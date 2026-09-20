Bődületes akkumulátorral és különleges kamerával érkeznek a Honor új csúcsmobiljai

A Honor szeptember végén mutatja be következő csúcsmobiljait, a Magic9 sorozatot, de a gyártó előzetesen megosztott információi és a kiszivárgott adatoknak köszönhetően már most meglehetősen sokat tudni róluk. A család három tagból áll: érkezik a Honor Magic9, a nagyobb és komolyabb kamerás képességekkel felvértezett Honor Magic9 Pro Max, valamint a Honor Magic9 Super Edition. Utóbbi egyik legnagyobb dobása egy egészen elképesztő, 11 000 mAh-s akkumulátor lesz. A Honor már hivatalosan is megmutatta a készülékek külsejét, és több különleges képességet is megerősített, a teljes műszaki specifikációra azonban a szeptember 28-i kínai bemutatóig várni kell.
Teljesen átalakul a Honor Magic9 széria
A Magic9 és a Magic9 Pro Max külseje jelentősen eltér az előző generációétól. A Honor korábbi csúcstelefonjain megszokott központi kameramodul helyett a készülékek felső részét elfoglaló, széles kamerasziget jelenik meg, amelyen belül továbbra is hatalmas, kör alakú kameraelemek sorakoznak.
- A Magic9 Pro Max fekete, ezüst és olívazöld színben készül, és akár 16 GB RAM-mal, illetve 1 TB tárhellyel is elérhető lesz.
- A kisebb Magic9 ezek mellett egy feltűnő sárga változatot is kap, és ennél is 16 GB RAM és 1 TB tárhely jelenti majd a maximumot.
- A Magic9 Super Edition külsőre inkább a normál Magic9-re hasonlít, tárhelyből azonban legfeljebb 512 GB-os változat készül belőle.
A Magic9 Super Edition egyik legérdekesebb tulajdonsága az akkumulátor. A Honor már hivatalosan is megerősítette, hogy a telefon 11 000 mAh kapacitású akkumulátort kap. Ez már inkább egy tablet akkumulátorkapacitásának felel meg, mint annak, amit néhány éve egy hagyományos okostelefontól megszoktunk. A nagy szilíciumtartalmú akkumulátortechnológia éppen azért érdekes, mert a gyártók jelentősen növelhetik a kapacitást anélkül, hogy ezzel arányosan vastagabbá kellene tenniük a készüléket. A másik két Magic9 akkumulátora sem ígérkezik kicsinek, ezeknél azonban egyelőre kiszivárgott adatokról beszélhetünk. A jelenlegi információk szerint a Magic9 8000 mAh-s, a Magic9 Pro Max pedig 8800 mAh-s telepet kaphat. Utóbbinál 100 wattos vezetékes és 80 wattos vezeték nélküli töltést említenek.
Négyzet alakú szelfikamera, aminek gyakorlati haszna is lesz
A Magic9 és Magic9 Pro Max egyik legérdekesebb újdonságát már maga a Honor is megerősítette. Mindkét telefon 55 megapixeles, 1:1 képarányú, négyzetes képérzékelőt használó előlapi kamerát kap, írja az Android Authority. Az Agile Eye névre keresztelt rendszer 92 fokos látómezőt kínál.
A négyzetes érzékelőnek nagyon is gyakorlati előnye van. Ugyanabból a képből álló és fekvő formátumú fotó is kivágható, függetlenül attól, hogyan tartjuk a telefont. Egy széles csoportkép elkészítéséhez például nem feltétlenül kell oldalra fordítani a készüléket.
Videónál talán még érdekesebb a megoldás: ugyanabból a felvételből készíthető hagyományos fekvő videó, illetve TikTokra, Instagramra vagy más közösségi platformra szánt álló változat. A négyzetes képmező az utólagos képkivágásnál és újrakomponálásnál is nagyobb szabadságot biztosít. Androidos csúcstelefonban a Magic9 és Magic9 Pro Max alkalmaz elsőként ilyen négyzetes megoldást. A Super Edition viszont nem kapja meg az Agile Eye rendszert.
Két 200 megapixeles hátlapi kamera jöhet
A hátlapi kamerarendszer is komoly előrelépést hozhat, bár itt még több olyan műszaki adat van, amelyet a Honor nem erősített meg véglegesen. A kiszivárgott specifikációk alapján már a sima Magic9 is 200 megapixeles főkamerát és 200 megapixeles, 3,5-szeres optikai nagyítást kínáló periszkópos telefotókamerát kaphat. Ezekhez egy 50 megapixeles ultraszéles látószögű kamera társulhat. A Magic9 Pro Max ennél is komolyabb hardvert ígér. A jelenlegi információk szerint a 200 megapixeles főkamerája nagy, 1/1,28 hüvelykes érzékelőt és f/1,57-es objektívet, míg a szintén 200 megapixeles telefotókamerája 1/1,4 hüvelykes érzékelőt és f/2,6-os optikát használ.
A Honor ráadásul külön Photography Master Kit kiegészítőket is készít a Pro Maxhoz. Ezek között egy 200 milliméteres telekonverter és egy egészen extrém, 500 milliméteres telekonverter is szerepel. Utóbbival a gyártó gyakorlatilag a fényképezőgépek cserélhető teleobjektívjeinek világát próbálja közelebb hozni a mobilfotózáshoz.
A kameramodulon feltűnő ARRI felirat sem pusztán dizájnelem. A filmes kameráiról ismert német vállalattal folytatott együttműködés több konkrét videós funkcióban is megjelenik. A Magic9 széria támogatja az ARRI LogC3 formátumot és az AWG3 széles színteret, emellett előre elkészített ARRI Looks képi profilok is rendelkezésre állnak. Ezekkel filmesebb megjelenésű videó készíthető anélkül, hogy minden esetben komoly utómunkára lenne szükség.
Hatalmas akkumulátor, vékony kávák
A kiszivárgott adatok szerint a normál Magic9 egy 6,37 hüvelykes, 120 Hz-es kijelzőt kaphat, míg a Pro Max 6,8 hüvelykes, szintén 120 Hz-es LTPO panellel érkezhet. A Pro Maxnál 3D-s arcfelismerést és ultrahangos kijelző alatti ujjlenyomat-olvasót is említenek. A készülék oldalán pedig külön AI- és kameragomb is helyet kaphat. A telefon IP68, IP69 és IP69K védettséget is kínálhat.
A Honor Magic9 sorozatot 2026. szeptember 28-án mutatják be Kínában, írja a GSM Arena. Ekkor derülnek ki a még hiányzó specifikációk, az árak és várhatóan az is, hogy milyen tervei vannak a gyártónak a készülékek nemzetközi forgalmazásával. Az eddig ismert adatok alapján tehát a három modell nem egyszerűen ugyanannak a telefonnak három méretváltozata lesz. A Magic9 lehet a kisebb, de továbbra is csúcskategóriás alapmodell, a Magic9 Pro Max a kamerára és videózásra helyezi a hangsúlyt, míg a Super Edition 11 000 mAh-s akkumulátorával próbálhat kitűnni. Az Origo tippje az, hogy a három modellból a Honor Magic9 Pro Max egészen biztosan megjelenik a magyar piacon is, a másik kettő felbukkanása pedig kellemes meglepetés lenne.