Olcsó 5G-s okostelefonnal indítja az őszt a Honor Magyarországon

Okostelefonnal és nagyképernyős táblagéppel erősíti magyarországi kínálatát ősszel a Honor a hajlítható okostelefonjának és az egy feltöltéssel egy bő hónapig működő okosórájának nyári megjelenése után. A Honor 600 Smart 5G már piacra került, a Honor Pad 20 Pro és annak Paperlike Edition változata pedig várhatóan szeptember második felében érkezik. Előbbi a nagy akkumulátorra és a strapabíró kialakításra, utóbbi a laptopokat idéző munkakörnyezetre és a 165 Hz-es kijelzőre épít.

Honor 600 Smart 5G - forrás: Honor

Honor 600 Smart 5G: 7700 mAh a belépő kategóriában

A Honor 600 Smart 5G egyik legfontosabb tulajdonsága a 7700 mAh-s akkumulátor, amelyhez 45 wattos Honor SuperCharge gyorstöltés társul. A telefon Snapdragon 4 Gen 4 lapkára épül, Magyarországon 4 GB RAM-mal és 128 GB tárhellyel kerül forgalomba. A 6,87 hüvelykes kijelző 120 Hz-es képfrissítésre és 1020 nites csúcsfényerőre képes.

A gyártó a fizikai ellenállóságot is kiemeli:

a telefon 5 csillagos SGS Premium Performance minősítést kapott ütés- és törésállóságra,

konstrukcióját pedig akár 2,5 méteres leejtésekkel szembeni ellenállásra tervezték.

A Wet-hand Touch révén a kijelző nedves kézzel is kezelhető.

A hátlapon 50 megapixeles főkamera dolgozik, a képszerkesztést pedig több AI-funkció egészíti ki. Ilyen az AI Radír, az AI Kivágás, az AI Festés és a tükröződések eltávolítása. A MagicOS része a Circle to Search és a Google Gemini is, a készülék oldalára pedig külön, testreszabható AI gomb került. Ezzel többek között fordítási, feliratozási, jegyzetelési és hangrögzítési funkciók érhetők el. A Honor 600 Smart 5G ezüst és fekete színben 89 990 forintos ajánlott fogyasztói áron kapható Magyarországon.

Honor Pad 20 Pro: tablet, amely laptopként is használható

A másik őszi újdonság a HONOR Pad 20 Pro, amelyből hagyományos és Paperlike Edition változat is érkezik. A mindössze 6,29 milliméter vastag fémházba 12,1 hüvelykes, 3000 × 1872 pixeles LCD kijelző került, amely akár 165 Hz-es képfrissítésre képes. A Snapdragon 8s Gen 4 lapka mellé 8 GB RAM és 256 GB tárhely társul, az akkumulátor pedig 10 100 mAh kapacitású.