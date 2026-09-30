Rossz hírt kaptak a GTA-rajongók: hiába vártak sokáig

Miközben az egész világ a GTA-sorozat legújabb epizódjára vár, a rajongók az előző rész kapcsán rossz hírt kapnak: nem lesz semmi a Grand Theft Auto V egyik legérdekesebb nem hivatalos változatából. A Paralympics Productions nevű fejlesztőcsapat azon dolgozott, hogy a GTA V mobilos változata natívan fusson androidos okostelefonokon, a projektet azonban most leállítják, jelentette az Android Authority. A háttérben a GTA-sorozat kiadójának anyavállalata, a Take-Two Interactive jogi fellépése áll: a fejlesztők közlése szerint felszólítást kaptak a GTA V Android projekt leállítására. A csapat korábbi, Nintendo Switchre készített GTA V-változatának fejlesztése is véget ér, írja a Tweak Town.

Lemondhatunk a GTA V Android megjelenéséről

Fotó: Rockstar Games

A mobilos kiadás azért volt különösen érdekes, mert nem egyszerű emulátorról volt szó.

Androidon már jelenleg is léteznek módszerek arra, hogy windowsos PC-játékokat futtassanak. Ezeknél a megoldásoknál a telefon különböző segédprogramok segítségével futtatja az eredetileg számítógépekre készült játékot, ami jelentős plusz terhelést jelenthet.

A készülő GTA V-változat ezzel szemben eleve az androidos telefonokban használt ARM-alapú hardverekre készült volna. Ennek köszönhetően gördülékenyebben futhatott volna, kevésbé terhelhette volna a telefont, az irányítást pedig az érintőképernyőhöz igazíthatták volna a Videocardz összefoglalója szerint. Ráadásul a projekt már előrehaladott állapotban volt.

GTA V Android port - miért kellett leállítani?

A projektről szóló beszámolók szerint a fejlesztéshez felhasználhatták a GTA V korábban kiszivárgott forráskódját. Ez lényegesen más jogi helyzetet teremt, mint amikor egy közösségi projekt saját kóddal, visszafejtéssel próbál újraalkotni egy régi játékot.

A fejlesztők ezért nem is próbálják továbbadni a projektet. Sem a kész programot, sem annak forráskódját nem fogják nyilvánosságra hozni, mivel ezzel további jogi következményeket kockáztatnának.

Ez azt is jelenti, hogy nem érdemes arra számítani, hogy néhány héten belül valaki más egyszerűen ott folytatja majd a munkát, ahol az eredeti csapat abbahagyta..