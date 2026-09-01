Mesterséges intelligenciát kapott a fogkefe: kamera keresi a réseket, vízsugár távolítja el a lepedéket – fotók

A Dyson szeptember 1-jén, Párizsban mutatta be a CameraJet nevű új fogászati rendszerét. A fogkefe legérdekesebb eleme egy 100 ezer pixeles, makroobjektíves kamera.
A Gap Optical Targeting technológia másodpercenként 28 élő képet elemez, és gépi tanulás segítségével próbálja azonosítani, követni, illetve előre jelezni a fogak közötti réseket.
Amikor a rendszer érzékel egy rést, a készülék mindössze 100 ezredmásodperc alatt reagál, és egy kúpos vízsugarat irányít pontosan az adott területre. A cél az, hogy a fogmosás közben a készülék a fogselymezéshez hasonlóan a fogak közötti területeket is megtisztítsa.
A rendszer mögött hat év kutatás és fejlesztés áll. A gépi tanulási modellt a fejlesztés során összegyűjtött 470 ezer fogászati kép alapján tanították be, a készülék pedig 16 millió sornyi kódot használ.
Nem egyszerűen egy erősebb vízsugárról van szó
A Dyson mérnökei a vízsugár kialakítását is külön fejlesztették. A hagyományos, tűszerű vízsugarakkal szemben a CameraJet kúpos permetet használ.
A gyártó által ismertetett tesztek szerint a keskeny, tűszerű vízsugár képes lyukat ütni a lepedéken, de nem feltétlenül távolítja el azt teljesen.
A kúpos vízsugár ezzel szemben nagyobb területet fed le, és egyszerre próbálja lesöpörni és eltávolítani a lepedéket. A kialakítást alacsonyabb nyomásra optimalizálták, hogy kíméletesebb legyen az ínyhez és a zománchoz.
A rendszerhez egy 12,5 milliliteres szájvíztartály is tartozik. A tartály membránszivattyúval és nyomáskamrával működik, így a készülék helyzetétől függetlenül egyenletes vízsugarat próbál biztosítani. Ez azért fontos, mert a hátsó fogak tisztításakor a fogkefe akár vízszintes helyzetbe is kerülhet.
A fogkefe sörtéit is áttervezték
A technológiai fejlesztések nem állnak meg a kameránál és a vízsugárnál. A CameraJet kefefején kétféle sörtét alkalmaztak:
- a keményebb belső sörték a felületi elszíneződések eltávolítására szolgálnak,
- míg a puhább külső sörték az ínyvonal tisztítását végzik.
A kefefejbe egy célzólencse is került, amely kiszélesíti a kamera látómezejét, ezzel segítve a fogak közötti rések felismerését.
Minden kefefej saját RFID-címkét kapott. Ez érzékeli, mikor csatlakoztatják a készülékhez, és azt is követi, hány tisztítást végeztek vele. A rendszer jelez, amikor esedékessé válik a csere.
A szonikus rezgés sem állandó
A Dyson mérnökei a szonikus fogkefék működését is vizsgálták. A fejlesztés során lassított felvételekkel figyelték a piacon elérhető készülékeket, és arra jutottak, hogy bizonyos helyzetekben a sörték megakadhatnak a fog felszínén.
Erre válaszul változó szonikus rezgést alkalmaztak.
A rendszer fogmosás közben folyamatosan változtatja a rezgés szögét, hogy a sörték mozgásban maradjanak.
A Dyson által ismertetett külső tesztek szerint ez a megoldás a nehezen elérhető területeken akár 69 százalékkal több lepedéket távolított el, mint a vizsgált prémium elektromos fogkefék.
A kamera képe az alkalmazásban is megjelenik
A CameraJet Wi-Fi-n és Bluetoothon keresztül kapcsolódik. A beépített kamera az endoszkópokhoz hasonlóan lehetővé teszi, hogy a felhasználó élőben lássa, amit a készülék kamerája érzékel.
A kép a MyDyson alkalmazásban jelenik meg. A rendszer emellett irányított tisztítást, oktatóvideókat, fogmosási és fogselymezési elemzéseket, lefedettségi térképet és személyre szabott visszajelzéseket is kínál.
A kamera csak élő megjelenítés vagy automatikus vízsugárzás közben aktív.
A Dyson közlése szerint sem a készülék, sem a felhő nem rögzíti vagy tárolja a képeket.
A vízsugár automatikus felismeréssel vagy kézi vezérléssel is használható, a tisztítás intenzitása pedig szintén állítható.
Egyetlen készülékbe sűrítenének több szájápolási lépést
A CameraJet egy nagyobb rendszer része, amelyhez saját fogkrémet és szájvizet is fejlesztettek. A fogkrém habzását az SLS elhagyásával csökkentették, hogy a hab ne zavarja a kamera működését. A szájvizet szintén alacsony habzásúra tervezték, kifejezetten a precíziós vízsugárral való használathoz.
A készülékhez töltő- és dokkolóállomás, valamint utazótok is tartozik.
A dokkoló három másodperc alatt tölti fel a szájvíztartályt, miközben a fogkefe töltését is biztosítja.
A Dyson CameraJet 2026. szeptember 1-jén kerül forgalomba a Dyson bemutatótermeiben és kiválasztott kereskedőknél. A rendszer ára 190 190 forint, és Ceramic Ultra Blue, illetve Ceramic Pink színben lesz elérhető.
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