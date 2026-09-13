Indítsd újra! Hányszor és hányszor hallottuk már ezt a régi jótanácsot, ha valami nem stimmel a számítógéppel. Lefagyott? Indítsd újra! Lelassult? Indítsd újra! Akadozik? Indítsd újra! De vajon érdemes rendszeresen újraindítani a számítógépet, ha látszólag semmi baja a számítógépnek? Windows-alapú számítógép esetében igen, általánosságban előnyös lehet legalább hetente egyszer újraindítani a számítógépet, bár az újraindítások kívánatos száma függ az operációs rendszertől és a használat módjától is.

Érdemes rendszeresen újraindítani a számítógépet? Fotó: Balkouras Nicos / Unsplash

Tehát érdemes rendszeresen újraindítani a számítógépet? Igen!

Az újraindítás egyik legfontosabb előnye, hogy a számítógép új munkamenetet kezd. Ha egy PC napokon vagy heteken keresztül működik, egyre több alkalmazás, háttérfolyamat és illesztőprogram használja a rendszer erőforrásait. Felhalmozódhatnak az alkalmazások gyorsítótárazott adatai, egyes háttérfolyamatok hibásan működhetnek, bizonyos programok pedig memóriaszivárgást okozhatnak. Utóbbi azt jelenti, hogy az alkalmazás olyan memóriaterületeket sem szabadít fel, amelyekre már nincs szüksége.

Az újraindítás kiüríti a rendszermemória aktuális állapotát, és újratölti a Windowst, a szolgáltatásokat és az illesztőprogramokat. Ez sok, idővel kialakuló furcsa működési problémát megszüntethet.

Különösen a kevés memóriával rendelkező számítógépeknél lehet látványos az eredmény. Egy sok RAM-mal felszerelt erős PC akár hetekig is gond nélkül működhet újraindítás nélkül, de időnként ennél is hasznos lehet tiszta munkamenetet kezdeni.

A kikapcsolás nem feltétlenül ugyanaz, mint az újraindítás

Windows alatt van egy fontos csavar, hívja fel rá a figyelmet az Endgadget. A Gyors rendszerindítás (Fast Startup) funkció miatt a Leállítás parancs használata nem feltétlenül jelent teljesen tiszta rendszerindítást. A Windows ilyenkor a rendszermag állapotának egy részét hibernációs fájlba menti, majd a számítógép következő bekapcsolásakor innen tölti vissza. Ettől gyorsabban indul el a rendszer, viszont bizonyos problémák is megmaradhatnak. Ezért ha például belassult vagy furcsán viselkedik a számítógép, érdemes az Újraindítás lehetőséget választani, nem pedig egyszerűen kikapcsolni, majd visszakapcsolni. A Fast Startup egyébként teljesen ki is kapcsolható a Windows energiagazdálkodási beállításaiban. (Egy alkalommal pedig úgy is megkerülhető, hogy a Shift billentyűt lenyomva tartva választjuk a Leállítás parancsot.)