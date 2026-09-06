Olcsó 5G-s okostelefonnal indítja az őszt a Honor Magyarországon

Okostelefonnal és nagyképernyős táblagéppel erősíti magyarországi kínálatát ősszel a Honor a hajlítható okostelefonjának és az egy feltöltéssel egy bő hónapig működő okosórájának nyári megjelenése után. A Honor 600 Smart 5G már piacra került, a Honor Pad 20 Pro és annak Paperlike Edition változata pedig várhatóan szeptember második felében érkezik. Előbbi a nagy akkumulátorra és a strapabíró kialakításra, utóbbi a laptopokat idéző munkakörnyezetre és a 165 Hz-es kijelzőre épít.
Honor 600 Smart 5G: 7700 mAh a belépő kategóriában
A Honor 600 Smart 5G egyik legfontosabb tulajdonsága a 7700 mAh-s akkumulátor, amelyhez 45 wattos Honor SuperCharge gyorstöltés társul. A telefon Snapdragon 4 Gen 4 lapkára épül, Magyarországon 4 GB RAM-mal és 128 GB tárhellyel kerül forgalomba. A 6,87 hüvelykes kijelző 120 Hz-es képfrissítésre és 1020 nites csúcsfényerőre képes.
A gyártó a fizikai ellenállóságot is kiemeli:
- a telefon 5 csillagos SGS Premium Performance minősítést kapott ütés- és törésállóságra,
- konstrukcióját pedig akár 2,5 méteres leejtésekkel szembeni ellenállásra tervezték.
- A Wet-hand Touch révén a kijelző nedves kézzel is kezelhető.
A hátlapon 50 megapixeles főkamera dolgozik, a képszerkesztést pedig több AI-funkció egészíti ki. Ilyen az AI Radír, az AI Kivágás, az AI Festés és a tükröződések eltávolítása. A MagicOS része a Circle to Search és a Google Gemini is, a készülék oldalára pedig külön, testreszabható AI gomb került. Ezzel többek között fordítási, feliratozási, jegyzetelési és hangrögzítési funkciók érhetők el. A Honor 600 Smart 5G ezüst és fekete színben 89 990 forintos ajánlott fogyasztói áron kapható Magyarországon.
Honor Pad 20 Pro: tablet, amely laptopként is használható
A másik őszi újdonság a HONOR Pad 20 Pro, amelyből hagyományos és Paperlike Edition változat is érkezik. A mindössze 6,29 milliméter vastag fémházba 12,1 hüvelykes, 3000 × 1872 pixeles LCD kijelző került, amely akár 165 Hz-es képfrissítésre képes. A Snapdragon 8s Gen 4 lapka mellé 8 GB RAM és 256 GB tárhely társul, az akkumulátor pedig 10 100 mAh kapacitású.
Különösen érdekes lehet a Paperlike Edition, amelynek kétrétegű tükröződésgátló felülete a Honor laboratóriumi adatai szerint 99 százalékkal mérsékli a környezeti fény visszaverődését. Texturált felülete a papíron történő írás érzetét próbálja utánozni, így elsősorban jegyzeteléshez és rajzoláshoz lehet hasznos.
A Pad 20 Pro egyik fő érdekessége ugyanakkor a PC Mode. A külön megvásárolható Bluetooth-billentyűzet csatlakoztatásakor asztali jellegű kezelőfelület jelenik meg tálcával és átméretezhető ablakokkal. Akár 15 alkalmazásablak is nyitva tartható, használható egér és billentyűzet, a fájlkezelő pedig gyorsbillentyűket és fájlelőnézeteket is támogat. Az AI Memo hangfelvételt, beszédfelismerést és automatikus jegyzetkészítést egyesít. A PC Mode-ról egy másik Honor-tablet kapcsán itt írtunk bővebben.
Az Android 16 alapú MagicOS 10.0-t futtató tablet Wi-Fi 7-et és hat hangszórós hangrendszert kapott a gyártó közleménye szerint. Kiegészítőként billentyűzet és 4096 nyomásszintet érzékelő Honor Magic-Pencil 4s is használható hozzá. A Honor Pad 20 Pro és Pad 20 Pro Paperlike Edition várhatóan szeptember második felében jelenik meg Magyarországon, egyelőre bejelentett hazai ár nélkül.