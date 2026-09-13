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iPhone

Az elveszett iPhone megtalálása akkor sem lehetetlen, ha kikapcsolták vagy lemerült

1 órája
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Egy elveszett vagy ellopott iPhone megtalálására ott van az Apple Lokátor szolgáltatása, de mi történik akkor, ha közben lemerül a készülék, vagy valaki egyszerűen kikapcsolja? Meglepő módon ilyenkor sem feltétlenül válik azonnal követhetetlenné a telefon, és nem válik lehetetlenné az elveszett iPhone megtalálása. Ehhez azonban néhány beállítást még azelőtt ellenőrizni kell, hogy szükség lenne rájuk.
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iPhoneFind MyAppleakkumulátor

Hogyan készüljünk fel arra, hogy megtaláljuk a telefont, ha elveszne vagy ellopná valaki? Szerencsére az elveszett iPhone megtalálása már nem lehetetlen akkor sem, ha ki van kapcsolva, vagy lemerült és ezért kapcsolódott ki. A legfontosabb, hogy nem elég bekapcsolni az iPhone keresését. A Beállítások -> [saját név] -> Lokátor -> iPhone keresése menüben az iPhone keresése mellett a Lokátor-hálózatot is engedélyezni kell. Utóbbi teszi lehetővé, hogy a készülék akkor is megtalálható legyen, amikor nincs Wi-Fi- vagy mobilinternet-kapcsolata: ilyenkor a közelben lévő Apple-eszközök közreműködésével továbbíthatja a helyzetét.

Milyen kár lenne örökre elhagyni vagy elveszíteni egy iPhone Duót, szerencsére az elveszett iPhone megtalálása már nem lehetetlen
Milyen kár lenne örökre elhagyni vagy elveszíteni egy iPhone Duót, szerencsére az elveszett iPhone megtalálása már nem lehetetlen akkor sem, ha ki van kapcsolva vagy lemerült - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Elveszett iPhone megtalálása: ezt is érdemes bekapcsolni

Ugyanitt található az Utolsó helyzet küldése lehetőség. Ha aktív, az iPhone kritikusan alacsony akkumulátortöltöttségnél automatikusan elküldheti a helyzetét. Ez akkor lehet különösen hasznos, ha később teljesen lemerül. A támogatott iPhone-okon azt is ellenőrizhetjük, hogy a készülék kikapcsolás után kereshető marad-e. A kikapcsolási képernyőn a csúszka alatt megjelenő üzenet jelzi, ha az iPhone kikapcsolt állapotban is megtalálható.

  • Lopás esetén az elkövető egyik első lépése lehet a telefon kikapcsolása, ettől azonban egy megfelelően beállított iPhone nem feltétlenül tűnik el azonnal a Lokátorból. Az Apple szerint bekapcsolt Lokátor-hálózat mellett az iPhone akár 24 órán keresztül is megtalálható maradhat a kikapcsolása után. 
  • Ha viszont az akkumulátor merül le, az iPhone energiatartalékos, úgynevezett Power Reserve állapotba kerülhet. Ez nem azonos az Alacsony töltöttségű móddal: a telefon már nem használható normál módon, de minimális energiatartalékából bizonyos funkciókat tovább működtethet. Az Apple szerint ilyen állapotban az iPhone akár öt órán keresztül is megtalálható maradhat. Vagyis a kijelző elsötétülése után sem feltétlenül szűnik meg azonnal a keresés lehetősége.

Lopás esetére is van plusz védelem

Érdemes bekapcsolni a Lopott eszköz védelme funkciót is. Ez akkor is nehezíti az illetéktelen hozzáférést, ha a tolvaj ismeri a telefon jelkódját. Bizonyos érzékeny műveleteknél Face ID- vagy Touch ID-azonosítást követel, egyes biztonsági változtatásoknál pedig késleltetést is alkalmazhat. Ha az iPhone eltűnt, a Lokátorban vagy az iCloud.com/find oldalon minél hamarabb elveszettként kell megjelölni, tanácsolja az Endgadget. Az Elveszett mód zárolja a készüléket, felfüggeszti az Apple Payhez használt fizetési kártyákat és igazolványokat, a kijelzőn pedig elérhetőséget is megadhatunk a megtalálónak. Ha a telefon offline, a művelet függőben marad, és akkor lép életbe, amikor a készülék ismét elérhetővé válik.

Ellopott iPhone-t nem szabad eltávolítani a Lokátorból vagy az Apple-fiókból. Az Aktiválási zár ugyanis jelentősen megnehezíti, hogy más törölje, sajátjaként aktiválja és továbbértékesítse a telefont.

 Az Apple egy másik veszélyre is figyelmeztet: a vállalat nem keresi meg a tulajdonost azzal, hogy megtalálták az ellopott iPhone-ját. Az ilyen SMS-ek és e-mailek adathalász kísérletek lehetnek, ezért soha ne adjuk meg a készülék jelkódját, az Apple-fiók jelszavát vagy az ellenőrző kódokat.

 

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