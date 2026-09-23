18 éve mutatták be az első androidos telefont: csak fizikai billentyűzete volt

El tudod képzelni, hogy bemész egy mobilboltba és egyetlen androidos mobil sincs a polcokon? Pedig azért volt ilyen is. Ma már szinte elképzelhetetlen a telekommunikáció Android nélkül: éppen ma 18 éve, hogy megismerhettük az első androidos telefont. 2008. szeptember 23-án mutatta be a T-Mobile, a Google és a HTC az elsőt, a T-Mobile G1-et, más néven HTC Dreamet. A készülék mai szemmel tele volt furcsaságokkal: kihúzható billentyűzete és trackballja volt, miközben a kijelzőn még nem volt virtuális billentyűzet egyáltalán.

Az első androidos telefon: T-Mobile G1

Fotó: T-Mobile

Az első androidos okostelefon

A HTC Dream talán legfurcsább tulajdonsága mai szemmel a kialakítása. 3,2 hüvelykes érintőképernyőt kapott, de a kijelző oldalra csúsztatásával egy teljes QWERTY-billentyűzet bukkant elő. Ez nem pusztán extra kényelmi funkció volt: az Android 1.0-ban még nem volt virtuális billentyűzet. Ha a felhasználó szöveget akart írni, a fizikai billentyűzetet kelle használnia. Az érintőképernyőn megjelenő virtuális billentyűzet csak egy későbbi rendszerfrissítéssel érkezett meg, 2009 áprilisában.

A kijelző alatt egy kattintható trackball is helyet kapott. Mellette öt fizikai gomb sorakozott, külön exponálógomb is került a telefonra.

Egy mára megszokottá vált furcsaság is akadt rajta: nem volt rajta hagyományos 3,5 milliméteres fejhallgató-csatlakozó. Vezetékes fülhallgatóhoz adapter kellett az ExtUSB csatlakozóhoz. Ez 2008-ban még sokkal szokatlanabb döntésnek számított, mint napjainkban, amikor már szintén spórolnak a gyártók ezzel a csatlakozóval.

T-Mobile G1

Fotó: T-Mobile

Itt indult az Android Market is, a Google Play Áruház elődje

A hardvernél sokkal fontosabb volt azonban, ami rajta futott. A bemutatás napján jelent meg az Android 1.0 végleges fejlesztői csomagja, a G1 pedig elsőként adott hozzáférést az Android Markethez, vagyis a mai Google Play Áruház elődjéhez. A Google már ekkor arra épített, hogy külső fejlesztők alkalmazásokkal bővíthessék a telefon képességeit.