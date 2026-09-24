Azonnal frissíteni kell a Chrome-ot: 108 biztonsági hibát talált a Google

Komoly biztonsági frissítést adott ki a Google a Chrome böngészőhöz. Összesen 108 biztonsági hibát javít, amelyek közül 11 a legsúlyosabb, kritikus besorolást kapta. Bár jelenleg nincs arra utaló jel, hogy a most kijavított sebezhetőségeket támadók aktívan kihasználnák, érdemes minél hamarabb telepíteni az új verziót. A Google szeptember 22-én kezdte meg a Chrome 154 stabil változatának terjesztését Windowsra, macOS-re és Linuxra. A frissítés fokozatosan jut el a felhasználókhoz, így elképzelhető, hogy nem mindenkinél jelent meg egyszerre.

Azonnal frissíteni kell a Chrome-ot

Fotó: Ling App / Pexels

Google Chrome: 108 biztonsági hiba, 11 kritikus

A biztonsági javítások száma önmagában is figyelemre méltó: a Google összesen 108 sebezhetőséget foltozott be.

Ezek közül 11 kritikus,

további 25 pedig magas kockázatú besorolást kapott.

47 közepes,

25 pedig alacsony veszélyességűnek számított.

A most kijavított problémák jelentős része a Chrome memóriakezelésével kapcsolatos. Ezek leegyszerűsítve olyan programozási hibák, amelyek miatt a böngésző bizonyos helyzetekben olyan adatokhoz vagy memóriaterületekhez férhet hozzá, amelyekhez nem kellene. Ez nem csupán a Chrome összeomlását okozhatja. A legsúlyosabb sebezhetőségek megfelelő kihasználásával egy támadó akár rosszindulatú programkód futtatására is lehetőséget szerezhet. Éppen ezért kapott a most javított hibák közül 11 is kritikus besorolást. A jó hír az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint egyik most kijavított sebezhetőséget sem használják aktívan kibertámadások során. Egyelőre.

Ne halogassuk a frissítést!

A biztonsági javítások nyilvánosságra kerülése után a támadók is elkezdhetik elemezni a változtatásokat, ezért - különösen a kritikus hibák miatt - célszerű mielőbb a legfrissebb Chrome-verzióra váltani. A Chrome rendszerint automatikusan telepíti a frissítéseket, de ezt manuálisan is ellenőrizhetjük. Számítógépen a Chrome jobb felső sarkában található hárompontos menüből a Súgó -> A Google Chrome névjegye menüpontot kell megnyitni. A böngésző ekkor ellenőrzi, van-e elérhető új verzió, és szükség esetén letölti azt. A telepítés befejezéséhez általában újra kell indítani a Chrome-ot.