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Harry Potter

Harry Potter-telefont készített a Realme, még a doboza is olyan, mintha Roxfortból érkezett volna

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Olvasási idő: 7 perc
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A Realme tavaly a Trónok harca rajongóit célozta meg egy különleges telefonnal, idén pedig egy másik rajongótábor felé fordult. Érkezik a Realme 16 Pro Harry Potter Edition, amely nem egyszerűen néhány háttérképpel próbálja magához csábítani a rajongókat. Magát a telefont is alaposan áttervezték, a hozzá készített limitált csomag pedig szinte már gyűjtői Harry Potter-relikvia.
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Harry PotterRoxfort ExpresszRealmerelikviaRoxfort

A Realme 16 Pro Harry Potter Edition esetében nem egyszerűen arról van szó, hogy a normál telefon hátlapjára rányomtattak egy logót: a készülék több részletét kifejezetten a témához igazították. A leglátványosabb változás maga a készülékház. A telefon hátlapja barna színű, bőrszerű textúrát és rombuszos mintázatot kapott, amely a Realme szerint a varázslósakk-jelenetre utal. A hátlap közepére hatalmas Roxfort-címer került, alatta pedig a Harry Potter felirat látható. A kameraegység kialakítása Hedviget, Harry hóbaglyát idézi: a két objektív a bagoly szemeire hasonlít, közöttük pedig még egy apró, csőrszerű részlet is megjelenik. A telefon fémkeretébe lézerrel a „Welcome to Hogwarts”, vagyis „Üdvözlünk Roxfortban” feliratot gravírozták.

Realme 16 Pro Harry Potter Edition
Realme 16 Pro Harry Potter Edition - Fotó: Realme

A doboz lehet a Realme 16 Pro Harry Potter Edition legérdekesebb része

A Realme ráadásul készített egy különleges, Roxfort-tematikájú Limited Edition Gifting Boxot is, amelyből mindössze 5000 darab kerül forgalomba világszerte. A csomag Harry Potter iskolai utazóládáját utánozza, hívja fel rá a figyelmet a Phone Arena. A gyűjtői dobozban 

  • egy roxforti üdvözlőcsomag is helyet kapott, benne felvételi levéllel és a Roxfort Expresszre szóló vonatjeggyel. 
  • Ezen kívül a négy roxforti ház címerével díszített könyvjelzőket, 
  • Harryt, Hermionét és Ront ábrázoló képeslapokat, 
  • tematikus tokot, amivel elronthatjuk, de akár meg is óvhatjuk a telefon kinézetét
  • tematikus adaptert és töltőt
  • valamint Roxfort-címeres telefontokot is mellékelnek, 
  • továbbá egy tematikus SIM-tű is bekerül a csomagba. 
Realme 16 Pro Harry Potter Edition - Fotó: Realme

A hardver valószínűleg nem változik

A Harry Potter Edition alapja továbbra is a Realme 16 Pro. A különleges változatnál a Realme már megerősítette a 144 Hz-es AMOLED kijelzőt, amely akár 6500 nites csúcsfényerőre képes és támogatja a HDR10+-t. A készülékben MediaTek Dimensity 7300 Max lapka dolgozik, az akkumulátor pedig tekintélyes, 7000 mAh-s kapacitású. A telefon 80 wattos vezetékes gyorstöltést és fordított töltést is támogat. A teljes specifikációt a Realme egyelőre nem részletezte. Az Android Authority szerint várhatóan a normál Realme 16 Pro kamerarendszere kerül bele, vagyis egy 200 megapixeles főkamerára, 8 megapixeles ultraszéles látószögű kamerára és 50 megapixeles szelfikamerára lehet számítani. Ezeket azonban a Harry Potter Edition esetében a hivatalos bemutatóig érdemes várható specifikációként kezelni.

Az eredeti Realme 16 Pro színvariációi
Fotó: Realme

A Realme tehát láthatóan nem egy technikailag felturbózott változatot készített. A Harry Potter Edition azoknak szól, akik ugyanazt a telefont egy jóval látványosabb, filmes részletekkel telepakolt kivitelben szeretnék megkapni. 

A legnagyobb különlegesség pedig egyértelműen az 5000 példányra korlátozott, Harry utazóládáját idéző gyűjtői csomag lehet.

A Warner Bros. Discovery Global Consumer Productsszal együttműködésben készült modell bemutatóját szeptember 21-re ígéri a Realme, így az áráról és a pontos piaci elérhetőségéről egyelőre nincs információ. Azokra a kérdésekre tehát, hogy mennyibe kerül a telefon, mely országokban jelenik meg, és pontosan hogyan lehet hozzájutni az 5000 darabos gyűjtői csomaghoz, a hivatalos bemutató adhat majd választ.

Videón a gyűjtői kiadás:

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