Elfelejtett PIN-kód? A Google megoldhatja az Android egyik legnagyobb problémáját

A Google egy olyan androidos funkción dolgozhat, amely komoly segítséget jelenthet azoknak, akik elfelejtik telefonjuk PIN-kódját vagy jelszavát. Az Android Authority az Android 17 QPR2 Beta 5 verzió vizsgálata során bukkant az „Unlock with Google Account”, vagyis Google-fiókkal történő feloldás nyomaira. Vagyis sok androidos felhasználó rémálma érhet véget: a Google elfelejtett PIN-kód vagy jelszó esetén segíthet visszajutni a telefonba.
A Google elfelejtett PIN-kód vagy jelszó esetén segíthet visszajutni a telefonba
Jelenleg komoly ára lehet annak, ha valaki elfelejti androidos telefonja képernyőzárának PIN-kódját vagy jelszavát. A hozzáférés visszaszerzéséhez gyári visszaállításra lehet szükség, ami törli a készüléken tárolt adatokat. A telefon ezután újra beállítható, bár a lopás elleni védelem miatt a rendszer kérheti a korábban használt Google-fiókkal történő azonosítást is. A telefon ezután ismét használható, viszont azok a fényképek, fájlok és alkalmazásadatok, amelyekről nem készült felhőalapú biztonsági mentés, elveszhetnek.
Az Android 17 kódjában felfedezett új lehetőség ezt a problémát kerülhetné meg. A funkció leírása szerint ha a felhasználó elfelejti PIN-kódját vagy jelszavát, a telefonhoz kapcsolt Google-fiókjával oldhatná fel a készüléket. A beállítás várhatóan a készülék feloldási lehetőségei között jelenne meg.
Érdekesség, hogy bizonyos szempontból egy régi androidos megoldás térne vissza.
- Az Android 4.4-es és korábbi változatainál a Google-fiók segítségével még vissza lehetett állítani az elfelejtett feloldási mintát.
- A lehetőséget az Android 5.0-val eltávolították,
- majd az 5.1-ben megjelent a Factory Reset Protection, amely többek között azt hivatott megakadályozni, hogy egy ellopott telefont egyszerűen töröljenek és újra használatba vegyenek.
Az új funkció opcionálisnak tűnik, ami biztonsági szempontból lényeges. Ha ugyanis valaki egyszerre hozzáférne a telefonhoz és megszerezné a tulajdonos Google-fiókjának belépési adatait, az új lehetőség további támadási felületet jelenthetne. Egyelőre azonban nem érdemes kész funkcióként kezelni az újdonságot. Az „Unlock with Google Account” az Android 17 QPR2 Beta 5-ben még nem működik, és azt sem tudni, hogy a Google mikor – vagy egyáltalán – elérhetővé teszi-e.