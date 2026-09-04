A magyarok is pontosabb időjárás-előrejelzést kaphatnak Google-től

A Google bemutatta a WeatherNext 3-at, eddigi legfejlettebb, mesterséges intelligenciára épülő időjárási modelljét. Az előrejelzések mostantól óránként frissülhetnek, és a WeatherNext 2-höz képest jóval részletesebb képet adhatnak a helyi időjárásról. A Google szerint az egy vagy több nappal korábban készített csapadék-előrejelzések pontossága akár 50 százalékkal is javulhat.
Pontosabbá válnak a Google időjárás-előrejelzései
Valószínűleg mindenkinek van legalább egy olyan élménye, hogy odakint szakadt az eső, miközben az időjárás-alkalmazás szerint még nyugodtan elindulhattak volna otthonról esernyő nélkül. A Google a WeatherNext 3-mal éppen az ilyen eltéréseket szeretné csökkenteni. Az új modell részletesebb és gyakrabban frissülő előrejelzésekkel látja el többek között a Google Keresőt, a Geminit és a Google Térképet. Az új modell óránként képes előrejelzést készíteni, bizonyos időjárási jellemzőket pedig akár 5 kilométeres területi felbontással is meg tud jeleníteni. Ennek köszönhetően pontosabban számolhat azzal, hogy akár egymáshoz közeli helyeken is jelentősen eltérhet az időjárás.
A fejlődéshez az is hozzájárul, hogy a WeatherNext 3 már élő műholdas megfigyeléseket is felhasznál. A Google korábbi modellje hagyományos időjárási szimulációkból származó adatokra támaszkodott, amelyek akár hatórás késésben is lehettek.
Ez különösen akkor jelent problémát, amikor gyorsan változik a csapadék vagy a hőmérséklet. Az új rendszer frissebb képet kap az aktuális helyzetről, így az előrejelzések óránként módosíthatók a legújabb körülmények alapján.
Különösen nagy hangsúlyt kap az eső és a havazás előrejelzése. A Google szerint legalább egy nappal előre tekintve a WeatherNext 3 csapadék-előrejelzései akár 50 százalékkal pontosabbak lehetnek. A legnagyobb javulás pont azokon a területeken várható, ahol hagyományosan nehezebb pontosan megjósolni az időjárást.
A WeatherNext 3 fokozatosan megjelenik
- a Google Kereső,
- a Gemini alkalmazás
- és a Google Térkép időjárási szolgáltatásaiban,
- valamint több fejlesztői és üzleti szolgáltatásban.
Az időjárás alakulását persze soha nem lehet teljes bizonyossággal előre jelezni, és a Google is hangsúlyozza, hogy a légkör viselkedésében mindig marad bizonyos fokú kiszámíthatatlanság, jegyzi meg az Android Authority. Ha azonban a WeatherNext 3 valóban beváltja a Google ígéreteit, az előrejelzések gyorsabban reagálhatnak az időjárás változásaira, pontosabb helyi képet adhatnak, és kisebb eséllyel tévedhetnek például abban, hogy esni fog-e másnap.