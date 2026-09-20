Ezt csináld, hogy tovább bírja a Windows laptopod akkumulátora

Kevés kellemetlenebb helyzet van annál, amikor túl gyorsan merül a laptop, a töltő pedig otthon maradt. Bár az újabb, ARM-alapú Windows gépek között már akadnak kifejezetten hosszú üzemidejű modellek, a hagyományos laptopok jelentős része továbbra is nagyobb fogyasztású x86-os processzort használ. Ha ráadásul a Windows 11 teljesítményre van hangolva, az akkumulátor még gyorsabban merülhet. Néhány beállítás módosításával azonban érezhetően meghosszabbítható az üzemidő.
A megfelelő beállítások segíthetnek, ha túl gyorsan merül a laptop
A legegyszerűbb és egyik leghatékonyabb módszer a kijelző fényerejének csökkentése. A Windows + A billentyűkombinációval megnyitható Gyorsbeállításokban a fényerő csúszkáját érdemes addig lejjebb venni, amíg a kijelző még kényelmesen olvasható. Ezen túl több olyan Windows 11-beállítás is van, amellyel további energiát takaríthatunk meg. Fontos azonban, hogy ezek egy része kompromisszumot jelent: minél jobban csökkentjük a fogyasztást, annál inkább visszaeshet a teljesítmény.
- Állítsunk be energiatakarékos üzemmódot
A Windows + I billentyűkkel nyissuk meg a Gépházat, majd válasszuk a Rendszer -> Energiagazdálkodás és akkumulátor menüpontot. Az energiaellátási módnál érdemes a fogyasztást előtérbe helyező lehetőséget választani, amikor akkumulátorról használjuk a gépet. Ugyanitt találhatók a képernyő kikapcsolására, alvó állapotra és hibernálásra vonatkozó időzítések. Ha a laptop gyakran marad bekapcsolva úgy, hogy senki sem használja, ezeket érdemes rövidebbre állítani. Hasznos az Energiatakarékos mód is. Bekapcsolásakor a Windows korlátozza a háttérben zajló tevékenységeket, csökkentheti a kijelző fényerejét és visszafoghat bizonyos vizuális effekteket. Beállítható az is, hogy egy meghatározott akkumulátorszint alatt automatikusan aktiválódjon.
Aki részletesebben szeretné szabályozni a fogyasztást, a régi Vezérlőpult -> Energiagazdálkodási lehetőségek menüjében további paramétereket találhat. A speciális energiagazdálkodási beállítások között például a processzor minimális és maximális teljesítményszintje is korlátozható. A CPU maximális teljesítményének visszafogása csökkentheti a fogyasztást, de persze lassíthatja a számítógépet.
- Kapcsoljuk ki a felesleges látványelemeket
A Windows animációi és áttetszőségi effektjei szintén igényelnek némi erőforrást. A Gépház -> Kisegítő lehetőségek -> Vizuális effektusok alatt kikapcsolható az Áttetszőségi effektusok és az Animációs effektusok használata. Ennél tovább is lehet menni. A Start menü keresőjébe írjuk be a „teljesítmény” kifejezést, majd nyissuk meg A Windows megjelenésének és teljesítményének beállítása lehetőséget. A Legjobb teljesítmény beállítása opció számos további látványelemet kikapcsol. Ennek főként az olcsóbb, gyengébb hardverrel rendelkező laptopokon lehet érzékelhető hatása.
- Zárjuk be a feleslegesen futó programokat
Ha az energiatakarékos beállítások ellenére gyorsan merül a laptop, érdemes ellenőrizni, mi fut a háttérben, javasolja az Engadget. Attól, hogy kevés ablak látható a képernyőn, még számos alkalmazás dolgozhat és fogyaszthat energiát. Elsőként nézzük meg a tálca jobb alsó sarkában lévő ikonokat. A felfelé mutató kis nyílra kattintva a rejtett ikonok is megjelennek. A szükségtelenül futó alkalmazásokat innen is érdemes bezárni.
- A böngésző is gyorsan merítheti a laptopot
Sok megnyitott böngészőlap komoly terhelést jelenthet, különösen akkor, ha valamelyik weboldal folyamatosan dolgozik a háttérben. A szükségtelen lapokat ezért érdemes bezárni, a később szükséges oldalakat pedig könyvjelzőként vagy lapcsoportként elmenteni. A Chrome Memóriakímélő, illetve az Edge Alvó lapok funkcióját is érdemes bekapcsolni. Ezek csökkentik a régóta nem használt, de továbbra is megnyitott böngészőlapok erőforrásigényét.
- Nézzük meg, mi dolgozik a háttérben
A Ctrl + Shift + Esc kombinációval nyissuk meg a Feladatkezelőt, majd válasszuk a Folyamatok részt. Itt többek között CPU-használat szerint is sorba rendezhetők a futó folyamatok, így gyorsan kiderülhet, ha valamelyik program indokolatlanul sok erőforrást használ. Ismeretlen folyamatokat azonban ne állítsunk le találomra, mert közöttük a Windows működéséhez szükséges szolgáltatások is lehetnek. Érdemes inkább utánanézni, pontosan mihez tartoznak.
Végül az automatikusan induló alkalmazásokat is célszerű átnézni. Ha olyan programok töltődnek be minden bekapcsoláskor, amelyekre nincs folyamatosan szükségünk, az automatikus indításuk letiltásával nemcsak az akkumulátort kímélhetjük, hanem a Windows indulását és általános működését is gyorsíthatjuk.
A legjobb eredményt általában nem egyetlen trükk hozza.
A fényerő csökkentése, az energiatakarékos mód, a rövidebb alvási idő, valamint a felesleges háttérprogramok és böngészőlapok bezárása együtt már érezhetően növelheti a laptop egy feltöltéssel elérhető üzemidejét.