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gta 6

Itt a bejelentés: percre pontosan kiderült, hogy mikortól lehet játszani a GTA 6-tal

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A játék hivatalos megjelenésének dátuma eddig sem volt titok, de most az is kiderült, hány órától lesz játszható. A GTA 6 éjféli megjelenéssel érkezik a világ minden tájára, ami azt jelenti, hogy néhol korábban vethetik bele magukat a játékba a játékosok.
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Évek óta az egész világ feszülten várja a GTA 6 érkezését. Bár a hivatalos megjelenési dátumot már egy ideje ismerjük, most az is kiderült, pontosan hány órától válik játszhatóvá.

Kiderült, hány órától lesz játszható a GTA 6.
Kiderült, hány órától lesz játszható a GTA 6. Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto

Kiderült, hány órától lesz játszható a GTA 6

A PlayStation Store hivatalos adatlapjai alapján ugyanis napvilágra került a különböző régiók pontos indulási ideje. 

Minden idők legjobban várt videojátéka szakaszos, időzónákhoz igazított éjféli rajtot kap, vagyis nem egyszerre, globálisan válik majd elérhetővé.

Ez azt jelenti, hogy a Grand Theft Auto VI a világ minden táján helyi idő szerint november 19-én éjfélkor élesedik. Emiatt az Új-Zélandon élők például 19 órával korábban vethetik bele magukat a játékba, mint a Mexikóban vagy Közép-Amerika más országaiban lakók - számolt be róla az Indy100.

Mint arról korábban beszámoltunk, a hatalmas érdeklődést azonban a kiberbűnözők is igyekeznek kihasználni: az utóbbi időben nem létező, játszható demók ígéretével terjesztenek adatlopó vírusokat. A csalók a Rockstar Games hivatalos oldalait és promóciós anyagait másoló, megtévesztő webhelyeket hoztak létre. Ezeken arra próbálják rávenni a látogatókat, hogy töltsék le az állítólagos demót vagy magát a teljes játékot, a letöltött fájl mögött azonban egy veszélyes információlopó kártevő rejtőzik.

 

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