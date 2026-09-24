Azonnal frissíteni kell a Chrome-ot: 108 biztonsági hibát talált a Google

Komoly biztonsági frissítést adott ki a Google a Chrome böngészőhöz. Összesen 108 biztonsági hibát javít, amelyek közül 11 a legsúlyosabb, kritikus besorolást kapta. Bár jelenleg nincs arra utaló jel, hogy a most kijavított sebezhetőségeket támadók aktívan kihasználnák, érdemes minél hamarabb telepíteni az új verziót. A Google szeptember 22-én kezdte meg a Chrome 154 stabil változatának terjesztését Windowsra, macOS-re és Linuxra. A frissítés fokozatosan jut el a felhasználókhoz, így elképzelhető, hogy nem mindenkinél jelent meg egyszerre.
Google Chrome: 108 biztonsági hiba, 11 kritikus
A biztonsági javítások száma önmagában is figyelemre méltó: a Google összesen 108 sebezhetőséget foltozott be.
- Ezek közül 11 kritikus,
- további 25 pedig magas kockázatú besorolást kapott.
- 47 közepes,
- 25 pedig alacsony veszélyességűnek számított.
A most kijavított problémák jelentős része a Chrome memóriakezelésével kapcsolatos. Ezek leegyszerűsítve olyan programozási hibák, amelyek miatt a böngésző bizonyos helyzetekben olyan adatokhoz vagy memóriaterületekhez férhet hozzá, amelyekhez nem kellene. Ez nem csupán a Chrome összeomlását okozhatja. A legsúlyosabb sebezhetőségek megfelelő kihasználásával egy támadó akár rosszindulatú programkód futtatására is lehetőséget szerezhet. Éppen ezért kapott a most javított hibák közül 11 is kritikus besorolást. A jó hír az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint egyik most kijavított sebezhetőséget sem használják aktívan kibertámadások során. Egyelőre.
Ne halogassuk a frissítést!
A biztonsági javítások nyilvánosságra kerülése után a támadók is elkezdhetik elemezni a változtatásokat, ezért - különösen a kritikus hibák miatt - célszerű mielőbb a legfrissebb Chrome-verzióra váltani. A Chrome rendszerint automatikusan telepíti a frissítéseket, de ezt manuálisan is ellenőrizhetjük. Számítógépen a Chrome jobb felső sarkában található hárompontos menüből a Súgó -> A Google Chrome névjegye menüpontot kell megnyitni. A böngésző ekkor ellenőrzi, van-e elérhető új verzió, és szükség esetén letölti azt. A telepítés befejezéséhez általában újra kell indítani a Chrome-ot.
A Chrome 154 asztali stabil változatának verziószáma Windowson és macOS-en 154.0.8037.57/.58, Linuxon pedig 154.0.8037.57. A Google Androidra és iOS-re is kiadta a Chrome 154-et; az androidos változat a PCWorld szerint ugyanazokat a biztonsági problémákat javítja, mint az asztali kiadás.