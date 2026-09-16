Harry Potter-telefont készített a Realme, még a doboza is olyan, mintha Roxfortból érkezett volna

A Realme 16 Pro Harry Potter Edition esetében nem egyszerűen arról van szó, hogy a normál telefon hátlapjára rányomtattak egy logót: a készülék több részletét kifejezetten a témához igazították. A leglátványosabb változás maga a készülékház. A telefon hátlapja barna színű, bőrszerű textúrát és rombuszos mintázatot kapott, amely a Realme szerint a varázslósakk-jelenetre utal. A hátlap közepére hatalmas Roxfort-címer került, alatta pedig a Harry Potter felirat látható. A kameraegység kialakítása Hedviget, Harry hóbaglyát idézi: a két objektív a bagoly szemeire hasonlít, közöttük pedig még egy apró, csőrszerű részlet is megjelenik. A telefon fémkeretébe lézerrel a „Welcome to Hogwarts”, vagyis „Üdvözlünk Roxfortban” feliratot gravírozták.

Realme 16 Pro Harry Potter Edition - Fotó: Realme

A doboz lehet a Realme 16 Pro Harry Potter Edition legérdekesebb része

A Realme ráadásul készített egy különleges, Roxfort-tematikájú Limited Edition Gifting Boxot is, amelyből mindössze 5000 darab kerül forgalomba világszerte. A csomag Harry Potter iskolai utazóládáját utánozza, hívja fel rá a figyelmet a Phone Arena. A gyűjtői dobozban

egy roxforti üdvözlőcsomag is helyet kapott, benne felvételi levéllel és a Roxfort Expresszre szóló vonatjeggyel.

Ezen kívül a négy roxforti ház címerével díszített könyvjelzőket,

Harryt, Hermionét és Ront ábrázoló képeslapokat,

tematikus tokot, amivel elronthatjuk, de akár meg is óvhatjuk a telefon kinézetét

tematikus adaptert és töltőt

valamint Roxfort-címeres telefontokot is mellékelnek,

továbbá egy tematikus SIM-tű is bekerül a csomagba.

Realme 16 Pro Harry Potter Edition - Fotó: Realme

A hardver valószínűleg nem változik

A Harry Potter Edition alapja továbbra is a Realme 16 Pro. A különleges változatnál a Realme már megerősítette a 144 Hz-es AMOLED kijelzőt, amely akár 6500 nites csúcsfényerőre képes és támogatja a HDR10+-t. A készülékben MediaTek Dimensity 7300 Max lapka dolgozik, az akkumulátor pedig tekintélyes, 7000 mAh-s kapacitású. A telefon 80 wattos vezetékes gyorstöltést és fordított töltést is támogat. A teljes specifikációt a Realme egyelőre nem részletezte. Az Android Authority szerint várhatóan a normál Realme 16 Pro kamerarendszere kerül bele, vagyis egy 200 megapixeles főkamerára, 8 megapixeles ultraszéles látószögű kamerára és 50 megapixeles szelfikamerára lehet számítani. Ezeket azonban a Harry Potter Edition esetében a hivatalos bemutatóig érdemes várható specifikációként kezelni.