18 éve mutatták be az első androidos telefont: csak fizikai billentyűzete volt

El tudod képzelni, hogy bemész egy mobilboltba és egyetlen androidos mobil sincs a polcokon? Pedig azért volt ilyen is. Ma már szinte elképzelhetetlen a telekommunikáció Android nélkül: éppen ma 18 éve, hogy megismerhettük az első androidos telefont. 2008. szeptember 23-án mutatta be a T-Mobile, a Google és a HTC az elsőt, a T-Mobile G1-et, más néven HTC Dreamet. A készülék mai szemmel tele volt furcsaságokkal: kihúzható billentyűzete és trackballja volt, miközben a kijelzőn még nem volt virtuális billentyűzet egyáltalán.
Az első androidos okostelefon
A HTC Dream talán legfurcsább tulajdonsága mai szemmel a kialakítása. 3,2 hüvelykes érintőképernyőt kapott, de a kijelző oldalra csúsztatásával egy teljes QWERTY-billentyűzet bukkant elő. Ez nem pusztán extra kényelmi funkció volt: az Android 1.0-ban még nem volt virtuális billentyűzet. Ha a felhasználó szöveget akart írni, a fizikai billentyűzetet kelle használnia. Az érintőképernyőn megjelenő virtuális billentyűzet csak egy későbbi rendszerfrissítéssel érkezett meg, 2009 áprilisában.
A kijelző alatt egy kattintható trackball is helyet kapott. Mellette öt fizikai gomb sorakozott, külön exponálógomb is került a telefonra.
Egy mára megszokottá vált furcsaság is akadt rajta: nem volt rajta hagyományos 3,5 milliméteres fejhallgató-csatlakozó. Vezetékes fülhallgatóhoz adapter kellett az ExtUSB csatlakozóhoz. Ez 2008-ban még sokkal szokatlanabb döntésnek számított, mint napjainkban, amikor már szintén spórolnak a gyártók ezzel a csatlakozóval.
Itt indult az Android Market is, a Google Play Áruház elődje
A hardvernél sokkal fontosabb volt azonban, ami rajta futott. A bemutatás napján jelent meg az Android 1.0 végleges fejlesztői csomagja, a G1 pedig elsőként adott hozzáférést az Android Markethez, vagyis a mai Google Play Áruház elődjéhez. A Google már ekkor arra épített, hogy külső fejlesztők alkalmazásokkal bővíthessék a telefon képességeit.
- A Market indulásakor még csak nagyjából ötven alkalmazásból lehetett válogatni. A 2008-as bemutatón többek között vonalkód-leolvasó és ár-összehasonlító alkalmazást demonstráltak, és még a Pac-Man is előkerült.
- A Google saját szolgáltatásai viszont már meglepően ismerős csomagot alkottak: Gmail, YouTube, Google Maps, Google Search és Street View is volt a telefonon. Utóbbihoz különösen látványos funkció társult: a készülék iránytűjének segítségével a Street View képe arra fordult, amerre a felhasználó a telefont mozgatta.
3 megapixel és 1 GB-os memóriakártya
A műszaki adatok jól mutatják, mennyit változott 18 év alatt egy csúcstechnológiás okostelefon fogalma. A G1 kijelzője 480×320 pixeles volt, kamerája körülbelül 3 megapixeles képeket készített, a dobozban pedig 1 GB-os microSD-kártya járt hozzá. Volt 3G, Wi-Fi, Bluetooth és GPS, az akkumulátor pedig kivehető volt.
Mindez 2008-ban még az iPhone és az akkor rendkívül népszerű BlackBerry telefonok ellen indult harcba. Maga a készülék végül csak rövid fejezet lett a mobiltelefonok történetében, az operációs rendszer viszont nem: a furcsa, vastag, billentyűzetes HTC Dreammel indult el kereskedelmi útjára az Android.
Magyarországon nem került forgalomba az első androidos telefon
Hivatalosan soha nem került kereskedelmi forgalomba Magyarországon a T-Mobile G1 / HTC Dream. Aki mindenképp szeretett volna egy ilyen készüléket itthon, Magyarországon, az függetlenítve, külföldről behozott (elegánsabb nevén szürkeimportos vagy "használt, nulla perces") készülékként tudta megvásárolni GSM boltokból.
Magyarországon a legelső hivatalosan is megvásárolható androidos okostelefon a HTC Magic (a G1 utódja, fizikai billentyűzet nélkül) lett,
amely 2009 nyarán érkezett meg a Vodafone és a T-Mobile kínálatába, ezek a márkák ma One és Telekom néven ismertek a hazai távközlési piacon.