Már gőzzel is takarít az új robotporszívó – ezt ígéri a berlini bemutató újdonsága

Mindenki ismeri az érzést, amikor a hagyományos felmosóval csak tologatjuk a koszt, a makacs, rászáradt foltokkal pedig percekig kell küzdeni. Ráadásul a piacon lévő eddigi robotporszívók is inkább csak maszatoltak a langyos vízzel. Ennek a korszaknak most egyszer s mindenkorra vége szakad: a Dreame bemutatta a legújabb csodafegyverét, az Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete modellt, a gőzzel takarító robotporszívót.

A gőzzel takarító robotporszívó: Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete

Brutális fegyver a kosz ellen: gőzzel takarító robotporszívó

Az új csúcsmodell nem finomkodik: a mérnökök forró gőzt és meleg vizes felmosást kombináltak a gépben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a robot közvetlenül a padlóra engedi a tűzforró gőzt, ami azonnal feloldja a legmakacsabb, napok óta odaszáradt ételmaradékokat vagy sárfoltokat is.

Ami pedig a legjobb az egészben: a brutális hőhatás miatt a gép vegyszerek nélkül is képes kiirtani a lakásból a baktériumok és allergének szinte száz százalékát, ami a kisgyerekes családoknak és az allergiásoknak igazi megváltás lesz.

Hihetetlen trükkre képes a robot: kinyúlik a falakig

A korábbi robotporszívók legnagyobb hibája az volt, hogy a sarkokban és a bútorok mellett otthagyták a koszt. A gyártó most egy egészen elképesztő, zseniális mérnöki megoldással orvosolta a problémát.

A gépben egy speciális felmosóhenger dolgozik, amely takarítás közben folyamatosan tisztítja saját magát, így sosem a koszos vizet keni szét a lakásban. A legnagyobb dobás viszont az, hogy ez a felmosóhenger képes akár nyolc centiméterrel is kinyúlni oldalra.

A robot így centire pontosan követi a falak vonalát és a konyhabútorok lábait, vagyis a lakás legeldugottabb sarkaiban is patikatisztaságot hagy maga után. Ez a brutális újítás teljesen új szintet jelent az otthoni takarításban, és komoly fejfájást okozhat a konkurenciának.

Mennyibe kerül a gőzzel takarító robotporszívó?

A hivatalos nemzetközi bejelentés alapján a Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ajánlott fogyasztói ára 1299 angol font (illetve az amerikai piacon körülbelül 1800 dollár).