Megdöbbentő hiba: melltartóban és bugyiban léptek pályára a női focisták az EA FC27-ben - videó

Nem egészen úgy sikerült az EA FC27 rajtja, ahogy azt a fejlesztők elképzelték: egy furcsa grafikai hiba miatt több női futballistáról egyszerűen eltűnt a mez, így csak melltartóban és bugyiban jelentek meg a játékban.

Van, akinek már a kezdő sípszóra sem sikerült rendesen felöltöznie az EA FC 27-ben: egy különös bug miatt több női játékos csak melltartóban és bugyiban jelent meg.

Fotó: Képernyőfotó

Eltűntek a mezek

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek a felvételek a meglehetősen hiányos öltözetű virtuális focistákról. A hiba nemcsak a meccseknél jelentkezett: az öltözőben és a gólörömök közben is előfordult, hogy a játékosok mez helyett csak fehérneműt viseltek.

A korábban FIFA néven ismert sorozat új része, az EA FC27 mindössze néhány napja jelent meg, a problémát azonban már az előrendelők háromnapos korai hozzáférése alatt észlelték.

if you have Kyle Walker in your squad in the new EA FC, a woman in a bikini just shows up in the locker room. EA really went all out with the attention to details pic.twitter.com/zie2RGWJf9 — S0lvious (@SolvZe37466) September 22, 2026

Nem mindenkit érint a furcsa bug

A Heute szerint főként az angol női első osztályú labdarúgó-bajnokság (WSL) és a francia Première Ligue női játékosainál jelentkezett a hiba.

A fejlesztők egyelőre nem árulták el, pontosan mi okozza a problémát, de vélhetően egy grafikai bug áll a háttérben.

A férfi focistáknál eddig nem tapasztaltak hasonló hibát.

Úgy tűnik, az EA FC 27-ben egyelőre nem mindenkinek sikerült felöltöznie a kezdő sípszóra.