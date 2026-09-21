A telefonos helyadatok miatt büntették meg a Google-t, három funkcióval volt gond

Komoly adatvédelmi bírságot kapott a Google Európában: az ír adatvédelmi hatóság 403 millió eurós büntetést szabott ki a vállalatra a felhasználók helyadatai kezelésével kapcsolatos szabálytalanságok miatt. A probléma nem egyszerűen az volt, hogy a telefonok képesek meghatározni a tartózkodási helyünket. A vizsgálat szerint a Google három különböző funkción keresztül nem megfelelően kezelte az ezekhez kapcsolódó adatokat.
Az ír Data Protection Commission (DPC) vizsgálata a 2018. május 25. és 2020. február 4. közötti időszakra vonatkozott, tehát nem a Google jelenlegi beállításait vizsgálta. A Google is hangsúlyozta, hogy az ügy régi gyakorlatokra vonatkozik, és állítása szerint 2019 óta jelentősen átalakította a helyadatok kezelését és az ehhez kapcsolódó felhasználói eszközöket.
Három Google-funkció került célkeresztbe
- Az első a Web & App Activity, vagyis az internetes és alkalmazástevékenységek mentésére szolgáló Google-fiókbeállítás. Bekapcsolt állapotban a Google különféle információkat tárolhat arról, hogyan használjuk szolgáltatásait, például a keresési és böngészési előzményeinket. Ezekhez helyadatok is kapcsolódhatnak. A funkció egyik célja, hogy személyre szabottabbá tegye a Google szolgáltatásait, illetve – a többi beállítástól függően – relevánsabb hirdetések megjelenítéséhez is használható.
- A második a Location History, vagyis a Helyelőzmények. Ez lényegében egy naplót készített arról, hogy a felhasználó merre járt a telefonjával. A helyadatokból meghatározhatók a meglátogatott helyek, az ott végzett tevékenységek, illetve az egyes helyek közötti útvonalak. Ezekből épül fel a Google Mapsben megjeleníthető privát térkép, a Timeline, vagyis az Idővonal. A rendszer akkor is rögzíthetett helyinformációt, amikor a felhasználó éppen nem használt Google-szolgáltatást.
- A harmadik funkció kevésbé ismert, pedig gyakorlatilag minden androidos telefon használója találkozhat vele. A Location Accuracy, azaz a Google helymeghatározási pontosságának szolgáltatása arra való, hogy a telefon a GPS-nél több információ segítségével tudja pontosabban meghatározni, hol van. Ez a funkció ráadásul az Android rendszer részeként működik.
A DPC a Web & App Activity és a Location History esetében többek között a helyadatok kezelésének jogszerűségével és tisztességességével talált problémát. A Location Accuracy esetében pedig a Google a hatóság szerint nem tudta megfelelően igazolni, hogy eleget tett a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés követelményeinek. Mindhárom funkciónál kifogásolták az átláthatóságot, a Web & App Activity és a Location History esetében pedig azt is, hogy a helyadatokat a szükségesnél tovább őrizték meg.
A helyadat sokkal többet árul el annál, hogy merre járunk
A helyadatok különösen érzékenyek, mert egyetlen koordináta önmagában sokszor nem mond túl sokat rólunk, hosszabb időn keresztül összegyűjtve azonban már meglepően részletes képet lehet összeállítani az életünkről.
Ha egy telefon rendszeresen ugyanazon a címen tölti az éjszakákat, jó eséllyel következtetni lehet a tulajdonosa lakóhelyére. Ha hétköznapokon órákat tölt egy másik helyen, az akár a munkahelyét is elárulhatja. Az útvonalakból kirajzolódhatnak a napi szokások, a rendszeresen látogatott üzletek, éttermek és szórakozóhelyek.
A Guardian által idézett, az ügy előzményeihez tartozó norvég fogyasztóvédelmi kutatás arra hívta fel a figyelmet, hogy például
- egy templom vagy más vallási hely rendszeres látogatása vallási meggyőződésre,
- egy tüntetésen való megjelenés politikai nézetekre,
- egy kórház vagy egészségügyi intézmény felkeresése pedig egészségi állapotra engedhet következtetni.
- Bizonyos helyek rendszeres látogatásából akár a szexuális orientációra vonatkozó következtetések is születhetnek.
Fontos, hogy ezek következtetések, és önmagában egy hely meglátogatása persze nem bizonyít semmit. Nem is feltétlenül az egyes pontok jelentik a legjelentősebb információt,
hanem a belőlük kialakuló mintázat.
A hirdetések miatt is fontosak az adatok
Az ír hatóság szerint a hiányosságok következtében a felhasználók nem feltétlenül lehettek tisztában azzal, hogy tartózkodási helyük adatait például hirdetések befolyásolására vagy érdeklődési körük kikövetkeztetésére használják fel. A Google jelenlegi tájékoztatója szerint – a felhasználó beállításaitól függően – a hirdetések kiválasztásánál többek között az aktuális hely, az IP-címből származó információ, a korábbi aktivitás, illetve a Google-fiókban megadott otthoni és munkahelyi cím is szerepet kaphat. A korábbi böngészési és alkalmazástevékenységhez kapcsolódó általános helyinformációk ugyancsak felhasználhatók relevánsabb hirdetések megjelenítésére.
Az ügy kulcsa tehát nem egyszerűen az, hogy egy telefon képes-e követni a helyzetünket, hanem az, hogy pontosan milyen adatokat gyűjtenek, mire használják őket, meddig tárolják azokat, és minderről megfelelően tájékoztatják-e a felhasználót.
A DPC összesen 403 millió eurós bírságot szabott ki a Google-ra, és hat hónapot adott a vállalatnak arra, hogy az érintett adatkezelést összhangba hozza a GDPR követelményeivel.