Megdöbbentő hiba: melltartóban és bugyiban léptek pályára a női focisták az EA FC27-ben - videó

Nem egészen úgy sikerült az EA FC27 rajtja, ahogy azt a fejlesztők elképzelték: egy furcsa grafikai hiba miatt több női futballistáról egyszerűen eltűnt a mez, így csak melltartóban és bugyiban jelentek meg a játékban.
Eltűntek a mezek
A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek a felvételek a meglehetősen hiányos öltözetű virtuális focistákról. A hiba nemcsak a meccseknél jelentkezett: az öltözőben és a gólörömök közben is előfordult, hogy a játékosok mez helyett csak fehérneműt viseltek.
A korábban FIFA néven ismert sorozat új része, az EA FC27 mindössze néhány napja jelent meg, a problémát azonban már az előrendelők háromnapos korai hozzáférése alatt észlelték.
Nem mindenkit érint a furcsa bug
A Heute szerint főként az angol női első osztályú labdarúgó-bajnokság (WSL) és a francia Première Ligue női játékosainál jelentkezett a hiba.
A fejlesztők egyelőre nem árulták el, pontosan mi okozza a problémát, de vélhetően egy grafikai bug áll a háttérben.
A férfi focistáknál eddig nem tapasztaltak hasonló hibát.
Úgy tűnik, az EA FC 27-ben egyelőre nem mindenkinek sikerült felöltöznie a kezdő sípszóra.