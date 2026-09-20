Bődületes akkumulátorral és különleges kamerával érkeznek a Honor új csúcsmobiljai

A Honor szeptember végén mutatja be következő csúcsmobiljait, a Magic9 sorozatot, de a gyártó előzetesen megosztott információi és a kiszivárgott adatoknak köszönhetően már most meglehetősen sokat tudni róluk. A család három tagból áll: érkezik a Honor Magic9, a nagyobb és komolyabb kamerás képességekkel felvértezett Honor Magic9 Pro Max, valamint a Honor Magic9 Super Edition. Utóbbi egyik legnagyobb dobása egy egészen elképesztő, 11 000 mAh-s akkumulátor lesz. A Honor már hivatalosan is megmutatta a készülékek külsejét, és több különleges képességet is megerősített, a teljes műszaki specifikációra azonban a szeptember 28-i kínai bemutatóig várni kell.

A fotón Wang Yantong színész látható a Magic9-cel Velencében

Fotó: Honor / Weibo

Teljesen átalakul a Honor Magic9 széria

A Magic9 és a Magic9 Pro Max külseje jelentősen eltér az előző generációétól. A Honor korábbi csúcstelefonjain megszokott központi kameramodul helyett a készülékek felső részét elfoglaló, széles kamerasziget jelenik meg, amelyen belül továbbra is hatalmas, kör alakú kameraelemek sorakoznak.

A Magic9 Pro Max fekete, ezüst és olívazöld színben készül, és akár 16 GB RAM-mal, illetve 1 TB tárhellyel is elérhető lesz.

A kisebb Magic9 ezek mellett egy feltűnő sárga változatot is kap, és ennél is 16 GB RAM és 1 TB tárhely jelenti majd a maximumot.

A Magic9 Super Edition külsőre inkább a normál Magic9-re hasonlít, tárhelyből azonban legfeljebb 512 GB-os változat készül belőle.

A Magic9 Super Edition egyik legérdekesebb tulajdonsága az akkumulátor. A Honor már hivatalosan is megerősítette, hogy a telefon 11 000 mAh kapacitású akkumulátort kap. Ez már inkább egy tablet akkumulátorkapacitásának felel meg, mint annak, amit néhány éve egy hagyományos okostelefontól megszoktunk. A nagy szilíciumtartalmú akkumulátortechnológia éppen azért érdekes, mert a gyártók jelentősen növelhetik a kapacitást anélkül, hogy ezzel arányosan vastagabbá kellene tenniük a készüléket. A másik két Magic9 akkumulátora sem ígérkezik kicsinek, ezeknél azonban egyelőre kiszivárgott adatokról beszélhetünk. A jelenlegi információk szerint a Magic9 8000 mAh-s, a Magic9 Pro Max pedig 8800 mAh-s telepet kaphat. Utóbbinál 100 wattos vezetékes és 80 wattos vezeték nélküli töltést említenek.