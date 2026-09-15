Olyan, mint egy óriási ebook-olvasó: digitális kijelzők jelentek meg budapesti buszmegállókban

Aki kedd óta a Rákóczi út vonalán buszozott, már találkozhatott a digitális menetrendi táblákkal. A Budapesti Közlekedési Központ szeptember 14-én kezdte meg a rendszer telepítését, szeptember végéig pedig összesen 61 buszmegállóban jelennek meg az új eszközök az ígéret szerint. Elsőként Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Astoriánál találkozhatnak velük az utasok.
Terjednek a digitális menetrendi táblák
A kijelzők nem a telefonokból és monitorokból ismert LCD- vagy OLED-technológiát használják. Elektronikus papírról, azaz e-papírról van szó, amely leginkább az e-könyv-olvasók, például az Amazon Kindle kijelzőjéről lehet ismerős. Az e-papír nagy kontrasztú, napfényben is jól olvasható, és rendkívül kevés energiát igényel. A BKK új táblái ezért napelemmel vagy tölthető akkumulátorral működhetnek a vállalat tájékoztatása szerint, így a telepítésükhöz nem kell elektromos hálózatot kiépíteni.
Az új rendszer jóval többre képes annál, hogy a korábbi papírmenetrendet egy kijelzőn mutassa. Az ígéret szerint a táblák valós időben jelzik a következő járatok indulását, és az aktuális forgalmi információkat, illetve zavarokat is meg tudják jeleníteni.
A táblák tartalma központilag, online frissíthető. Menetrendváltozás esetén tehát nem kell valakinek kimennie a megállóba, kinyitnia a vitrint és kicserélnie a papírt.
A készülékeken gombokkal lehet lapozni a különböző információk között. A látássérült utasok távirányítóval hangosan felolvastathatják a következő járatok indulását és a forgalmi információkat. Így olyan megállókban is lehet valós idejű hangos utastájékoztatás, ahol nincs hagyományos FUTÁR-kijelző. A berendezéseket távolról felügyelik, és rongálás-, illetve elmozdulásérzékelést is kaptak. Ha valaki elmozdítja a kijelzőt, a rendszer riasztást küldhet a központba.
Pécsett már bevezetett magyar technológia is versenyez Budapesten
A BKK egyelőre nem választott végleges rendszert. A most induló kétéves tesztben két gyártó technológiáját hasonlítják össze: a magyar HC Linear és a brit Papercast berendezéseit.
Lesznek olyan megállópárok is, ahol a két rendszer közel azonos körülmények között működik. A BKK többek között
- az olvashatóságot,
- a megbízhatóságot,
- az energiaellátást,
- az időjárásállóságot
- és a kezelhetőséget vizsgálja.
A HC Linear egy pécsi magyar vállalatról van szó, amely maga fejleszt és gyárt e-papír alapú utastájékoztató rendszereket. A SmartPage néven kínált megoldás központilag frissíthető, valós idejű közlekedési információk megjelenítésére alkalmas, és olyan változatban is telepíthető, amelynek nincs szüksége kiépített hálózati áramellátásra.
A technológia ráadásul már nem csak kísérleti prototípus. Veszprémben például tíz buszmegállóban telepítettek HC Linear e-papír kijelzőket. A V-Busz tájékoztatása szerint a teljes egészében magyar fejlesztésű berendezést a HC Linear fejlesztette, tervezte és gyártja. Az ottani rendszer egyik érdekes műszaki tulajdonsága, hogy a beépített akkumulátor töltés nélkül akár 14 napig képes ellátni energiával a készüléket. A kijelzőket tükröződésmentes biztonsági üveg védi, és hangos utastájékoztatásra is képesek.
Már egy vasútállomáson is megjelent az e-papír
A MÁV-csoport korábban már autóbusz-megállóhelyeken tesztelte a technológiát, 2026 augusztusában pedig megtörtént az első magyarországi vasúti telepítés is. A Dombóvár–Komló vasútvonal Mecsekpölöske megállóhely regionális utastájékoztató oszlopára e-papír terminál került. A MÁV saját közleménye szerint Mecsekpölöske az első magyar vasúti helyszín, ahol ilyen eszközt telepítettek. A társaság egyúttal azt is közölte, hogy a megoldást korábban autóbusz-megállóhelyeken már sikeresen tesztelték. A MÁV nyilvánosan elérhető tájékoztatása nem nevezi meg a mecsekpölöskei e-papír terminál gyártóját, de vélhetően a HC Linear megoldásáról lehet szó a buszos tesztelés említése miatt. Annyi viszont biztos, hogy a technológia már eljutott a magyar vasútra is.
A technológiai háttér
Az e-papír egyik különleges tulajdonsága, hogy a hagyományos kijelzőkhöz képest minimális energiát használ a megjelenített információ fenntartásához. Emiatt kifejezetten alkalmas olyan feladatokra, ahol a tartalom viszonylag ritkán változik, a kijelzőnek viszont éjjel-nappal működnie kell. A hagyományos papírmenetrend olcsó és áramot sem fogyaszt, viszont minden változtatásnál fizikailag ki kell cserélni. Megfakulhat, megrongálhatják (ahogy persze a digitális változatot is), és értelemszerűen nem tudja megmutatni, hogy a busz öt percet késik. Egy hagyományos LCD-kijelző mindezt meg tudja tenni, de folyamatos energiaellátást igényel. Az e-papír valahol a kettő között helyezkedik el.
Budapesten most két év alatt derülhet ki, hogyan bírják az új táblák a valódi nagyvárosi használatot. Ha a kísérlet sikeres lesz, a megállókban évtizedek óta megszokott papírmenetrendek egy részét idővel olyan kijelzők válthatják fel, amelyek első pillantásra egy óriási e-könyv-olvasóra hasonlítanak, de mindig az aktuális közlekedési információkat mutatják. Már csak a busznak kell időben megérkeznie...
Kérdés, hogy a most tesztelt két technológia mennyire vandálbiztos, mekkora üzemidőre képes külső energiaforrás nélkül, hogyan biztosítható a működése hosszabb, kedvezőtlen időjárás esetén?
A kétéves tesztidőszak magyar résztvevőjét, a HC Lineart megkerestük, ha válaszolnak, frissíteni fogjuk cikkünket.
Mit tud a magyar SmartPage?
A BKK tesztjében szereplő egyik technológiát a pécsi HC Linear fejleszti. A SmartPage nem egyetlen készüléket jelent, hanem különböző kivitelben összeállítható e-papíros utastájékoztató rendszert. A gyártó katalógusai alapján a következő műszaki lehetőségeket kínálja:
Kijelző
- 13,3 hüvelykes e-papír kijelző is elérhető
- 1200 × 1600 pixeles felbontás
- 16 szürkeárnyalat
- nagy kontrasztú, napfényben is jól olvasható megjelenítés
- fényérzékelő
- automatikusan szabályozott megvilágítás
- tükröződéscsökkentő biztonsági üveg
- egy- vagy kétoldalas kialakítás
Energiaellátás
- napelemes működés
- hálózati tápellátás
- a napelem és hálózati áram kombinációja
- beépített akkumulátor
- hálózati áramtól független működésre is kialakítható
- nagy hatékonyságú napelem
Adatkapcsolat
- mobilhálózati kapcsolat
- Wi-Fi
- Ethernet
- egyes konfigurációkban LoRaWAN
- a kijelző tartalma távolról frissíthető
Kültéri kialakítás
- kültéri, időjárásálló készülékház
- IP65 védettségű kivitel is elérhető
- könnyen tisztítható burkolat
- oszlopra és falra egyaránt felszerelhető
- különböző átmérőjű oszlopokhoz illeszthető
- a burkolat színe igény szerint változtatható
Utastájékoztatás
- statikus és dinamikus információk megjelenítése
- valós idejű közlekedési adatok kezelése
- több különböző tartalom megjelenítése ugyanazon a kijelzőn
- időzített tartalomváltás
- fizikai navigációs gombokkal lapozható információk
- hangos utastájékoztatás kialakításának lehetősége
Távoli vezérlés
- SmartPage online CMS, azaz központi tartalomkezelő rendszer
- távoli tartalomfrissítés
- a kijelzők online felügyelete és diagnosztikája
- a tartalom előre időzíthető
- egyetlen központból több kijelző kezelhető