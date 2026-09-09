Fontos bejelentést tett a Google a Chrome-ról, mindenkit érint

Jelentősen felgyorsítja a Chrome fejlesztését a Google: a böngésző az eddigi négyhetes helyett kéthetes kiadási ciklusra állt át. A változás a Chrome 153-as verzió megjelenésével lépett életbe asztali gépeken, Androidon és iOS-en. Nem csupán az a cél, hogy hamarabb érkezzenek az új funkciók. A Google szerint a mesterséges intelligencia a kiberbiztonsági környezetet is megváltoztatja, ezért a korábbinál gyorsabban kell eljuttatni a javításokat a felhasználókhoz.

Jelentősen felgyorsítja a Chrome fejlesztését a Google (illusztráció)

Fotó: Luca Sammarco / Pexels

Gyakrabban frissül majd a Chrome

Az automatizált, mesterséges intelligenciát használó eszközök és a kiberbiztonsági szakértők, kutatók egyre több problémát tárnak fel, ami miatt nyilván több javítással is jár. A kéthetes ciklussal ezek könnyebben és gyorsabban juthatnak el a Chrome felhasználóihoz. Emellett a támadók is használhatnak AI-eszközöket, ami tovább gyorsíthatja a sérülékenységek kihasználását.

Különösen fontos annak az időszaknak a minimálisra csökkentése, amikor egy biztonsági rés már ismert - és akár a javítása is bekerült a nyilvánosan hozzáférhető forráskódba -, de a javított Chrome-verzió még nem jutott el minden felhasználóhoz. Ez veszélyes időablak lehet, mert a támadók a közzétett módosításokból következtethetnek arra, hol volt a sérülékenység, és hogyan lehet ezt kihasználni a még nem frissített böngészőkön. Minél hamarabb megkapják tehát a felhasználók az új verziót, annál kisebb a kiberbűnözők mozgástere.

A kéthetes frissítési ciklusnak van egy másik előnye is: a Google gyorsabban vezethet be új funkciókat, és módosíthatja ezeket a felhasználói visszajelzések alapján. Ez különösen fontossá vált az AI-böngészők térnyerésével, és közben maga a Google is egyre több mesterséges intelligenciára épülő lehetőséget tesztel a Chrome-ban. A rövidebb kiadási ciklus lehetővé teszi, hogy ezeket gyorsabban fejlessze tovább.

Az egész iparágra hatással van a Google döntése

A Chrome döntése az egész böngészőpiacra hatással lehet. A Google böngészőjének piaci súlya miatt annak fejlesztési gyakorlata sokszor más szereplőkre is hat. A TechCrunch szerint a Mozilla, a Microsoft és a Brave is megkezdte az átállást a gyorsabb, kéthetes kiadási ciklusra. Nem ez az első alkalom, hogy a Google felgyorsítja a Chrome fejlesztési menetrendjét, 2021-ben álltak át a hathetesről négyhetes ciklusra. Ez nekünk, felhasználóknak a legjobb. Gyakrabban érkeznek majd új verziók, viszont a biztonsági javításokra és az új funkciókra is kevesebbet kell várni. A változás egyik legfontosabb célja pedig éppen az, hogy egy felfedezett biztonsági rés és a javítás között a lehető legrövidebb idő teljen el.