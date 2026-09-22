Digitális menetrendi táblák: kiderült, milyen magyar technológia kerül 41 budapesti megállóba

Negyvenegy budapesti megállóba kerül a pécsi HC Linear által fejlesztett SmartPage digitális utastájékoztató rendszer. A gyártó az Origo kérdéseire elárulta a Budapesten használt berendezések pontos típusát és műszaki részleteit is. Kiderült az is, hogy ugyanez a magyar technológia működik az ország első vasúti e-papír termináljában. Szeptember közepén kezdték telepíteni Budapesten azokat a digitális menetrendi táblákat, amelyek elektronikus papíron jelenítik meg a járatokkal kapcsolatos információkat. Korábbi cikkünkben bemutattuk a technológia működését és azt is, hogy a BKK kétéves tesztjében két gyártó, a magyar HC Linear és a brit Papercast rendszereit próbálják ki. A pécsi HC Linear most az Origo kérdéseire válaszolva számos, eddig nem ismert részletet árult el a Budapesten működő magyar rendszerről.
Digitális menetrendi táblák: 41 budapesti megállóban lesz magyar kijelző
A BKK összesen 61 megállót érintő tesztjében a HC Linear jelenlegi információi szerint 41 megállóba kerül a magyar vállalat SmartPage rendszere. A készülékeket maga a BKK telepíti az általa kiválasztott helyszíneken.
Most már a Budapesten használt pontos modell is ismert: HC Linear SmartPage 20263.
A rendszer hardverét és szoftverét egyaránt a HC Linear fejleszti, a berendezéseket pedig a vállalat pécsi kutatás-fejlesztési és gyártóbázisán készítik.
A SmartPage 20263 acélból és edzett üvegből készült házában 13,3 hüvelykes, 1600×1200 pixeles e-papír kijelző található. Fekete-fehér és szürkeárnyalatos megjelenítésre képes, az e-papír egyik legfontosabb előnye pedig az, hogy erős napsütésben is jól olvasható. Az eredeti cikkünkben a gyártó általános termékadatai alapján már bemutattuk a SmartPage lehetséges műszaki tulajdonságait, most azonban már azt is tudjuk, hogy pontosan milyen konfigurációt használ a BKK.
Nem kell hozzájuk konnektor
A budapesti SmartPage táblák egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy nincs szükségük hálózati áramellátásra. Beépített akkumulátorral és az oszlopra szerelt napelemmel működnek. Ez a gyakorlatban jóval fontosabb annál, mint hogy megspóroljanak egy elektromos vezetéket. Egy hagyományos elektronikus utastájékoztató kijelző telepítésénél szükség lehet a 230 voltos hálózati csatlakozás megtervezésére és kiépítésére, ami akár burkolatbontással, betonozással és egyéb építési munkákkal járhat. A SmartPage ezzel szemben meglévő közlekedési tábla oszlopára is felszerelhető. Az e-papír ráadásul csak a megjelenített kép megváltoztatásakor igényel érdemi energiát, a már megjelenített kép fenntartásához nem. Ez teszi lehetővé a rendkívül alacsony fogyasztást. A gyártó napokban vagy órákban mérhető akkumulátoros üzemidőt a budapesti modell esetében nem közölt, de a HC Linear szerint az akkumulátort és a napelemes rendszert úgy méretezték, hogy hosszabb kedvezőtlen időjárási időszakban is biztosított legyen a működés.
A kijelzőket nem kell egyenként felkeresni ahhoz sem, hogy megváltozzon a tartalmuk. A budapesti eszközök beépített mobilkommunikációs kapcsolattal rendelkeznek, így online, távolról frissíthetők és központilag felügyelhetők. Ehhez tartozik a HC Linear saját SmartPage back-office rendszere. A közlekedési társaság ezen keresztül meghatározhatja, hogy hány oldal jelenjen meg a kijelzőn, módosíthatja azok kialakítását és tartalmát, valamint előre időzítheti a változásokat. A kijelzőre így egyaránt kiküldhetők valós idejű közlekedési adatok, hagyományos menetrendek, forgalmi zavarokról szóló figyelmeztetések és egyéb közlemények. Ennek különösen menetrendváltáskor lehet jelentősége. A hagyományos rendszerben az új papírmenetrendet fizikailag kell eljuttatni a megállókba és kicserélni. A digitális táblákon az új menetrend előre feltölthető, majd a megadott időpontban automatikusan megjeleníthető.
Három gombbal lehet kezelni, a rongálással szemben megvédi magát
A SmartPage 20263 kijelzőjén három fizikai funkciógomb található. Ezekkel az utas lapozhat az információs oldalak között, így például megnézheti
- a valós idejű indulásokat,
- a menetrendet
- vagy az aktuális forgalmi közleményeket.
Bár az e-papír önmagában nem világít, a budapesti készülék háttérvilágítást is kapott. Ez akkor kapcsolható be, amikor a természetes fény vagy a közvilágítás már nem biztosít megfelelő olvashatóságot. A rendszer a látássérült utasokra is gondol. Egy távirányító segítségével hangosan felolvastathatók a valós idejű utazási információk, így olyan megállókban is megvalósítható hangos utastájékoztatás, ahol nincs hagyományos elektronikus FUTÁR-kijelző.
A közterületen működő elektronikai berendezéseknél kulcskérdés, hogyan viselik az időjárást és a vandalizmust. A HC Linear szerint a budapesti SmartPage készülékek IP65 védettségűek, vagyis por ellen védettek és vízsugárral szemben is ellenállók. Emellett IK08 mechanikai védelmi besorolással rendelkeznek. A kijelzőt masszív acélburkolat és tükröződésmentes edzett üveg védi, és a berendezés érzékeli a jelentősebb ütést vagy elmozdítást. Ilyenkor helyben hangjelzést ad, egyúttal riasztást küld a központi monitoringrendszernek, így az üzemeltető értesülhet arról, hogy valami történt a készülékkel.
A HC Linear szerint a lopást az is értelmetlenné teszi, hogy a berendezés elektronikája és egyéb alkatrészei önmagukban nem használhatók hagyományos fogyasztói elektronikai eszközként.
Az első vasúti e-papír kijelző is magyar
A gyártó válasza egy másik kérdést is tisztázott. Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy a MÁV-csoport már autóbusz-megállókban is tesztelt e-papíros utastájékoztatást, 2026 augusztusában pedig Mecsekpölöskén megjelent az első magyarországi vasúti e-papír terminál. A MÁV nyilvános tájékoztatásából azonban nem derült ki egyértelműen, ki gyártotta ezt a berendezést.
A HC Linear most megerősítette az Origónak, hogy ez a készülék is SmartPage rendszerből kezelt, HC Linear SmartPage e-papír terminál. Ezzel az a korábbi feltételezésünk is megerősítést nyert, hogy a MÁV első vasúti e-papír kijelzője ugyanahhoz a magyar technológiai családhoz tartozik, amelynek eszközei most Budapesten is megjelentek.
A vállalat közlése szerint a MÁV-csoport már 2025 szeptemberének második felében hat HC Linear SmartPage terminált helyezett ki pilotprojekt keretében. A gyártó tájékoztatása szerint SmartPage terminálokat teszteltek vagy tesztelnek a budapesti Kacsóh Pongrác útnál és Sasadi útnál, Isaszeg vasútállomásánál, Mátraháza autóbusz-állomásánál, Mecsekpölöskén, Székesfehérváron a Gáz utcában, illetve a Tihanyi apátságnál. A helyszínek a MÁV-csoport döntése alapján változhatnak, a készülékeket át is helyezhetik.
Arra a kérdésünkre, hogy a HC Linear szállít-e vagy tervez-e szállítani további e-papír kijelzőket a MÁV-csoport számára – akár a korábban említett, több mint 300 darabos fejlesztés keretében –, a vállalat konkrét megrendelést nem erősített meg. Annyit közöltek, hogy további hazai és nemzetközi beszerzési eljárásokon is indulni kívánnak, amennyiben azok követelményeinek termékeik megfelelnek. A Budapesten most zajló teszt ezért a pécsi vállalat számára is fontos lehet. A BKK két éven keresztül vizsgálja többek között a kijelzők olvashatóságát, megbízhatóságát, energiaellátását, időjárásállóságát és kezelhetőségét. A SmartPage számára pedig ez már jóval több egyszerű technológiai bemutatónál: 41 budapesti megállóban, valódi nagyvárosi körülmények között kell bizonyítania, hogy az elektronikus papír hosszú távon is alkalmas lehet a hagyományos papírmenetrendek kiváltására.