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ChatGPT

Kipróbáltad, milyen lennél a '80-as években? Eláruljuk, mi lesz az eredeti fotód sorsa

1 órája
Olvasási idő: 12 perc
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A ChatGPT köré épülő virális trendek arra ösztönzik a felhasználókat, hogy szelfiket töltsenek fel – de mi történik a képekkel és a személyes adatokkal, miután önként átadjuk őket egy AI-szolgáltatásnak? A ChatGPT '80-as évek trendje miatt igazán időszerű a kérdés.
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ChatGPTmesterséges intelligencia80-as évekClaudeGemini

Sokak számára már teljesen hétköznapi dolog megkérdezni a ChatGPT-t, és könnyű megfeledkezni arról, hogy a kommunikáció nem feltétlenül olyan privát, mint amilyennek hisszük. Minden azzal kezdődik, amit a felhasználó szándékosan beír. Ezek között lehetnek személyes adatok, például lakcím, telefonszám vagy egészségügyi információk.  Vagy például, ha a mostanában futó virális ChatGPT '80-as évek trendre gondolunk, fotók. De mi lesz az adatainkkal?

ChatGPT '80-as évek trend
A ChatGPT '80-as évek trend miatt rengetegen töltöttek fel magukról fotót az OpenAI rendszerébe (illusztráció)
Fotó: RDNE Stock project / Pexels

ChatGPT '80-as évek trend: mi történik a feltöltött fotóinkkal?

Az OpenAI adatvédelmi tájékoztatója arra figyelmeztet, hogy a felhasználók körültekintően járjanak el azzal kapcsolatban, milyen információkat adnak meg. A képek újabb adatvédelmi szempontokat vetnek fel. Egy arcról készült fénykép személyes adat lehet, hiszen alkalmas lehet az illető azonosítására. A fájltól és a szolgáltatástól függően egy feltöltött fotó metaadatokat is tartalmazhat, például a készítés időpontjáról, az alkalmazott eszközről vagy akár a helyszínről.

Egy szelfi feltöltése természetesen nem jelenti automatikusan azt, hogy a képet ellopják vagy mondjuk deepfake kamuképek készítésére használják fel. Azt viszont igen, hogy a fényképből egy újabb példány kerül egy másik vállalat rendszerébe, ahol az adott szolgáltató adatmegőrzési és modellfejlesztési szabályai vonatkoznak rá. Ergo kikerül a kezeink közül. Az utóbbi napokban elárasztották a közösségi oldalakat a ChatGPT-vel készített, '80-as éveket idéző portrék. A virális trendhez elég feltölteni egy szelfit, az AI pedig pillanatok alatt évtizedeket repít vissza minket az időben. De mi történik az eredeti fotóval?

Meddig őrzi meg az adatokat a ChatGPT, a Gemini és a Claude?

Egy beszélgetés törlése az adott alkalmazásból nem feltétlenül jelenti annak azonnali eltűnését a szolgáltató összes rendszeréből.

  • A ChatGPT esetében a beszélgetések alapvetően addig maradnak a felhasználói fiókban, amíg nem törlik őket. Törlés után azonban bizonyos adatok akár 30 napig is megmaradhatnak a rendszerben. Van, amit ennél hosszabb ideig is megőrizhetnek, például jogi vagy biztonsági okokból, illetve ha azokat már leválasztották a felhasználói fiókról.
  • A Gemini eltérő szabályokat alkalmaz. A Google alapértelmezés szerint akár 18 hónapig őrizheti a Gemini-alkalmazások aktivitási adatait, a konkrét beállításoktól és a felhasználó törlési döntéseitől függően. 

Mivel a Gemini más Google-szolgáltatásokkal – például a Drive-val vagy a Fotókkal – is összekapcsolható, az AI által elérhető személyes információk köre jelentősen kibővülhet.

  • A Claude beszélgetései szintén megmaradhatnak a fiókban addig, amíg a felhasználó nem törli őket. Általában 30 napon belül eltávolítják az adatokat a háttérrendszerekből. Ha azonban a felhasználó engedélyezi beszélgetéseinek felhasználását a Claude fejlesztésére, bizonyos leválasztott adatok akár öt évig is megmaradhatnak. Feltételezett szabálysértésekhez kapcsolódó beszélgetéseket akár két évig, bizonyos biztonsági értékeléseket pedig ennél is tovább tárolhatnak.
AI disruption Concept,AI replace human employees, illustrating automation companies are starting to manage human work alongside robots to reduce cost and more productivity
illusztráció - Fotó: Shutterstock

Kiszivároghatnak a személyes adataink?

A mesterséges intelligencia fejlődésével új támadási módszerek is megjelennek. Christina Pöpper, a New York University Abu Dhabi kiberbiztonsági szakértője példaként említi a Wired magazinnak a modellinverziós támadásokat, amelyek során a támadó egy gépi tanulási modellből próbál érzékeny jellemzőket vagy információkat kikövetkeztetni, esetleg részben rekonstruálni. 

Ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen meg lehet kérni egy chatbotot egy másik felhasználó beszélgetéseinek megmutatására. A lehetséges kockázat azonban nőhet, ahogy az AI-asszisztensek egyre több érzékeny szolgáltatáshoz – például levelezéshez, vásárlásokhoz vagy más személyes fiókokhoz – kapnak hozzáférést.

 A veszélyek ráadásul nem kizárólag abból fakadnak, hogy valaki adatokat próbál kinyerni magából az AI-modellből. Az Anthropic nemrég arról számolt be, hogy egy feltételezetten állami támogatású csoport a Claude Code-ot egy kiberkémkedési művelet egyes feladatainak végrehajtására használta fel. 

Az AI-chatbotok nem feltétlenül veszélyesebbek más internetes szolgáltatásoknál, de nem érdemes úgy kezelni őket, mintha teljesen privát felület lenne bármelyik. Egy nyolcvanas éveket idéző AI-portré néhány nap után lecseng a közösségi oldalakon, miközben az elkészítéséhez feltöltött eredeti fénykép ennél sokkal tovább maradhat egy szolgáltató rendszereiben.

Mire kell odafigyelni, mielőtt fotót töltünk fel a ChatGPT-be?

Mielőtt szelfit vagy más személyes képet töltenél fel a ChatGPT-be, Geminibe, Claude-ba vagy más AI-szolgáltatásba, érdemes végigmenni ezen a gyors ellenőrzőlistán:

  • Nézd meg, kik szerepelnek a képen. Más ember fotóját lehetőleg csak az engedélyével töltsd fel, gyermekek képeivel pedig legyél különösen óvatos!
  • Mi látszódik a képen? Lakcím, rendszám, belépőkártya, munkahelyi dokumentum, monitor vagy más személyes információ is véletlenül a képen maradhat.
  • Ne tölts fel személyazonosító okmányt, útlevelet, jogosítványt, bankkártyát vagy más, érzékeny adatokat tartalmazó dokumentumot, ha nincs rá feltétlenül szükség.
  • Ellenőrizd a fotó metaadatait. A képfájl tartalmazhat információt többek között a készítés időpontjáról, az eszközről és bizonyos esetekben a helyszínről.
  • Nézd át az adatkezelési beállításokat. Ellenőrizd, felhasználhatók-e a beszélgetéseid és feltöltéseid a modellek fejlesztésére, és kapcsold ki ezt, ha nem szeretnéd.
  • Használj ideiglenes beszélgetést, ha a szolgáltatás kínál ilyen lehetőséget, és nincs szükséged arra, hogy a chat megmaradjon az előzményeid között.
  • Ellenőrizd a kapcsolódó szolgáltatásokat és jogosultságokat. Ha az AI hozzáfér például a levelezésedhez, felhőtárhelyedhez vagy más fiókjaidhoz, gondold át, valóban szüksége van-e ezekre.
  • Töröld, amire már nincs szükséged. A feleslegessé vált beszélgetéseket és feltöltött fájlokat érdemes eltávolítani, szem előtt tartva, hogy a szerveroldali törlés nem feltétlenül azonnali.
  • Feltöltés előtt tedd fel magadnak a legegyszerűbb kérdést: kényelmetlenül érintene, ha ez a kép vagy a rajta látható információ más kezébe kerülne? Ha igen, inkább ne töltsd fel.

 

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