google alapértelmezés szerint akár 18 hónapig őrizheti a Gemini-alkalmazások aktivitási adatait, a konkrét beállításoktól és a felhasználó törlési döntéseitől függően.
Mivel a Gemini más Google-szolgáltatásokkal – például a Drive-val vagy a Fotókkal – is összekapcsolható, az AI által elérhető személyes információk köre jelentősen kibővülhet.
- A Claude beszélgetései szintén megmaradhatnak a fiókban addig, amíg a felhasználó nem törli őket. Általában 30 napon belül eltávolítják az adatokat a háttérrendszerekből. Ha azonban a felhasználó engedélyezi beszélgetéseinek felhasználását a Claude fejlesztésére, bizonyos leválasztott adatok akár öt évig is megmaradhatnak. Feltételezett szabálysértésekhez kapcsolódó beszélgetéseket akár két évig, bizonyos biztonsági értékeléseket pedig ennél is tovább tárolhatnak.
Kiszivároghatnak a személyes adataink?
A mesterséges intelligencia fejlődésével új támadási módszerek is megjelennek. Christina Pöpper, a New York University Abu Dhabi kiberbiztonsági szakértője példaként említi a Wired magazinnak a modellinverziós támadásokat, amelyek során a támadó egy gépi tanulási modellből próbál érzékeny jellemzőket vagy információkat kikövetkeztetni, esetleg részben rekonstruálni.
Ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen meg lehet kérni egy chatbotot egy másik felhasználó beszélgetéseinek megmutatására. A lehetséges kockázat azonban nőhet, ahogy az AI-asszisztensek egyre több érzékeny szolgáltatáshoz – például levelezéshez, vásárlásokhoz vagy más személyes fiókokhoz – kapnak hozzáférést.
A veszélyek ráadásul nem kizárólag abból fakadnak, hogy valaki adatokat próbál kinyerni magából az AI-modellből. Az Anthropic nemrég arról számolt be, hogy egy feltételezetten állami támogatású csoport a Claude Code-ot egy kiberkémkedési művelet egyes feladatainak végrehajtására használta fel.
Az AI-chatbotok nem feltétlenül veszélyesebbek más internetes szolgáltatásoknál, de nem érdemes úgy kezelni őket, mintha teljesen privát felület lenne bármelyik. Egy nyolcvanas éveket idéző AI-portré néhány nap után lecseng a közösségi oldalakon, miközben az elkészítéséhez feltöltött eredeti fénykép ennél sokkal tovább maradhat egy szolgáltató rendszereiben.
Mire kell odafigyelni, mielőtt fotót töltünk fel a ChatGPT-be?
Mielőtt szelfit vagy más személyes képet töltenél fel a ChatGPT-be, Geminibe, Claude-ba vagy más AI-szolgáltatásba, érdemes végigmenni ezen a gyors ellenőrzőlistán:
- Nézd meg, kik szerepelnek a képen. Más ember fotóját lehetőleg csak az engedélyével töltsd fel, gyermekek képeivel pedig legyél különösen óvatos!
- Mi látszódik a képen? Lakcím, rendszám, belépőkártya, munkahelyi dokumentum, monitor vagy más személyes információ is véletlenül a képen maradhat.
- Ne tölts fel személyazonosító okmányt, útlevelet, jogosítványt, bankkártyát vagy más, érzékeny adatokat tartalmazó dokumentumot, ha nincs rá feltétlenül szükség.
- Ellenőrizd a fotó metaadatait. A képfájl tartalmazhat információt többek között a készítés időpontjáról, az eszközről és bizonyos esetekben a helyszínről.
- Nézd át az adatkezelési beállításokat. Ellenőrizd, felhasználhatók-e a beszélgetéseid és feltöltéseid a modellek fejlesztésére, és kapcsold ki ezt, ha nem szeretnéd.
- Használj ideiglenes beszélgetést, ha a szolgáltatás kínál ilyen lehetőséget, és nincs szükséged arra, hogy a chat megmaradjon az előzményeid között.
- Ellenőrizd a kapcsolódó szolgáltatásokat és jogosultságokat. Ha az AI hozzáfér például a levelezésedhez, felhőtárhelyedhez vagy más fiókjaidhoz, gondold át, valóban szüksége van-e ezekre.
- Töröld, amire már nincs szükséged. A feleslegessé vált beszélgetéseket és feltöltött fájlokat érdemes eltávolítani, szem előtt tartva, hogy a szerveroldali törlés nem feltétlenül azonnali.
- Feltöltés előtt tedd fel magadnak a legegyszerűbb kérdést: kényelmetlenül érintene, ha ez a kép vagy a rajta látható információ más kezébe kerülne? Ha igen, inkább ne töltsd fel.