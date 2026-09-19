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Elszabadult a Google mesterséges intelligenciája, három valódi céget is feltört

1 órája
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Váratlan fordulatot vett egy kiberbiztonsági teszt, amikor a Google mesterséges intelligenciája valódi vállalatok informatikai rendszereibe jutott be. A Gemini három céget is feltört, miután egy hiba miatt hozzáférést kapott a nyílt internethez. A Google szerint a mesterséges intelligencia nem okozott kárt, és leállította a támadásokat, amikor felismerte, hogy valódi rendszerekbe került.
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GooglefeltörGemini

A májusban történt incidensekről a Wall Street Journal számolt be, a történteket pedig a Google is megerősítette. Ez az első ismert eset, amikor a vállalat egyik mesterségesintelligencia-rendszere (Gemini) egy teszt során önállóan jutott be külső cégek informatikai rendszereibe.

A finger taps the Gemini app icon on a smartphone screen in this illustration photo taken on September 17, 2026. Gemini, the artificial intelligence assistant developed by Google, is displayed among other AI apps, including Claude, ChatGPT, Grok, Meta AI and Qwen, with the DeepSeek app icon partially visible at the bottom of the screen. (Photo by Matteo Della Torre/NurPhoto) (Photo by Matteo Della Torre / NurPhoto via AFP)
Ilyet még nem csinált a Google Gemini - Fotó: MATTEO DELLA TORRE / NurPhoto

A Gemini képességeit az izraeli Irregular nevű mesterségesintelligencia-biztonsági vállalat vizsgálta. A teszt egy úgynevezett „capture the flag” gyakorlat volt: a modellnek egy fiktív vállalat rendszeréből kellett információkat megszereznie. 

Csakhogy a kitalált vállalat neve egy valódi cég nevével egyezett meg, a tesztkörnyezet pedig egy konfigurációs hiba miatt internet-hozzáférést biztosított a modellnek.

Jelszavakat talált és próbált ki a Gemini

Az egyik esetben a Gemini jelszavak próbálgatásával jutott be egy védett rendszerbe. A másik két alkalommal internetes keresést végzett, majd nyilvánosan hozzáférhető online adattárakban olyan hitelesítő adatokat talált, amelyekkel valódi vállalatok rendszereibe tudott belépni.

A Google közlése szerint azonban mindhárom esetben fontos fordulat történt: amikor a mesterséges intelligencia felismerte, hogy nem a teszt részeként létrehozott fiktív infrastruktúrába, hanem egy valódi vállalat rendszerébe jutott be, megszakította a műveletet.

A vállalat szerint a Gemini nem okozott kárt. A három érintett cég nevét nem hozták nyilvánosságra, de a Google szerint valamennyiüket értesítették, és az amerikai szövetségi hatóságoknak is jelezték a történteket.

A Google nem hozta azonnal nyilvánosságra az esetet

Az Irregular július végén értesítette a Google-t az incidensekről. A vállalat azonban akkor nem hozta nyilvánosságra a történteket, és csak azután erősítette meg azokat, hogy a Wall Street Journal kérdésekkel fordult hozzá. A Google indoklása szerint a Gemini nem okozott kárt, és azonnal leállt, amikor felismerte a tévedést.

A Google ezért nem tekinti az esetet annak bizonyítékaként, hogy a Gemini biztonsági szempontból „elszabadult” volna. 

A cég szerint éppen az mutatja a biztonsági mechanizmusok működését, hogy a modell felismerte a hibát és megszakította a behatolást.

Az Irregular ugyanakkor saját vizsgálatában elismerte, hogy egyes tesztkörnyezetekben véletlenül elérhetővé vált az internet. A vállalat azóta kijavította a problémát, szigorította az ellenőrzést, és további védelmi mechanizmusokat vezetett be.

Nem csak a Google került hasonló helyzetbe: az elmúlt hónapokban az OpenAI, az Anthropic és a Meta modelljeivel végzett biztonsági tesztek során is előfordult, hogy mesterségesintelligencia-rendszerek a tesztkörnyezeten kívüli, valós infrastruktúrákat értek el.

A Google azt nem árulta el, pontosan melyik Gemini-modell hajtotta végre a behatolásokat, azt azonban közölte, hogy nem a legújabb modelljéről volt szó.

 

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