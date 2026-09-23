Olcsóbb és gyorsabb lett a Claude, komoly frissítést adott ki az Anthropic

Új mesterségesintelligencia-modellt mutatott be az Anthropic. A szeptember 22-én bejelentett Claude Opus 5.5 az új Claude 5.5 modellcsalád első tagja, és alig két hónappal követi a júliusban megjelent Opus 5-öt. Az Anthropic szerint az új modell komoly előrelépést jelent az elődjéhez képest, miközben a működtetése is hatékonyabbá vált. Az Anthropic szerint az Opus 5.5 több mint 30 százalékkal gyorsabban generálja a válaszokat és a fejlesztők és vállalatok számára a használata is olcsóbb lett: az AI által feldolgozott és létrehozott szövegmennyiség után fizetendő díj 20 százalékkal csökkent. Az Anthropic szerint a hatékonyabb működés miatt egy átlagos feladat elvégzése összességében akár 40 százalékkal kevesebbe kerülhet. (A Claude lakossági előfizetéseinek ára nem változott.)

Itt a Claude Opus 5.5 (illusztráció)

Fotó: Pavel Danilyuk / Pexels

Hosszú feladatokban lehet igazán erős a Claude Opus 5.5

Az Anthropic különösen a programozási és összetett, több lépésből álló feladatoknál hangsúlyozza az előrelépést. A mesterséges intelligencia új modelljének egyik korai tesztelője például állítólag egy 680 ezer soros programkód átállítását végezte el az Opus 5.5 segítségével kevesebb mint egy nap alatt.

Egy másik teszt során egy 200 ezer sorból álló kódbázis átvizsgálása és javítása kevesebb mint három órát vett igénybe, míg az Opus 5-nek ugyanez több mint húsz órába telt, legalábbis az Anthropic által közölt eredmények szerint.

Nem csak a programozáson változtattak. A fejlesztők szerint az Opus 5.5 közérthetőbben és természetesebben kommunikál, ritkábban használ szükségtelen szakzsargont, és hajlamosabb rögtön a válasz legfontosabb részével kezdeni, írja a TechCrunch.

A biztonságra is jobban figyelnek

A frissítés másik hangsúlyos területe a biztonság. Az Anthropic saját vizsgálatai szerint az Opus 5.5

ritkábban próbálja átlépni a számára meghatározott korlátokat,

és ellenállóbb lett az olyan támadásokkal szemben is, amelyek manipulált utasításokkal próbálják eltéríteni az AI működését.

Bizonyos kiberbiztonsági és biológiai témáknál külön védelmi rendszer működik, és egyes kéréseket a szolgáltatás kevésbé fejlett modellhez irányíthat át. Az Opus 5.5-öt megjelenése előtt külső szervezetek, köztük a METR független, nonprofit mesterségesintelligencia-biztonsági kutatószervezet is vizsgálták.

Az új modell már elérhető a Claude Pro, Max, Team és Enterprise előfizetőinek, valamint a fejlesztők számára a Claude API-n keresztül. Az Anthropic ráadásul a fizetős csomagok öórás használati korlátait is megemelte. Ezzel még nincs vége a frissítéseknek: a vállalat közlése szerint a Claude Sonnet 5.5 és a Claude Haiku 5.5 is megérkezik a következő hetekben.