Gyermekvédelem: kemény korlátozás jöhet az EU-ban a közösségi oldalak és az AI kapcsán

Az Európai Unió jelentősen szigorítaná a gyerekek hozzáférését a közösségi oldalakhoz, egyes online játékokhoz és a mesterséges intelligenciára épülő chatbotokhoz. Az EU-s online gyermekvédelem kapcsán készülő Kids Act alapján 13 éves kor alatt ezeket a szolgáltatásokat csak szülői felügyelet mellett lehetne használni, de a 13–15 éves korosztályra is komoly korlátozások várhatnak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke világosan fogalmazott a tervezett szabályozás kapcsán: 13 éves kor alatt nem lenne önálló hozzáférés a közösségi médiához, 15 éves kor alatt pedig önálló személyes fiókot sem lehetne létrehozni. A Financial Times által megismert tervezet szerint a 13 év alatti gyerekek csak szülői felügyelettel férhetnének hozzá az érintett szolgáltatásokhoz. A 13 és 15 év közöttiek már létrehozhatnának fiókot, ehhez azonban szülői hozzájárulásra lenne szükség, és kötelező szülői felügyeleti funkciók, illetve további korlátozások vonatkoznának rájuk. Ezek között például a szolgáltatás használatára vonatkozó időkorlátok is megjelenhetnek.

Online gyermekvédelem az EU-ban: nyilvánosak a javaslatok (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Gyermekvédelem az interneten: nem csak a TikTok és az Instagram érintett

A tervezett szabályozás egyik legérdekesebb része, hogy messze túlmutat a hagyományos közösségi médián. Az előírások bizonyos online játékplatformokra, valamint mesterséges intelligenciára épülő chatbotokra és úgynevezett AI companion, vagyis virtuális társként működő szolgáltatásokra is kiterjednének. Az AI esetében különösen azt szeretné megakadályozni az EU, hogy a gyerekeknek egészségtelen érzelmi kötődést alakuljon ki a chatbottal. A szolgáltatóknak emellett védeniük kellene a fiatalkorúakat a káros vagy veszélyes beszélgetésektől. Ez nem teljesen új irány. Az Európai Bizottság korábbi, a kiskorúak online védelméről szóló iránymutatása már azt javasolta, hogy a fiatalkorúaknak szánt platformokon az AI-chatbotok ne legyenek automatikusan bekapcsolva, és a gyerekeket ne ösztönözzék használatukra. A Bizottság azt is fontosnak tartja, hogy egyértelműen jelezzék a gyerekeknek: nem valódi emberrel beszélnek, a mesterséges intelligencia pedig téves vagy félrevezető információkat is közölhet.

A Tudományos és Technológiai Minisztériumot július 13-án kerestem meg annak kapcsán, hogy egyre több ország tervezi világszerte, hogy korlátozza vagy megtiltja a gyerekek hozzáférését a közösségi médiához. Több országban már be is vezettek ilyen intézkedést. A kérdésünk az volt, hogy Magyarországon van-e tervben bármilyen hasonló intézkedés - a válaszig türelmünket kérte Nemes Tamás sajtófőnök-helyettes. Amennyiben a minisztérium válaszol erre a kérdésre, megírjuk.

A rendszer működésének egyik kulcsa az életkor ellenőrzése lenne. Az érintett szolgáltatóknak egy hivatalos életkor-ellenőrző megoldás segítségével kellene meggyőződniük arról, hogy a felhasználók valóban betartják a korhatárokat. Az Európai Bizottság már korábban elkezdett dolgozni egy olyan európai életkor-ellenőrzési megoldáson, amelynek a tervek szerint a felhasználók magánszféráját is védenie kell.

Az EU nem kizárólag a tartalmakat venné célba.

A közösségi oldalaknak,

játékplatformoknak

és AI-szolgáltatóknak

olyan védelmi megoldásokat is be kellene vezetniük, amelyek csökkentik a függőséget okozó, túlzott használatra ösztönző működést.

Az Európai Bizottság szerint nem pusztán azt kell vizsgálni, hogyan férnek hozzá a gyerekek a digitális platformokhoz, hanem a szolgáltatóknak kell bizonyítaniuk, hogy az általuk kínált környezet biztonságos a fiatalkorúak számára.