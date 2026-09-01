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Mesterséges intelligenciát kapott a fogkefe: kamera keresi a réseket, vízsugár távolítja el a lepedéket – fotók

20 perce
Olvasási idő: 9 perc
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Egy új elektromos fogkefe kamerával figyeli a fogak közötti réseket, majd vízsugárral célozza meg azokat. A fogkefe fejlesztői szerint a rendszer gépi tanulást, precíziós áramlástechnikát és szonikus technológiát kombinál, hogy a fogmosás közben a fogselymezés egy részét is kiváltsa.
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dysonkameraszájápoláselektromos fogkefefogkefe

A Dyson szeptember 1-jén, Párizsban mutatta be a CameraJet nevű új fogászati rendszerét. A fogkefe legérdekesebb eleme egy 100 ezer pixeles, makroobjektíves kamera.

Dyson kamerás fogkefe
A fogkefe fejlesztői szerint a rendszer gépi tanulást, precíziós áramlástechnikát és szonikus technológiát kombinál
Fotó: Dyson

A Gap Optical Targeting technológia másodpercenként 28 élő képet elemez, és gépi tanulás segítségével próbálja azonosítani, követni, illetve előre jelezni a fogak közötti réseket.

Amikor a rendszer érzékel egy rést, a készülék mindössze 100 ezredmásodperc alatt reagál, és egy kúpos vízsugarat irányít pontosan az adott területre. A cél az, hogy a fogmosás közben a készülék a fogselymezéshez hasonlóan a fogak közötti területeket is megtisztítsa.

A rendszer mögött hat év kutatás és fejlesztés áll. A gépi tanulási modellt a fejlesztés során összegyűjtött 470 ezer fogászati kép alapján tanították be, a készülék pedig 16 millió sornyi kódot használ.

Nem egyszerűen egy erősebb vízsugárról van szó

A Dyson mérnökei a vízsugár kialakítását is külön fejlesztették. A hagyományos, tűszerű vízsugarakkal szemben a CameraJet kúpos permetet használ.

Dyson CameraJet tech imagery, plain background, JPEG, PSD
Fotó: Dyson

A gyártó által ismertetett tesztek szerint a keskeny, tűszerű vízsugár képes lyukat ütni a lepedéken, de nem feltétlenül távolítja el azt teljesen.

A kúpos vízsugár ezzel szemben nagyobb területet fed le, és egyszerre próbálja lesöpörni és eltávolítani a lepedéket. A kialakítást alacsonyabb nyomásra optimalizálták, hogy kíméletesebb legyen az ínyhez és a zománchoz.

A rendszerhez egy 12,5 milliliteres szájvíztartály is tartozik. A tartály membránszivattyúval és nyomáskamrával működik, így a készülék helyzetétől függetlenül egyenletes vízsugarat próbál biztosítani. Ez azért fontos, mert a hátsó fogak tisztításakor a fogkefe akár vízszintes helyzetbe is kerülhet.

Dyson kamerás fogkefe
Fotó: Dyson

A fogkefe sörtéit is áttervezték

A technológiai fejlesztések nem állnak meg a kameránál és a vízsugárnál. A CameraJet kefefején kétféle sörtét alkalmaztak:

  • a keményebb belső sörték a felületi elszíneződések eltávolítására szolgálnak,
  • míg a puhább külső sörték az ínyvonal tisztítását végzik.
Fotó: Dyson

A kefefejbe egy célzólencse is került, amely kiszélesíti a kamera látómezejét, ezzel segítve a fogak közötti rések felismerését.

Minden kefefej saját RFID-címkét kapott. Ez érzékeli, mikor csatlakoztatják a készülékhez, és azt is követi, hány tisztítást végeztek vele. A rendszer jelez, amikor esedékessé válik a csere.

A szonikus rezgés sem állandó

A Dyson mérnökei a szonikus fogkefék működését is vizsgálták. A fejlesztés során lassított felvételekkel figyelték a piacon elérhető készülékeket, és arra jutottak, hogy bizonyos helyzetekben a sörték megakadhatnak a fog felszínén.

Dyson kamerás fogkefe
Fotó: Dyson

Erre válaszul változó szonikus rezgést alkalmaztak.

A rendszer fogmosás közben folyamatosan változtatja a rezgés szögét, hogy a sörték mozgásban maradjanak.

A Dyson által ismertetett külső tesztek szerint ez a megoldás a nehezen elérhető területeken akár 69 százalékkal több lepedéket távolított el, mint a vizsgált prémium elektromos fogkefék.

A kamera képe az alkalmazásban is megjelenik

A CameraJet Wi-Fi-n és Bluetoothon keresztül kapcsolódik. A beépített kamera az endoszkópokhoz hasonlóan lehetővé teszi, hogy a felhasználó élőben lássa, amit a készülék kamerája érzékel.

Dyson kamerás fogkefe
Fotó: Dyson

A kép a MyDyson alkalmazásban jelenik meg. A rendszer emellett irányított tisztítást, oktatóvideókat, fogmosási és fogselymezési elemzéseket, lefedettségi térképet és személyre szabott visszajelzéseket is kínál.

A kamera csak élő megjelenítés vagy automatikus vízsugárzás közben aktív.

A Dyson közlése szerint sem a készülék, sem a felhő nem rögzíti vagy tárolja a képeket.

A vízsugár automatikus felismeréssel vagy kézi vezérléssel is használható, a tisztítás intenzitása pedig szintén állítható.

Dyson CameraJet in situ imagery, JPEG, PSD, Dyson kamerás fogkefe
Fotó: Dyson

Egyetlen készülékbe sűrítenének több szájápolási lépést

A CameraJet egy nagyobb rendszer része, amelyhez saját fogkrémet és szájvizet is fejlesztettek. A fogkrém habzását az SLS elhagyásával csökkentették, hogy a hab ne zavarja a kamera működését. A szájvizet szintén alacsony habzásúra tervezték, kifejezetten a precíziós vízsugárral való használathoz.

A készülékhez töltő- és dokkolóállomás, valamint utazótok is tartozik.

A dokkoló három másodperc alatt tölti fel a szájvíztartályt, miközben a fogkefe töltését is biztosítja.

Fotó: Dyson

A Dyson CameraJet 2026. szeptember 1-jén kerül forgalomba a Dyson bemutatótermeiben és kiválasztott kereskedőknél. A rendszer ára 190 190 forint, és Ceramic Ultra Blue, illetve Ceramic Pink színben lesz elérhető.

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