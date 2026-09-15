Vigyázat! Milliós bírság is járhat érte, ha erre használjuk a ChatGPT-t

Az olyan mesterséges intelligencia alapú programok, mint a ChatGPT ma már az életünk részét képezik. Az AI által generált képek és szövegek mértéke egyre nagyobb az interneten, az ember már-már úgy érzi, ki is szorítják a "valós", ember által létrehozott tartalmakat. A generatív nyelvi modellek sok esetben lehetnek a segítségünkre, azonban sajnos nem tévedhetetlenek. Sőt! Mivel statisztikákon, mintázatokon alapuló válaszokat adnak, az bizonyos esetekben inkább csak valószínű, mintsem 100 százalékos bizonyosságú – ami egyes esetekben igen komoly bonyodalmat is okozhat.

A mesterséges intelligencia elérhető minden okoseszközön, azonban nem mindegy, mire használjuk a ChatGPT-t

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Milliós bírság lett a ChatGPT-használat vége

Egy új-mexikói ügyvéd a saját (és ügyfele) kárán tanulta meg, milyen mértékben képes az AI hallucinálni, azaz tényként állítani teljesen légbőlkapott információkat is. Stephen Aarons egy gyilkossági ügy fellebbezését állította össze a ChatGPT segítségével: a tárgyalásról készült anyagokat, valamint egy számítógéppel generált átiratot is feltöltött, majd a kapott anyagot úgy, ahogy volt, be is adta a bíróságra. A probléma csak az volt, hogy ebben olyan tanúvallomások is szerepeltek, amelyek teljes mértékben kitaláltak voltak, illetve belekerült pár gyanúsan specifikus részlet is, miszerint például a lövöldöző sötét nadrágot és fehér inget viselt.

Stephen Aarons elismerte, hogy a ChatGPT-t használta a beadványhoz. Azzal védekezett: nem tudta, hogy a nyelvi modell ilyen mértékű hallucinációra képes. A legfelsőbb bíróság 5000 dollárra, azaz közel 1,6 millió forintra bírságolta az ügyvédet, ráadásul az ügye fegyelmi testület elé került - írja a Rakéta oldala.