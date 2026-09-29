Dreame L50 Ultra AE: Ez a robotporszívó a felmosóit is kimossa

A robotporszívóknál ma már messze nem csak az számít, hogy mekkora szívóerőt írnak a dobozra. Legalább ilyen fontos a navigáció, az akadályfelismerés, a felmosás, a szőnyegek kezelése és az, hogy a dokkoló mennyi munkát vesz át a tulajdonostól. A Dreame L50 Ultra AE nem tökéletes szerkezet, de ezekből sokat kipipál.

Dreame L50 Ultra AE robotporszívó

Fotó: Szász Tamás - Origo

Dreame L50 Ultra AE: robotporszívó felmosóval

A robot 350 × 350 milliméteres és 97 milliméter magas, utóbbi adat fontos, legalább 10 cm szabad hely szükséges ahhoz, hogy biztonságosan be tudjon menni egy bútor alá. Viszonylag gyorsan feltérképezi a lakást, felismeri a helyiségeket, majd megtervezi a takarítás útvonalát. Ami az akadálykerülés pontosságát illeti,

a cipőket, papucsot, nagyobb tárgyakat és kábeleket megfelelően kerülte Dreame L50 Ultra AE, a kisebb vezetékek, zoknik, LEGO és más apró játékok azonban már problémát jelentettek.

Kisgyerekes háztartásban tehát továbbra sem árt összeszedni a játékokat és kábeleket, mielőtt munkába küldjük. Bár nehezen tudom elképzelni, hogy egy robotporszívót a legnagyobb kuplerájba küldene valaki terepre, de hát mindannyian mások vagyunk. A maximális szívóerő 28 000 Pa, ami kifejezetten magas érték egy robotporszívónál.

Tekintélyes dokkolóállomás

Fotó: Szász Tamás - Origo

Kemény padlón érzi igazán otthon magát, de a Dreame L50 Ultra AE robotporszívó szőnyegre is alkalmas, ha normál hosszúságú, azokkal jól boldogul. A vastag, hosszú szálú szőnyegek viszont már komoly kihívást jelentenek számára, bár az árkategóriájában ez azért nem meglepő. A szélek tisztítását a Dual Flex Arm rendszer segíti. Az oldalkefe ki tud nyúlni a robot teste alól, és ugyanerre képes az egyik forgó felmosópárna is, így közelebb jut a falakhoz és a bútorok széléhez.

A Dreame TriCut Brush 3.0 főkefét használ, amelynek vágópengével kombinált kialakítása a hajszálak feltekeredését csökkenti . Sok múlik a padló típusán persze, a sima padlón vagy a normál szőnyegen szép eredményt hoz. Hosszú haj vagy háziállat mellett tehát a speciális kefe előny, de időnként továbbra is érdemes ellenőrizni és megtisztítani.