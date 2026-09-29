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ea fc 27

Megdöbbentő hiba: melltartóban és bugyiban léptek pályára a női focisták az EA FC27-ben - videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Aligha ilyen újítást vártak a játékosok az EA FC27-től: több női labdarúgó mez nélkül jelent meg, a felvételek pedig gyorsan elárasztották a közösségi oldalakat.
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ea fc 27hibafocista

Nem egészen úgy sikerült az EA FC27 rajtja, ahogy azt a fejlesztők elképzelték: egy furcsa grafikai hiba miatt több női futballistáról egyszerűen eltűnt a mez, így csak melltartóban és bugyiban jelentek meg a játékban.

EA FC27
Van, akinek már a kezdő sípszóra sem sikerült rendesen felöltöznie az EA FC 27-ben: egy különös bug miatt több női játékos csak melltartóban és bugyiban jelent meg.
Fotó: Képernyőfotó

Eltűntek a mezek

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek a felvételek a meglehetősen hiányos öltözetű virtuális focistákról. A hiba nemcsak a meccseknél jelentkezett: az öltözőben és a gólörömök közben is előfordult, hogy a játékosok mez helyett csak fehérneműt viseltek.

A korábban FIFA néven ismert sorozat új része, az EA FC27  mindössze néhány napja jelent meg, a problémát azonban már az előrendelők háromnapos korai hozzáférése alatt észlelték.

Nem mindenkit érint a furcsa bug

A Heute szerint főként az angol női első osztályú labdarúgó-bajnokság (WSL) és a francia Première Ligue női játékosainál jelentkezett a hiba. 

A fejlesztők egyelőre nem árulták el, pontosan mi okozza a problémát, de vélhetően egy grafikai bug áll a háttérben. 

A férfi focistáknál eddig nem tapasztaltak hasonló hibát. 

Úgy tűnik, az EA FC 27-ben egyelőre nem mindenkinek sikerült felöltöznie a kezdő sípszóra.

 

 

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