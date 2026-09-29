Dreame L50 Ultra AE: Ez a robotporszívó a felmosóit is kimossa

A robotporszívóknál ma már messze nem csak az számít, hogy mekkora szívóerőt írnak a dobozra. Legalább ilyen fontos a navigáció, az akadályfelismerés, a felmosás, a szőnyegek kezelése és az, hogy a dokkoló mennyi munkát vesz át a tulajdonostól. A Dreame L50 Ultra AE nem tökéletes szerkezet, de ezekből sokat kipipál.
Dreame L50 Ultra AE: robotporszívó felmosóval
A robot 350 × 350 milliméteres és 97 milliméter magas, utóbbi adat fontos, legalább 10 cm szabad hely szükséges ahhoz, hogy biztonságosan be tudjon menni egy bútor alá. Viszonylag gyorsan feltérképezi a lakást, felismeri a helyiségeket, majd megtervezi a takarítás útvonalát. Ami az akadálykerülés pontosságát illeti,
a cipőket, papucsot, nagyobb tárgyakat és kábeleket megfelelően kerülte Dreame L50 Ultra AE, a kisebb vezetékek, zoknik, LEGO és más apró játékok azonban már problémát jelentettek.
Kisgyerekes háztartásban tehát továbbra sem árt összeszedni a játékokat és kábeleket, mielőtt munkába küldjük. Bár nehezen tudom elképzelni, hogy egy robotporszívót a legnagyobb kuplerájba küldene valaki terepre, de hát mindannyian mások vagyunk. A maximális szívóerő 28 000 Pa, ami kifejezetten magas érték egy robotporszívónál.
Kemény padlón érzi igazán otthon magát, de a Dreame L50 Ultra AE robotporszívó szőnyegre is alkalmas, ha normál hosszúságú, azokkal jól boldogul. A vastag, hosszú szálú szőnyegek viszont már komoly kihívást jelentenek számára, bár az árkategóriájában ez azért nem meglepő. A szélek tisztítását a Dual Flex Arm rendszer segíti. Az oldalkefe ki tud nyúlni a robot teste alól, és ugyanerre képes az egyik forgó felmosópárna is, így közelebb jut a falakhoz és a bútorok széléhez.
A Dreame TriCut Brush 3.0 főkefét használ, amelynek vágópengével kombinált kialakítása a hajszálak feltekeredését csökkenti . Sok múlik a padló típusán persze, a sima padlón vagy a normál szőnyegen szép eredményt hoz. Hosszú haj vagy háziállat mellett tehát a speciális kefe előny, de időnként továbbra is érdemes ellenőrizni és megtisztítani.
Az L50 Ultra AE két forgó felmosópárnát használ, és az egyik mop oldalirányban is ki tud nyúlni, hogy a falak és bútorok szélét is jobban elérje. Szőnyeg érzékelésekor a felmosópárnákat megemeli, miközben a szőnyegen lassít és növelheti a szívóteljesítményt.
Önürítős robotporszívó dokkolóállomással: forró levegős szárítás is van
A robotporszívó egyik legfontosabb része valójában a dokkolóállomás. A robot 250 milliliteres portartalmát automatikusan kiüríti a 3,2 literes porzsákba, feltölti a készüléket vízzel, kimossa a felmosópárnákat, majd meleg levegővel megszárítja azokat. A tisztavíz-tartály 4,5, a szennyvíztartály 4 literes. Automatikus tisztítószer-adagolás is van, így ezzel sem kell minden takarításnál külön foglalkozni. Persze időnként ellenőrizni és tisztítani kell a főkefét, az oldalkefét, a szűrőt és a robot érzékelőit, illetve a szennyvíztartály rendszeres ürítéséről és tisztításáról sem szabad megfeledkezni. A porzsák, a szűrő, a felmosópárnák és a kefék idővel cserére szorulnak majd. Tartozék vásárlásakor érdemes ellenőrizni a pontos kompatibilitást, mert a Dreame kínálatában sokféle robotporszívó található.
- Ami a zajszintet illeti, takarítás közben nem zavaró a robotporszívó, az automatikus portartályürítés viszont természetesen jóval hangosabb, és a felmosópárnák szárításának zúgása is hallható jelenség.
- Az akkumulátor kapacitása 5200 mAh. Ha a robot nem tudja egy töltéssel befejezni a munkát, visszatérhet a dokkolóhoz, majd elegendő töltöttség elérése után ott folytathatja, ahol abbahagyta.
- A magas küszöb kifoghat rajta. Dreame hivatalosan legfeljebb 2 centiméter magas akadály leküzdését adja meg. A tapasztalat szerint egy ennél 1-2 milliméterrel magasabb függőleges akadályon még sikerülhet átjutnia, de ez a plafon.
A Dreamehome alkalmazásban helyiségenként szabályozható a takarítás, létrehozhatók tiltott zónák és virtuális falak, valamint módosítható többek között a szívóerő, a felmosás intenzitása, a takarítás sorrendje és a mopmosás gyakorisága. A szőnyegek kezelése külön konfigurálható, időzített takarítás is létrehozható, és több térkép tárolására is van lehetőség, ami emeletes házakban lehet hasznos.
Dreame robotporszívó teszt - összegzés
A Dreame L50 Ultra AE a porszívózás és felmosás mellett a portartály ürítésétől a mopmosáson és szárításon át a víz és a tisztítószer kezeléséig rengeteg feladatot önállóan elvégez. A kisebb tárgyak és vékony kábelek felismerése nem tartozik az erősségei közé, magas szálú szőnyegen jelentősen romolhat a takarítási teljesítménye, a 2 centiméternél magasabb küszöbök pedig szintén problémát jelenthetnek.
Főként kemény padlós, rövid szálú szőnyegekkel berendezett és viszonylag rendezett lakásban viszont az L50 Ultra AE már nagyon közel kerül ahhoz, amit egy megfelelő ár-érték arányú robotporszívótól szeretnénk: minél több takarítást végezzen el úgy, hogy
nekünk minél kevesebbet kelljen foglalkoznunk vele.