Mesterséges intelligenciát kapott a fogkefe: kamera keresi a réseket, vízsugár távolítja el a lepedéket – fotók

A Dyson szeptember 1-jén, Párizsban mutatta be a CameraJet nevű új fogászati rendszerét. A fogkefe legérdekesebb eleme egy 100 ezer pixeles, makroobjektíves kamera.

A fogkefe fejlesztői szerint a rendszer gépi tanulást, precíziós áramlástechnikát és szonikus technológiát kombinál

Fotó: Dyson

A Gap Optical Targeting technológia másodpercenként 28 élő képet elemez, és gépi tanulás segítségével próbálja azonosítani, követni, illetve előre jelezni a fogak közötti réseket.

Amikor a rendszer érzékel egy rést, a készülék mindössze 100 ezredmásodperc alatt reagál, és egy kúpos vízsugarat irányít pontosan az adott területre. A cél az, hogy a fogmosás közben a készülék a fogselymezéshez hasonlóan a fogak közötti területeket is megtisztítsa.

A rendszer mögött hat év kutatás és fejlesztés áll. A gépi tanulási modellt a fejlesztés során összegyűjtött 470 ezer fogászati kép alapján tanították be, a készülék pedig 16 millió sornyi kódot használ.

Nem egyszerűen egy erősebb vízsugárról van szó

A Dyson mérnökei a vízsugár kialakítását is külön fejlesztették. A hagyományos, tűszerű vízsugarakkal szemben a CameraJet kúpos permetet használ.

Fotó: Dyson

A gyártó által ismertetett tesztek szerint a keskeny, tűszerű vízsugár képes lyukat ütni a lepedéken, de nem feltétlenül távolítja el azt teljesen.

A kúpos vízsugár ezzel szemben nagyobb területet fed le, és egyszerre próbálja lesöpörni és eltávolítani a lepedéket. A kialakítást alacsonyabb nyomásra optimalizálták, hogy kíméletesebb legyen az ínyhez és a zománchoz.

A rendszerhez egy 12,5 milliliteres szájvíztartály is tartozik. A tartály membránszivattyúval és nyomáskamrával működik, így a készülék helyzetétől függetlenül egyenletes vízsugarat próbál biztosítani. Ez azért fontos, mert a hátsó fogak tisztításakor a fogkefe akár vízszintes helyzetbe is kerülhet.

Fotó: Dyson

A fogkefe sörtéit is áttervezték

A technológiai fejlesztések nem állnak meg a kameránál és a vízsugárnál. A CameraJet kefefején kétféle sörtét alkalmaztak:

a keményebb belső sörték a felületi elszíneződések eltávolítására szolgálnak,

míg a puhább külső sörték az ínyvonal tisztítását végzik.

Fotó: Dyson

A kefefejbe egy célzólencse is került, amely kiszélesíti a kamera látómezejét, ezzel segítve a fogak közötti rések felismerését.