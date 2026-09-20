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laptop

Ezt csináld, hogy tovább bírja a Windows laptopod akkumulátora

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
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Néhány beállítás módosításával érezhetően meghosszabbítható az üzemidő. Ugyanis nem feltétlenül az akkumulátor hibája, ha túl gyorsan merül a laptop. Néhány egyszerű Windows 11-beállítással csökkenthető a fogyasztás, és érezhetően meghosszabbítható az üzemidő.
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laptopnotebooküzemidőWindows 11akkumulátor

Kevés kellemetlenebb helyzet van annál, amikor túl gyorsan merül a laptop, a töltő pedig otthon maradt. Bár az újabb, ARM-alapú Windows gépek között már akadnak kifejezetten hosszú üzemidejű modellek, a hagyományos laptopok jelentős része továbbra is nagyobb fogyasztású x86-os processzort használ. Ha ráadásul a Windows 11 teljesítményre van hangolva, az akkumulátor még gyorsabban merülhet. Néhány beállítás módosításával azonban érezhetően meghosszabbítható az üzemidő.

Gyorsan merül a laptop? Nem feltétlenül az akkumulátor a ludas
Gyorsan merül a laptop? Nem feltétlenül az akkumulátor a ludas
Fotó: Andrey Matveev / Pexels

A megfelelő beállítások segíthetnek, ha túl gyorsan merül a laptop

A legegyszerűbb és egyik leghatékonyabb módszer a kijelző fényerejének csökkentése. A Windows + A billentyűkombinációval megnyitható Gyorsbeállításokban a fényerő csúszkáját érdemes addig lejjebb venni, amíg a kijelző még kényelmesen olvasható. Ezen túl több olyan Windows 11-beállítás is van, amellyel további energiát takaríthatunk meg. Fontos azonban, hogy ezek egy része kompromisszumot jelent: minél jobban csökkentjük a fogyasztást, annál inkább visszaeshet a teljesítmény.

  • Állítsunk be energiatakarékos üzemmódot

A Windows + I billentyűkkel nyissuk meg a Gépházat, majd válasszuk a Rendszer -> Energiagazdálkodás és akkumulátor menüpontot. Az energiaellátási módnál érdemes a fogyasztást előtérbe helyező lehetőséget választani, amikor akkumulátorról használjuk a gépet. Ugyanitt találhatók a képernyő kikapcsolására, alvó állapotra és hibernálásra vonatkozó időzítések. Ha a laptop gyakran marad bekapcsolva úgy, hogy senki sem használja, ezeket érdemes rövidebbre állítani. Hasznos az Energiatakarékos mód is. Bekapcsolásakor a Windows korlátozza a háttérben zajló tevékenységeket, csökkentheti a kijelző fényerejét és visszafoghat bizonyos vizuális effekteket. Beállítható az is, hogy egy meghatározott akkumulátorszint alatt automatikusan aktiválódjon.

Aki részletesebben szeretné szabályozni a fogyasztást, a régi Vezérlőpult -> Energiagazdálkodási lehetőségek menüjében további paramétereket találhat. A speciális energiagazdálkodási beállítások között például a processzor minimális és maximális teljesítményszintje is korlátozható. A CPU maximális teljesítményének visszafogása csökkentheti a fogyasztást, de persze lassíthatja a számítógépet.

  • Kapcsoljuk ki a felesleges látványelemeket

A Windows animációi és áttetszőségi effektjei szintén igényelnek némi erőforrást. A Gépház -> Kisegítő lehetőségek -> Vizuális effektusok alatt kikapcsolható az Áttetszőségi effektusok és az Animációs effektusok használata. Ennél tovább is lehet menni. A Start menü keresőjébe írjuk be a „teljesítmény” kifejezést, majd nyissuk meg A Windows megjelenésének és teljesítményének beállítása lehetőséget. A Legjobb teljesítmény beállítása opció számos további látványelemet kikapcsol. Ennek főként az olcsóbb, gyengébb hardverrel rendelkező laptopokon lehet érzékelhető hatása.

A CPU maximális teljesítményének visszafogása csökkentheti a fogyasztást, de persze lassíthatja a számítógépet.
Fotó: Adam Sondel / Pexels
  • Zárjuk be a feleslegesen futó programokat

Ha az energiatakarékos beállítások ellenére gyorsan merül a laptop, érdemes ellenőrizni, mi fut a háttérben, javasolja az Engadget. Attól, hogy kevés ablak látható a képernyőn, még számos alkalmazás dolgozhat és fogyaszthat energiát. Elsőként nézzük meg a tálca jobb alsó sarkában lévő ikonokat. A felfelé mutató kis nyílra kattintva a rejtett ikonok is megjelennek. A szükségtelenül futó alkalmazásokat innen is érdemes bezárni.

  • A böngésző is gyorsan merítheti a laptopot

Sok megnyitott böngészőlap komoly terhelést jelenthet, különösen akkor, ha valamelyik weboldal folyamatosan dolgozik a háttérben. A szükségtelen lapokat ezért érdemes bezárni, a később szükséges oldalakat pedig könyvjelzőként vagy lapcsoportként elmenteni. A Chrome Memóriakímélő, illetve az Edge Alvó lapok funkcióját is érdemes bekapcsolni. Ezek csökkentik a régóta nem használt, de továbbra is megnyitott böngészőlapok erőforrásigényét.

  • Nézzük meg, mi dolgozik a háttérben

A Ctrl + Shift + Esc kombinációval nyissuk meg a Feladatkezelőt, majd válasszuk a Folyamatok részt. Itt többek között CPU-használat szerint is sorba rendezhetők a futó folyamatok, így gyorsan kiderülhet, ha valamelyik program indokolatlanul sok erőforrást használ. Ismeretlen folyamatokat azonban ne állítsunk le találomra, mert közöttük a Windows működéséhez szükséges szolgáltatások is lehetnek. Érdemes inkább utánanézni, pontosan mihez tartoznak.

Sok megnyitott böngészőlap komoly terhelést jelenthet, különösen akkor, ha valamelyik weboldal folyamatosan dolgozik a háttérben
Fotó: Arun Prasanth Gopalsamy / Pexels

Végül az automatikusan induló alkalmazásokat is célszerű átnézni. Ha olyan programok töltődnek be minden bekapcsoláskor, amelyekre nincs folyamatosan szükségünk, az automatikus indításuk letiltásával nemcsak az akkumulátort kímélhetjük, hanem a Windows indulását és általános működését is gyorsíthatjuk. 

A legjobb eredményt általában nem egyetlen trükk hozza.

A fényerő csökkentése, az energiatakarékos mód, a rövidebb alvási idő, valamint a felesleges háttérprogramok és böngészőlapok bezárása együtt már érezhetően növelheti a laptop egy feltöltéssel elérhető üzemidejét.

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