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menetrend

Olyan, mint egy óriási ebook-olvasó: digitális kijelzők jelentek meg budapesti buszmegállókban

58 perce
Olvasási idő: 14 perc
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Különös új kijelzők jelentek meg Budapest buszmegállóiban. A BKK 61 helyszínen kezdi tesztelni az elektronikus papírra épülő digitális menetrendi táblákat, az egyik rendszer magyar fejlesztés. Az e-papíros utastájékoztatás már a MÁV-nál is megjelent – augusztusban az első vasúti berendezést is üzembe helyezték.
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menetrende-papírBudapesti Közlekedési Központ (BKK)BKK

Aki kedd óta a Rákóczi út vonalán buszozott, már találkozhatott a digitális menetrendi táblákkal. A Budapesti Közlekedési Központ szeptember 14-én kezdte meg a rendszer telepítését, szeptember végéig pedig összesen 61 buszmegállóban jelennek meg az új eszközök az ígéret szerint. Elsőként Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Astoriánál találkozhatnak velük az utasok.

Digitális menetrendi táblák bukkantak fel budapesti buszmegállókban
Digitális menetrendi táblák bukkantak fel budapesti buszmegállókban - Fotó: Mediaworks

Terjednek a digitális menetrendi táblák

A kijelzők nem a telefonokból és monitorokból ismert LCD- vagy OLED-technológiát használják. Elektronikus papírról, azaz e-papírról van szó, amely leginkább az e-könyv-olvasók, például az Amazon Kindle kijelzőjéről lehet ismerős. Az e-papír nagy kontrasztú, napfényben is jól olvasható, és rendkívül kevés energiát igényel. A BKK új táblái ezért napelemmel vagy tölthető akkumulátorral működhetnek a vállalat tájékoztatása szerint, így a telepítésükhöz nem kell elektromos hálózatot kiépíteni. 

Az új rendszer jóval többre képes annál, hogy a korábbi papírmenetrendet egy kijelzőn mutassa. Az ígéret szerint a táblák valós időben jelzik a következő járatok indulását, és az aktuális forgalmi információkat, illetve zavarokat is meg tudják jeleníteni. 

A táblák tartalma központilag, online frissíthető. Menetrendváltozás esetén tehát nem kell valakinek kimennie a megállóba, kinyitnia a vitrint és kicserélnie a papírt.

A készülékeken gombokkal lehet lapozni a különböző információk között. A látássérült utasok távirányítóval hangosan felolvastathatják a következő járatok indulását és a forgalmi információkat. Így olyan megállókban is lehet valós idejű hangos utastájékoztatás, ahol nincs hagyományos FUTÁR-kijelző. A berendezéseket távolról felügyelik, és rongálás-, illetve elmozdulásérzékelést is kaptak. Ha valaki elmozdítja a kijelzőt, a rendszer riasztást küldhet a központba.

BKK digitális táblák, BKKdigitálistáblák
Az e-papír nagy kontrasztú, napfényben is jól olvasható, és rendkívül kevés energiát igényel - Fotó: Mediaworks

Pécsett már bevezetett magyar technológia is versenyez Budapesten

A BKK egyelőre nem választott végleges rendszert. A most induló kétéves tesztben két gyártó technológiáját hasonlítják össze: a magyar HC Linear és a brit Papercast berendezéseit. 

Lesznek olyan megállópárok is, ahol a két rendszer közel azonos körülmények között működik. A BKK többek között 

  • az olvashatóságot, 
  • a megbízhatóságot, 
  • az energiaellátást, 
  • az időjárásállóságot 
  • és a kezelhetőséget vizsgálja.

A HC Linear egy pécsi magyar vállalatról van szó, amely maga fejleszt és gyárt e-papír alapú utastájékoztató rendszereket. A SmartPage néven kínált megoldás központilag frissíthető, valós idejű közlekedési információk megjelenítésére alkalmas, és olyan változatban is telepíthető, amelynek nincs szüksége kiépített hálózati áramellátásra.

BKK digitális táblák, BKKdigitálistáblák
A készülékeken gombokkal lehet lapozni a különböző információk között - Fotó: Mediaworks

A technológia ráadásul már nem csak kísérleti prototípus. Veszprémben például tíz buszmegállóban telepítettek HC Linear e-papír kijelzőket. A V-Busz tájékoztatása szerint a teljes egészében magyar fejlesztésű berendezést a HC Linear fejlesztette, tervezte és gyártja. Az ottani rendszer egyik érdekes műszaki tulajdonsága, hogy a beépített akkumulátor töltés nélkül akár 14 napig képes ellátni energiával a készüléket. A kijelzőket tükröződésmentes biztonsági üveg védi, és hangos utastájékoztatásra is képesek.

Már egy vasútállomáson is megjelent az e-papír

A MÁV-csoport korábban már autóbusz-megállóhelyeken tesztelte a technológiát, 2026 augusztusában pedig megtörtént az első magyarországi vasúti telepítés is. A Dombóvár–Komló vasútvonal Mecsekpölöske megállóhely regionális utastájékoztató oszlopára e-papír terminál került. A MÁV saját közleménye szerint Mecsekpölöske az első magyar vasúti helyszín, ahol ilyen eszközt telepítettek. A társaság egyúttal azt is közölte, hogy a megoldást korábban autóbusz-megállóhelyeken már sikeresen tesztelték. A MÁV nyilvánosan elérhető tájékoztatása nem nevezi meg a mecsekpölöskei e-papír terminál gyártóját, de vélhetően a HC Linear megoldásáról lehet szó a buszos tesztelés említése miatt. Annyi viszont biztos, hogy a technológia már eljutott a magyar vasútra is. 

A technológiai háttér

Az e-papír egyik különleges tulajdonsága, hogy a hagyományos kijelzőkhöz képest minimális energiát használ a megjelenített információ fenntartásához. Emiatt kifejezetten alkalmas olyan feladatokra, ahol a tartalom viszonylag ritkán változik, a kijelzőnek viszont éjjel-nappal működnie kell. A hagyományos papírmenetrend olcsó és áramot sem fogyaszt, viszont minden változtatásnál fizikailag ki kell cserélni. Megfakulhat, megrongálhatják (ahogy persze a digitális változatot is), és értelemszerűen nem tudja megmutatni, hogy a busz öt percet késik. Egy hagyományos LCD-kijelző mindezt meg tudja tenni, de folyamatos energiaellátást igényel. Az e-papír valahol a kettő között helyezkedik el.

BKK digitális táblák, BKKdigitálistáblák
Az e-papír egyik különleges tulajdonsága, hogy a hagyományos kijelzőkhöz képest minimális energiát használ a megjelenített információ fenntartásához - Fotó: Mediaworks

Budapesten most két év alatt derülhet ki, hogyan bírják az új táblák a valódi nagyvárosi használatot. Ha a kísérlet sikeres lesz, a megállókban évtizedek óta megszokott papírmenetrendek egy részét idővel olyan kijelzők válthatják fel, amelyek első pillantásra egy óriási e-könyv-olvasóra hasonlítanak, de mindig az aktuális közlekedési információkat mutatják. Már csak a busznak kell időben megérkeznie...

Kérdés, hogy a most tesztelt két technológia mennyire vandálbiztos, mekkora üzemidőre képes külső energiaforrás nélkül, hogyan biztosítható a működése hosszabb, kedvezőtlen időjárás esetén?

A kétéves tesztidőszak magyar résztvevőjét, a HC Lineart megkerestük, ha válaszolnak, frissíteni fogjuk cikkünket.

BKK digitális táblák, BKKdigitálistáblák
BKK digitális táblák, BKKdigitálistáblák
BKK digitális táblák, BKKdigitálistáblák
BKK digitális táblák, BKKdigitálistáblák
BKK digitális táblák, BKKdigitálistáblák
BKK digitális táblák, BKKdigitálistáblák
BKK digitális táblák, BKKdigitálistáblák
BKK digitális táblák, BKKdigitálistáblák
BKK digitális táblák, BKKdigitálistáblák
BKK digitális táblák, BKKdigitálistáblák
Galéria: Képeken a digitális menetrendi táblák a budapesti buszmegállókban
Fotó: Mediaworks
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Képeken a digitális menetrendi táblák a budapesti buszmegállókban

 

Mit tud a magyar SmartPage?

A BKK tesztjében szereplő egyik technológiát a pécsi HC Linear fejleszti. A SmartPage nem egyetlen készüléket jelent, hanem különböző kivitelben összeállítható e-papíros utastájékoztató rendszert. A gyártó katalógusai alapján a következő műszaki lehetőségeket kínálja:

Kijelző

  • 13,3 hüvelykes e-papír kijelző is elérhető
  • 1200 × 1600 pixeles felbontás
  • 16 szürkeárnyalat
  • nagy kontrasztú, napfényben is jól olvasható megjelenítés
  • fényérzékelő
  • automatikusan szabályozott megvilágítás
  • tükröződéscsökkentő biztonsági üveg
  • egy- vagy kétoldalas kialakítás

Energiaellátás

  • napelemes működés
  • hálózati tápellátás
  • a napelem és hálózati áram kombinációja
  • beépített akkumulátor
  • hálózati áramtól független működésre is kialakítható
  • nagy hatékonyságú napelem

Adatkapcsolat

  • mobilhálózati kapcsolat
  • Wi-Fi
  • Ethernet
  • egyes konfigurációkban LoRaWAN
  • a kijelző tartalma távolról frissíthető

Kültéri kialakítás

  • kültéri, időjárásálló készülékház
  • IP65 védettségű kivitel is elérhető
  • könnyen tisztítható burkolat
  • oszlopra és falra egyaránt felszerelhető
  • különböző átmérőjű oszlopokhoz illeszthető
  • a burkolat színe igény szerint változtatható

Utastájékoztatás

  • statikus és dinamikus információk megjelenítése
  • valós idejű közlekedési adatok kezelése
  • több különböző tartalom megjelenítése ugyanazon a kijelzőn
  • időzített tartalomváltás
  • fizikai navigációs gombokkal lapozható információk
  • hangos utastájékoztatás kialakításának lehetősége

Távoli vezérlés

  • SmartPage online CMS, azaz központi tartalomkezelő rendszer 
  • távoli tartalomfrissítés
  • a kijelzők online felügyelete és diagnosztikája
  • a tartalom előre időzíthető
  • egyetlen központból több kijelző kezelhető

 

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