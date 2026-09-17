Visszatért a Discman, újra hordozható CD-lejátszót gyártanak

A CD-korszaknak láthatóan még nincs vége, pontosabban éppen reneszánszát éli. Bár a streaming virágzik, a Spotify és az Apple Music ott van minden okostelefonon, a fizikai hanghordozók és a CD-s HIFI-k is másodvirágzásukat élik, utóbbi kategóriában ráadásul békésen megfér egymás mellett az online és a fizikai zene is. A nosztalgiahullám pedig életre hívott egy szinte elfeledett készülékkategóriát is. A FiiO bemutatta a DM11-et, amely egy hordozható, modern CD-lejátszó – és formájával kifejezetten emlékeztet a régi Discmanekre.

A legendás Discman szellemisége modern köntösben: FiiO DM11

Fotó: FiiO

Alig nagyobb, mint a CD

A FiiO DM11 egyik legérdekesebb tulajdonsága éppen a mérete. Kör alakú háza csak valamivel nagyobb a benne forgó CD-nél, vastagsága mindössze 25 milliméter, tömege pedig 263,5 gramm. Az alumíniumötvözetből készült ház tetejére átlátszó, edzett üvegből készült fedelet tettek. Ennek köszönhetően zenehallgatás közben látni lehet a forgó lemezt – ami a streaming korában már önmagában is látványosságnak számít. A DM11 tehát nem pusztán egy asztalra szánt retró CD-lejátszó. Bedobjuk a lemezt, csatlakoztatjuk a fülhallgatót, és lényegében ugyanúgy magunkkal vihetjük a zenét, ahogyan annak idején a Discmaneket.

Van azonban egy olyan tulajdonsága, amely még a modern hordozható elektronikai eszközök között is egyre ritkább: az akkumulátora cserélhető.

A készülék két darab 14500-as lítiumion-cellát használ, egyenként 3,7 voltos feszültséggel és 1000 mAh kapacitással. A DM11 alján található rekesz kinyitható, így az elöregedett akkumulátorok később lecserélhetők, írja a Hifi Pig. Nem kell tehát csak azért nyugdíjazni az egész CD-lejátszót, mert néhány év után elfáradt a telepe. A FiiO még a régi hordozható CD-lejátszók egyik jellegzetes funkcióját, az ESP-t, vagyis az elektronikus rázkódásvédelmet is beépítette, külön kapcsolóval ki- és bekapcsolható. A rendszer előre eltárol valamennyit a zenéből a memóriában, így egy kisebb ütés vagy rázkódás esetén sem feltétlenül ugrik meg azonnal a lejátszás.

FiiO DM11

Fotó: FiiO

Discman, csak 2026-ra szabva

A külső tehát erősen retró, a csatlakozások viszont már egy mai eszközt idéznek.