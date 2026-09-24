Elfelejtett PIN-kód? A Google megoldhatja az Android egyik legnagyobb problémáját

A Google egy olyan androidos funkción dolgozhat, amely komoly segítséget jelenthet azoknak, akik elfelejtik telefonjuk PIN-kódját vagy jelszavát. Az Android Authority az Android 17 QPR2 Beta 5 verzió vizsgálata során bukkant az „Unlock with Google Account”, vagyis Google-fiókkal történő feloldás nyomaira. Vagyis sok androidos felhasználó rémálma érhet véget: a Google elfelejtett PIN-kód vagy jelszó esetén segíthet visszajutni a telefonba.

Elfelejtett PIN-kód? Segíthet a Google

Fotó: Illusztráció (AS Photography)

A Google elfelejtett PIN-kód vagy jelszó esetén segíthet visszajutni a telefonba

Jelenleg komoly ára lehet annak, ha valaki elfelejti androidos telefonja képernyőzárának PIN-kódját vagy jelszavát. A hozzáférés visszaszerzéséhez gyári visszaállításra lehet szükség, ami törli a készüléken tárolt adatokat. A telefon ezután újra beállítható, bár a lopás elleni védelem miatt a rendszer kérheti a korábban használt Google-fiókkal történő azonosítást is. A telefon ezután ismét használható, viszont azok a fényképek, fájlok és alkalmazásadatok, amelyekről nem készült felhőalapú biztonsági mentés, elveszhetnek.

Az Android 17 kódjában felfedezett új lehetőség ezt a problémát kerülhetné meg. A funkció leírása szerint ha a felhasználó elfelejti PIN-kódját vagy jelszavát, a telefonhoz kapcsolt Google-fiókjával oldhatná fel a készüléket. A beállítás várhatóan a készülék feloldási lehetőségei között jelenne meg.

Érdekesség, hogy bizonyos szempontból egy régi androidos megoldás térne vissza.

Az Android 4.4-es és korábbi változatainál a Google-fiók segítségével még vissza lehetett állítani az elfelejtett feloldási mintát.

A lehetőséget az Android 5.0-val eltávolították,

majd az 5.1-ben megjelent a Factory Reset Protection, amely többek között azt hivatott megakadályozni, hogy egy ellopott telefont egyszerűen töröljenek és újra használatba vegyenek.

Egy régi androidos megoldás térne vissza (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az új funkció opcionálisnak tűnik, ami biztonsági szempontból lényeges. Ha ugyanis valaki egyszerre hozzáférne a telefonhoz és megszerezné a tulajdonos Google-fiókjának belépési adatait, az új lehetőség további támadási felületet jelenthetne. Egyelőre azonban nem érdemes kész funkcióként kezelni az újdonságot. Az „Unlock with Google Account” az Android 17 QPR2 Beta 5-ben még nem működik, és azt sem tudni, hogy a Google mikor – vagy egyáltalán – elérhetővé teszi-e.