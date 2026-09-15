Olyan, mint egy óriási ebook-olvasó: digitális kijelzők jelentek meg budapesti buszmegállókban

Aki kedd óta a Rákóczi út vonalán buszozott, már találkozhatott a digitális menetrendi táblákkal. A Budapesti Közlekedési Központ szeptember 14-én kezdte meg a rendszer telepítését, szeptember végéig pedig összesen 61 buszmegállóban jelennek meg az új eszközök az ígéret szerint. Elsőként Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Astoriánál találkozhatnak velük az utasok.

Digitális menetrendi táblák bukkantak fel budapesti buszmegállókban - Fotó: Mediaworks

Terjednek a digitális menetrendi táblák

A kijelzők nem a telefonokból és monitorokból ismert LCD- vagy OLED-technológiát használják. Elektronikus papírról, azaz e-papírról van szó, amely leginkább az e-könyv-olvasók, például az Amazon Kindle kijelzőjéről lehet ismerős. Az e-papír nagy kontrasztú, napfényben is jól olvasható, és rendkívül kevés energiát igényel. A BKK új táblái ezért napelemmel vagy tölthető akkumulátorral működhetnek a vállalat tájékoztatása szerint, így a telepítésükhöz nem kell elektromos hálózatot kiépíteni.

Az új rendszer jóval többre képes annál, hogy a korábbi papírmenetrendet egy kijelzőn mutassa. Az ígéret szerint a táblák valós időben jelzik a következő járatok indulását, és az aktuális forgalmi információkat, illetve zavarokat is meg tudják jeleníteni.

A táblák tartalma központilag, online frissíthető. Menetrendváltozás esetén tehát nem kell valakinek kimennie a megállóba, kinyitnia a vitrint és kicserélnie a papírt.

A készülékeken gombokkal lehet lapozni a különböző információk között. A látássérült utasok távirányítóval hangosan felolvastathatják a következő járatok indulását és a forgalmi információkat. Így olyan megállókban is lehet valós idejű hangos utastájékoztatás, ahol nincs hagyományos FUTÁR-kijelző. A berendezéseket távolról felügyelik, és rongálás-, illetve elmozdulásérzékelést is kaptak. Ha valaki elmozdítja a kijelzőt, a rendszer riasztást küldhet a központba.

Az e-papír nagy kontrasztú, napfényben is jól olvasható, és rendkívül kevés energiát igényel - Fotó: Mediaworks

Pécsett már bevezetett magyar technológia is versenyez Budapesten

A BKK egyelőre nem választott végleges rendszert. A most induló kétéves tesztben két gyártó technológiáját hasonlítják össze: a magyar HC Linear és a brit Papercast berendezéseit.