A telefonos helyadatok miatt büntették meg a Google-t, három funkcióval volt gond

Komoly adatvédelmi bírságot kapott a Google Európában: az ír adatvédelmi hatóság 403 millió eurós büntetést szabott ki a vállalatra a felhasználók helyadatai kezelésével kapcsolatos szabálytalanságok miatt. A probléma nem egyszerűen az volt, hogy a telefonok képesek meghatározni a tartózkodási helyünket. A vizsgálat szerint a Google három különböző funkción keresztül nem megfelelően kezelte az ezekhez kapcsolódó adatokat.

Sokan azt hiszik, hogy a Google adatgyűjtése ellen nem lehet mit tenni.

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Az ír Data Protection Commission (DPC) vizsgálata a 2018. május 25. és 2020. február 4. közötti időszakra vonatkozott, tehát nem a Google jelenlegi beállításait vizsgálta. A Google is hangsúlyozta, hogy az ügy régi gyakorlatokra vonatkozik, és állítása szerint 2019 óta jelentősen átalakította a helyadatok kezelését és az ehhez kapcsolódó felhasználói eszközöket.

Három Google-funkció került célkeresztbe

Az első a Web & App Activity, vagyis az internetes és alkalmazástevékenységek mentésére szolgáló Google-fiókbeállítás. Bekapcsolt állapotban a Google különféle információkat tárolhat arról, hogyan használjuk szolgáltatásait, például a keresési és böngészési előzményeinket. Ezekhez helyadatok is kapcsolódhatnak. A funkció egyik célja, hogy személyre szabottabbá tegye a Google szolgáltatásait, illetve – a többi beállítástól függően – relevánsabb hirdetések megjelenítéséhez is használható.

vagyis az mentésére szolgáló Google-fiókbeállítás. Bekapcsolt állapotban a Google különféle információkat tárolhat arról, hogyan használjuk szolgáltatásait, például a keresési és böngészési előzményeinket. Ezekhez helyadatok is kapcsolódhatnak. A funkció egyik célja, hogy személyre szabottabbá tegye a Google szolgáltatásait, illetve – a többi beállítástól függően – relevánsabb hirdetések megjelenítéséhez is használható. A második a Location History , vagyis a Helyelőzmények . Ez lényegében egy naplót készített arról, hogy a felhasználó merre járt a telefonjával. A helyadatokból meghatározhatók a meglátogatott helyek, az ott végzett tevékenységek, illetve az egyes helyek közötti útvonalak. Ezekből épül fel a Google Mapsben megjeleníthető privát térkép, a Timeline, vagyis az Idővonal. A rendszer akkor is rögzíthetett helyinformációt, amikor a felhasználó éppen nem használt Google-szolgáltatást.

, vagyis a . Ez lényegében egy naplót készített arról, hogy a felhasználó merre járt a telefonjával. A helyadatokból meghatározhatók a meglátogatott helyek, az ott végzett tevékenységek, illetve az egyes helyek közötti útvonalak. Ezekből épül fel a Google Mapsben megjeleníthető privát térkép, a Timeline, vagyis az Idővonal. A rendszer akkor is rögzíthetett helyinformációt, amikor a felhasználó éppen nem használt Google-szolgáltatást. A harmadik funkció kevésbé ismert, pedig gyakorlatilag minden androidos telefon használója találkozhat vele. A Location Accuracy, azaz a Google helymeghatározási pontosságának szolgáltatása arra való, hogy a telefon a GPS-nél több információ segítségével tudja pontosabban meghatározni, hol van. Ez a funkció ráadásul az Android rendszer részeként működik.

A DPC a Web & App Activity és a Location History esetében többek között a helyadatok kezelésének jogszerűségével és tisztességességével talált problémát. A Location Accuracy esetében pedig a Google a hatóság szerint nem tudta megfelelően igazolni, hogy eleget tett a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés követelményeinek. Mindhárom funkciónál kifogásolták az átláthatóságot, a Web & App Activity és a Location History esetében pedig azt is, hogy a helyadatokat a szükségesnél tovább őrizték meg.