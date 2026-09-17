Visszatért a Discman, újra hordozható CD-lejátszót gyártanak

A CD-korszaknak láthatóan még nincs vége, pontosabban éppen reneszánszát éli. Bár a streaming virágzik, a Spotify és az Apple Music ott van minden okostelefonon, a fizikai hanghordozók és a CD-s HIFI-k is másodvirágzásukat élik, utóbbi kategóriában ráadásul békésen megfér egymás mellett az online és a fizikai zene is. A nosztalgiahullám pedig életre hívott egy szinte elfeledett készülékkategóriát is. A FiiO bemutatta a DM11-et, amely egy hordozható, modern CD-lejátszó – és formájával kifejezetten emlékeztet a régi Discmanekre.
Alig nagyobb, mint a CD
A FiiO DM11 egyik legérdekesebb tulajdonsága éppen a mérete. Kör alakú háza csak valamivel nagyobb a benne forgó CD-nél, vastagsága mindössze 25 milliméter, tömege pedig 263,5 gramm. Az alumíniumötvözetből készült ház tetejére átlátszó, edzett üvegből készült fedelet tettek. Ennek köszönhetően zenehallgatás közben látni lehet a forgó lemezt – ami a streaming korában már önmagában is látványosságnak számít. A DM11 tehát nem pusztán egy asztalra szánt retró CD-lejátszó. Bedobjuk a lemezt, csatlakoztatjuk a fülhallgatót, és lényegében ugyanúgy magunkkal vihetjük a zenét, ahogyan annak idején a Discmaneket.
Van azonban egy olyan tulajdonsága, amely még a modern hordozható elektronikai eszközök között is egyre ritkább: az akkumulátora cserélhető.
A készülék két darab 14500-as lítiumion-cellát használ, egyenként 3,7 voltos feszültséggel és 1000 mAh kapacitással. A DM11 alján található rekesz kinyitható, így az elöregedett akkumulátorok később lecserélhetők, írja a Hifi Pig. Nem kell tehát csak azért nyugdíjazni az egész CD-lejátszót, mert néhány év után elfáradt a telepe. A FiiO még a régi hordozható CD-lejátszók egyik jellegzetes funkcióját, az ESP-t, vagyis az elektronikus rázkódásvédelmet is beépítette, külön kapcsolóval ki- és bekapcsolható. A rendszer előre eltárol valamennyit a zenéből a memóriában, így egy kisebb ütés vagy rázkódás esetén sem feltétlenül ugrik meg azonnal a lejátszás.
Discman, csak 2026-ra szabva
A külső tehát erősen retró, a csatlakozások viszont már egy mai eszközt idéznek.
- A hagyományos 3,5 milliméteres fejhallgató-kimenet mellé 4,4 milliméteres szimmetrikus csatlakozó is került, ami a komolyabb hordozható hifieszközök, DAC-ok és fejhallgató-erősítők világában nem szokatlan.
- A DM11 Bluetooth 5.4-en keresztül vezeték nélkül is továbbíthatja a CD hangját, vagyis Bluetooth-fejhallgatóval és vezeték nélküli hangszóróval is használható. Aki viszont a CD hangját tömörítés nélkül szeretné hallgatni, maradhat a vezetékes kapcsolatnál.
- USB-C csatlakozó is található rajta, ráadásul a DM11 nem csak CD-lejátszóként működik. Külső USB DAC-ként is használható, így például számítógép digitális hangját is képes megszólaltatni. Optikai és koaxiális digitális kimenete szintén van, ezért egy komolyabb külső DAC-hoz vagy hifirendszerhez is csatlakoztatható.
A FiiO egy különösen érdekes funkciót is beépített: a DM11 képes CD-rippelésre. USB-C-n keresztül a lemezen található zeneszámok egy csatlakoztatott USB-meghajtóra másolhatók. A pontos fájlformátumokról és beállításokról azonban a gyártó egyelőre nem közölt minden részletet.
Hét előre beállított hangszínszabályzó módot is kapunk: pop, jazz, rock, hiphop, dance, klasszikus és – mi mást – retro beállítás közül lehet választani, de az EQ teljesen ki is kapcsolható.
A DM11 a FiiO DM sorozatának belépőmodellje lesz. A tervek szerint 2026. november 11-én kerül piacra, fekete, égszínkék és narancssárga változatban. A bejelentés szerint az ára nem haladja majd meg a 800 jüant, ami nagyjából 119 dollárnak felel meg. Európai és magyar árat egyelőre nem jelentettek be, de van rá esély, hogy elérhető lesz a magyar piacon, hiszen a gyártó hivatalosan jelen van a termékeivel itthon, a FiiO termékeknek van hazai disztribútora.