Digitális menetrendi táblák: kiderült, milyen magyar technológia kerül 41 budapesti megállóba

Negyvenegy budapesti megállóba kerül a pécsi HC Linear által fejlesztett SmartPage digitális utastájékoztató rendszer. A gyártó az Origo kérdéseire elárulta a Budapesten használt berendezések pontos típusát és műszaki részleteit is. Kiderült az is, hogy ugyanez a magyar technológia működik az ország első vasúti e-papír termináljában. Szeptember közepén kezdték telepíteni Budapesten azokat a digitális menetrendi táblákat, amelyek elektronikus papíron jelenítik meg a járatokkal kapcsolatos információkat. Korábbi cikkünkben bemutattuk a technológia működését és azt is, hogy a BKK kétéves tesztjében két gyártó, a magyar HC Linear és a brit Papercast rendszereit próbálják ki. A pécsi HC Linear most az Origo kérdéseire válaszolva számos, eddig nem ismert részletet árult el a Budapesten működő magyar rendszerről.

Digitális menetrendi táblák Budapesten: a BKK két gyártó, a magyar HC Linear és a brit Papercast rendszereit teszteli - Fotó: Mediaworks

Digitális menetrendi táblák: 41 budapesti megállóban lesz magyar kijelző

A BKK összesen 61 megállót érintő tesztjében a HC Linear jelenlegi információi szerint 41 megállóba kerül a magyar vállalat SmartPage rendszere. A készülékeket maga a BKK telepíti az általa kiválasztott helyszíneken.

Most már a Budapesten használt pontos modell is ismert: HC Linear SmartPage 20263.

A rendszer hardverét és szoftverét egyaránt a HC Linear fejleszti, a berendezéseket pedig a vállalat pécsi kutatás-fejlesztési és gyártóbázisán készítik.

A SmartPage 20263 acélból és edzett üvegből készült házában 13,3 hüvelykes, 1600×1200 pixeles e-papír kijelző található. Fekete-fehér és szürkeárnyalatos megjelenítésre képes, az e-papír egyik legfontosabb előnye pedig az, hogy erős napsütésben is jól olvasható. Az eredeti cikkünkben a gyártó általános termékadatai alapján már bemutattuk a SmartPage lehetséges műszaki tulajdonságait, most azonban már azt is tudjuk, hogy pontosan milyen konfigurációt használ a BKK.

Nem kell hozzájuk konnektor

A budapesti SmartPage táblák egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy nincs szükségük hálózati áramellátásra. Beépített akkumulátorral és az oszlopra szerelt napelemmel működnek. Ez a gyakorlatban jóval fontosabb annál, mint hogy megspóroljanak egy elektromos vezetéket. Egy hagyományos elektronikus utastájékoztató kijelző telepítésénél szükség lehet a 230 voltos hálózati csatlakozás megtervezésére és kiépítésére, ami akár burkolatbontással, betonozással és egyéb építési munkákkal járhat. A SmartPage ezzel szemben meglévő közlekedési tábla oszlopára is felszerelhető. Az e-papír ráadásul csak a megjelenített kép megváltoztatásakor igényel érdemi energiát, a már megjelenített kép fenntartásához nem. Ez teszi lehetővé a rendkívül alacsony fogyasztást. A gyártó napokban vagy órákban mérhető akkumulátoros üzemidőt a budapesti modell esetében nem közölt, de a HC Linear szerint az akkumulátort és a napelemes rendszert úgy méretezték, hogy hosszabb kedvezőtlen időjárási időszakban is biztosított legyen a működés.