Visszatér a Commodore 64 legendás monitora

Egy brit retró videojátékos találkozón az egyik legnagyobb érdeklődést azonban a 1084SX Replica Monitor projekt váltotta ki. Az ötlet különösen azoknak lehet vonzó, akiknek még ma is van a gyűjteményében egy Commodore 64, Commodore 128 vagy Amiga. A projekt lényege, hogy az eredeti, mára egyre problémásabb CRT képcső helyett modern lapos kijelzőt építsenek egy klasszikus Commodore-monitort idéző házba. Így megmarad a 80-as, 90-es évek hangulata, miközben a felhasználóknak nem kellene az évtizedes képcsövek és elektronikai alkatrészek meghibásodásától tartaniuk, és ezeknek a javításával bajlódni.

Korabeli Commodore 1084S monitor egy VTech VZ 200 számítógéppel (illusztráció)

Fotó: Fotó: Iggy Drougge / Wikimedia Commons - Public Domain

Kívül Commodore, belül modern technológia

A rendezvényen bemutatott 1084SX prototípus erősen idézi a Commodore egykori monitorainak formavilágát, még a jellegzetes hangszórórácsokat is megtartották. A hátoldalt ugyanakkor már úgy tervezték meg, hogy modern csatlakozásokkal is használható legyen.

A készítők célja egy olyan kijelző létrehozása, amely külsőre természetesen illeszkedik egy klasszikus számítógépes összeállításhoz, de nem jár az eredeti CRT-monitorokkal kapcsolatos bonyodalmakkal. Ráadásul a készülékházban marad némi szabad hely is. A 1084SX Replica elsősorban monitor, de a tervek szerint akár egy kisebb számítógép / hardver is elrejthető lehet benne.

A ház kialakításának egyik legpraktikusabb előnye a kisebb mélység. Mivel nincs szükség hatalmas képcsőre, a prototípus lényegesen kevésbé nyúlik hátrafelé, mint egy eredeti CRT-monitor, így sokkal könnyebben elfér az íróasztalon. A projekt, így a maga a monitor sincs még végleges állapotban.

A készítők jelenleg is mérlegelik, pontosan melyik klasszikus monitor formavilágát kövesse a végleges változat, ezért a közösség visszajelzéseire is számítanak.

A rendezvényen a retró hardverek kiszámíthatatlansága is megmutatkozott: egy sokat utaztatott Commodore 64 éppen a találkozón produkált zöldes képhibát. A 1084SX Replica Monitor projekt éppen erre a problémára kínál megoldást: hogyan lehet megtartani egy klasszikus Commodore vagy Amiga összeállítás eredeti megjelenését úgy, hogy közben ne kelljen egy több évtizedes CRT-monitor megbízhatóságára hagyatkozni.