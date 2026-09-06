Már gőzzel is takarít az új robotporszívó – ezt ígéri a berlini bemutató újdonsága

Mindenki ismeri az érzést, amikor a hagyományos felmosóval csak tologatjuk a koszt, a makacs, rászáradt foltokkal pedig percekig kell küzdeni. Ráadásul a piacon lévő eddigi robotporszívók is inkább csak maszatoltak a langyos vízzel. Ennek a korszaknak most egyszer s mindenkorra vége szakad: a Dreame bemutatta a legújabb csodafegyverét, az Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete modellt, a gőzzel takarító robotporszívót.
Brutális fegyver a kosz ellen: gőzzel takarító robotporszívó
Az új csúcsmodell nem finomkodik: a mérnökök forró gőzt és meleg vizes felmosást kombináltak a gépben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a robot közvetlenül a padlóra engedi a tűzforró gőzt, ami azonnal feloldja a legmakacsabb, napok óta odaszáradt ételmaradékokat vagy sárfoltokat is.
Ami pedig a legjobb az egészben: a brutális hőhatás miatt a gép vegyszerek nélkül is képes kiirtani a lakásból a baktériumok és allergének szinte száz százalékát, ami a kisgyerekes családoknak és az allergiásoknak igazi megváltás lesz.
Hihetetlen trükkre képes a robot: kinyúlik a falakig
A korábbi robotporszívók legnagyobb hibája az volt, hogy a sarkokban és a bútorok mellett otthagyták a koszt. A gyártó most egy egészen elképesztő, zseniális mérnöki megoldással orvosolta a problémát.
A gépben egy speciális felmosóhenger dolgozik, amely takarítás közben folyamatosan tisztítja saját magát, így sosem a koszos vizet keni szét a lakásban. A legnagyobb dobás viszont az, hogy ez a felmosóhenger képes akár nyolc centiméterrel is kinyúlni oldalra.
A robot így centire pontosan követi a falak vonalát és a konyhabútorok lábait, vagyis a lakás legeldugottabb sarkaiban is patikatisztaságot hagy maga után. Ez a brutális újítás teljesen új szintet jelent az otthoni takarításban, és komoly fejfájást okozhat a konkurenciának.
Mennyibe kerül a gőzzel takarító robotporszívó?
A hivatalos nemzetközi bejelentés alapján a Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ajánlott fogyasztói ára 1299 angol font (illetve az amerikai piacon körülbelül 1800 dollár).
Ez azt jelenti, hogy a magyarországi boltokban – a hazai 27%-os áfa és a forintárfolyam függvényében – a készülék várható ára brutális magasságokban, nagyjából 650 000 és 720 000 forint között fog mozogni a megjelenéskor. Ezért a csillagászati összegért cserébe viszont egy valódi luxusrobotot kapnak a vásárlók, amely teljesen kiváltja az otthoni felmosást.