Az elveszett iPhone megtalálása akkor sem lehetetlen, ha kikapcsolták vagy lemerült

Hogyan készüljünk fel arra, hogy megtaláljuk a telefont, ha elveszne vagy ellopná valaki? Szerencsére az elveszett iPhone megtalálása már nem lehetetlen akkor sem, ha ki van kapcsolva, vagy lemerült és ezért kapcsolódott ki. A legfontosabb, hogy nem elég bekapcsolni az iPhone keresését. A Beállítások -> [saját név] -> Lokátor -> iPhone keresése menüben az iPhone keresése mellett a Lokátor-hálózatot is engedélyezni kell. Utóbbi teszi lehetővé, hogy a készülék akkor is megtalálható legyen, amikor nincs Wi-Fi- vagy mobilinternet-kapcsolata: ilyenkor a közelben lévő Apple-eszközök közreműködésével továbbíthatja a helyzetét.

Milyen kár lenne örökre elhagyni vagy elveszíteni egy iPhone Duót, szerencsére az elveszett iPhone megtalálása már nem lehetetlen akkor sem, ha ki van kapcsolva vagy lemerült - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Elveszett iPhone megtalálása: ezt is érdemes bekapcsolni

Ugyanitt található az Utolsó helyzet küldése lehetőség. Ha aktív, az iPhone kritikusan alacsony akkumulátortöltöttségnél automatikusan elküldheti a helyzetét. Ez akkor lehet különösen hasznos, ha később teljesen lemerül. A támogatott iPhone-okon azt is ellenőrizhetjük, hogy a készülék kikapcsolás után kereshető marad-e. A kikapcsolási képernyőn a csúszka alatt megjelenő üzenet jelzi, ha az iPhone kikapcsolt állapotban is megtalálható.

Lopás esetén az elkövető egyik első lépése lehet a telefon kikapcsolása, ettől azonban egy megfelelően beállított iPhone nem feltétlenül tűnik el azonnal a Lokátorból. Az Apple szerint bekapcsolt Lokátor-hálózat mellett az iPhone akár 24 órán keresztül is megtalálható maradhat a kikapcsolása után.

Ha viszont az akkumulátor merül le, az iPhone energiatartalékos, úgynevezett Power Reserve állapotba kerülhet. Ez nem azonos az Alacsony töltöttségű móddal: a telefon már nem használható normál módon, de minimális energiatartalékából bizonyos funkciókat tovább működtethet. Az Apple szerint ilyen állapotban az iPhone akár öt órán keresztül is megtalálható maradhat. Vagyis a kijelző elsötétülése után sem feltétlenül szűnik meg azonnal a keresés lehetősége.

Lopás esetére is van plusz védelem

Érdemes bekapcsolni a Lopott eszköz védelme funkciót is. Ez akkor is nehezíti az illetéktelen hozzáférést, ha a tolvaj ismeri a telefon jelkódját. Bizonyos érzékeny műveleteknél Face ID- vagy Touch ID-azonosítást követel, egyes biztonsági változtatásoknál pedig késleltetést is alkalmazhat. Ha az iPhone eltűnt, a Lokátorban vagy az iCloud.com/find oldalon minél hamarabb elveszettként kell megjelölni, tanácsolja az Endgadget. Az Elveszett mód zárolja a készüléket, felfüggeszti az Apple Payhez használt fizetési kártyákat és igazolványokat, a kijelzőn pedig elérhetőséget is megadhatunk a megtalálónak. Ha a telefon offline, a művelet függőben marad, és akkor lép életbe, amikor a készülék ismét elérhetővé válik.

Ellopott iPhone-t nem szabad eltávolítani a Lokátorból vagy az Apple-fiókból. Az Aktiválási zár ugyanis jelentősen megnehezíti, hogy más törölje, sajátjaként aktiválja és továbbértékesítse a telefont.

Az Apple egy másik veszélyre is figyelmeztet: a vállalat nem keresi meg a tulajdonost azzal, hogy megtalálták az ellopott iPhone-ját. Az ilyen SMS-ek és e-mailek adathalász kísérletek lehetnek, ezért soha ne adjuk meg a készülék jelkódját, az Apple-fiók jelszavát vagy az ellenőrző kódokat.