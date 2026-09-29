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robotporszívó

Dreame L50 Ultra AE: Ez a robotporszívó a felmosóit is kimossa

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Porszívózik, felmos, kiüríti a saját portartályát, kimossa és megszárítja a felmosóit, sőt még a tisztítószert is automatikusan adagolja. A Dreame L50 Ultra AE rengeteg házimunkát képes levenni a vállunkról, de a földön hagyott kábelekkel és a vastag szőnyegekkel meggyűlhet a baja.
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robotporszívóDreame TechnologyDreame L50 Ultra AEtakarításporszívó

A robotporszívóknál ma már messze nem csak az számít, hogy mekkora szívóerőt írnak a dobozra. Legalább ilyen fontos a navigáció, az akadályfelismerés, a felmosás, a szőnyegek kezelése és az, hogy a dokkoló mennyi munkát vesz át a tulajdonostól. A Dreame L50 Ultra AE nem tökéletes szerkezet, de ezekből sokat kipipál. 

Dreame L50 Ultra AE robotporszívó
Dreame L50 Ultra AE robotporszívó
Fotó: Szász Tamás - Origo 

Dreame L50 Ultra AE: robotporszívó felmosóval

A robot 350 × 350 milliméteres és 97 milliméter magas, utóbbi adat fontos, legalább 10 cm szabad hely szükséges ahhoz, hogy biztonságosan be tudjon menni egy bútor alá. Viszonylag gyorsan feltérképezi a lakást, felismeri a helyiségeket, majd megtervezi a takarítás útvonalát. Ami az akadálykerülés pontosságát illeti, 

a cipőket, papucsot, nagyobb tárgyakat és kábeleket megfelelően kerülte Dreame L50 Ultra AE, a kisebb vezetékek, zoknik, LEGO és más apró játékok azonban már problémát jelentettek.

Kisgyerekes háztartásban tehát továbbra sem árt összeszedni a játékokat és kábeleket, mielőtt munkába küldjük. Bár nehezen tudom elképzelni, hogy egy robotporszívót a legnagyobb kuplerájba küldene valaki terepre, de hát mindannyian mások vagyunk. A maximális szívóerő 28 000 Pa, ami  kifejezetten magas érték egy robotporszívónál.

Tekintélyes dokkolóállomás
Fotó: Szász Tamás - Origo 

Kemény padlón érzi igazán otthon magát, de a Dreame L50 Ultra AE robotporszívó szőnyegre is alkalmas, ha normál hosszúságú, azokkal jól boldogul. A vastag, hosszú szálú szőnyegek viszont már komoly kihívást jelentenek számára, bár az árkategóriájában ez azért nem meglepő. A szélek tisztítását a Dual Flex Arm rendszer segíti. Az oldalkefe ki tud nyúlni a robot teste alól, és ugyanerre képes az egyik forgó felmosópárna is, így közelebb jut a falakhoz és a bútorok széléhez.

A Dreame TriCut Brush 3.0 főkefét használ, amelynek vágópengével kombinált kialakítása a hajszálak feltekeredését csökkenti . Sok múlik a padló típusán persze, a sima padlón vagy a normál szőnyegen szép eredményt hoz. Hosszú haj vagy háziállat mellett tehát a speciális kefe előny, de időnként továbbra is érdemes ellenőrizni és megtisztítani.

Az L50 Ultra AE két forgó felmosópárnát használ, és az egyik mop oldalirányban is ki tud nyúlni, hogy a falak és bútorok szélét is jobban elérje. Szőnyeg érzékelésekor a felmosópárnákat megemeli, miközben a szőnyegen lassít és növelheti a szívóteljesítményt. 

Szőnyegre fel!
Fotó: Szász Tamás - Origo 

Önürítős robotporszívó dokkolóállomással: forró levegős szárítás is van

A robotporszívó egyik legfontosabb része valójában a dokkolóállomás. A robot 250 milliliteres portartalmát automatikusan kiüríti a 3,2 literes porzsákba, feltölti a készüléket vízzel, kimossa a felmosópárnákat, majd meleg levegővel megszárítja azokat. A tisztavíz-tartály 4,5, a szennyvíztartály 4 literes. Automatikus tisztítószer-adagolás is van, így ezzel sem kell minden takarításnál külön foglalkozni. Persze időnként ellenőrizni és tisztítani kell a főkefét, az oldalkefét, a szűrőt és a robot érzékelőit, illetve a szennyvíztartály rendszeres ürítéséről és tisztításáról sem szabad megfeledkezni. A porzsák, a szűrő, a felmosópárnák és a kefék idővel cserére szorulnak majd. Tartozék vásárlásakor érdemes ellenőrizni a pontos kompatibilitást, mert a Dreame kínálatában sokféle robotporszívó található.

  • Ami a zajszintet illeti, takarítás közben nem zavaró a robotporszívó, az automatikus portartályürítés viszont természetesen jóval hangosabb, és a felmosópárnák szárításának zúgása is hallható jelenség. 
  • Az akkumulátor kapacitása 5200 mAh. Ha a robot nem tudja egy töltéssel befejezni a munkát, visszatérhet a dokkolóhoz, majd elegendő töltöttség elérése után ott folytathatja, ahol abbahagyta. 
  • A magas küszöb kifoghat rajta. Dreame hivatalosan legfeljebb 2 centiméter magas akadály leküzdését adja meg. A tapasztalat szerint egy ennél 1-2 milliméterrel magasabb függőleges akadályon még sikerülhet átjutnia, de ez a plafon.
Szorgos kis felmosópárnák
Fotó: Szász Tamás - Origo 

A Dreamehome alkalmazásban helyiségenként szabályozható a takarítás, létrehozhatók tiltott zónák és virtuális falak, valamint módosítható többek között a szívóerő, a felmosás intenzitása, a takarítás sorrendje és a mopmosás gyakorisága. A szőnyegek kezelése külön konfigurálható, időzített takarítás is létrehozható,  és több térkép tárolására is van lehetőség, ami emeletes házakban lehet hasznos.

Dreame robotporszívó teszt - összegzés

A Dreame L50 Ultra AE a porszívózás és felmosás mellett a portartály ürítésétől a mopmosáson és szárításon át a víz és a tisztítószer kezeléséig rengeteg feladatot önállóan elvégez. A kisebb tárgyak és vékony kábelek felismerése nem tartozik az erősségei közé, magas szálú szőnyegen jelentősen romolhat a takarítási teljesítménye, a 2 centiméternél magasabb küszöbök pedig szintén problémát jelenthetnek. 

Töltődik, kiüríti a saját portartályát, kimossa és megszárítja a felmosóit, sőt még a tisztítószert is adagolja.
Fotó: Szász Tamás - Origo 

Főként kemény padlós, rövid szálú szőnyegekkel berendezett és viszonylag rendezett lakásban viszont az L50 Ultra AE már nagyon közel kerül ahhoz, amit egy megfelelő ár-érték arányú robotporszívótól szeretnénk: minél több takarítást végezzen el úgy, hogy 

nekünk minél kevesebbet kelljen foglalkoznunk vele.

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