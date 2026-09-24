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Honor Robot Phone

Honor Robot Phone: egyetlen van belőle Magyarországon, kipróbáltam

1 órája
Olvasási idő: 11 perc
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A 200 megapixeles kamera kibújik a telefonból, mozog, stabilizál és még az embert is követi. A Honor Robot Phone robotkamerája egy valódi, motoros gimbalon mozog. Mintha egy DJI Osmo Pocketet zsugorítottak volna egy okostelefonba! Már arra is van válaszom, hogy csak egy műszaki erőfitogtatás vagy értelme is van a készüléknek, mivel az egyetlen hazai példányt a kezem ügyébe kaphattam.
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A Honor Robot Phone hátulját első pillantásra könnyű lenne egy újabb, kissé túlméretezett kamerás csúcstelefonnak nézni. A trükk akkor válik nyilvánvalóvá, amikor aktiváljuk a főkamerát: a 200 megapixeles kamera fizikailag kiemelkedik a telefonból, és egy apró, motoros gimbal végén kezd mozogni. Nem egyszerű optikai képstabilizátorról van szó. A kamera képes elfordulni, dönteni, követni az embert, illetve előre programozott kameramozgásokat végrehajtani. Mintha a telefonból egy apró steadicam, egy kamerastabilizáló bújna elő. Magyarországon egyetlen példányról tudok, ezt volt lehetőségem a minap kipróbálni.

Honor Robot Phone
Honor Robot Phone
Fotó: Szász Tamás - Origo 

Honor Robot Phone: mérnöki bravúr, gyakorlati hasznossággal

A mérnöki teljesítmény talán érdekesebb, mint maga a látvány. A rendszer több mint száz precíziós alkatrészből áll. A Honor szerint a szerkezet 65 százalékkal kisebb egy hagyományos kamerastabilizáló (más néven gimbal) rendszernél, miközben kétszer akkora szerkezeti szilárdságot értek el. A titánötvözetből készült gimbalmotor mindössze 2,6 grammos, a rendszer pedig akár 360 fok/másodperces mozgási sebességre képes. Mindezt sikerült egy 9,59 milliméter vastag telefonba beépíteni. Használaton kívül a kamera visszahúzódik a hátlapba. Ilyenkor hagyományos főkameraként is használható, tehát nem kell minden fényképezésnél aktiválni a robotkart. A kijelzőn lévő gombbal azonban életre kel a mechanika, és a kamera kinyílik.

Mitől jobb ez, mint egy sima telefonstabilizátor? A lényegi különbség, hogy egy hagyományos telefonos gimbal magát az egész telefont mozgatja, a Robot Phone viszont csak a kamerát. Ez sokkal több lehetőséget ad annál, hogy kevésbé remegjen a videó. 

Ha nem figyel különösebben oda az ember, vagy nem tud, mert éppen olyan helyzetben van, a kamera akkor is meglepően jól megtartja a horizontot és a beállított irányt. A mozgó ember követése is meggyőzőnek: még akkor sem veszíti el a kiválasztott személyt, amikor valaki más elsétált a kamera előtt.

A kamerát a kijelzőn megjelenő virtuális joystickkal is irányíthatjuk. Még a joystick érzékenysége is állítható, így nagyon lassú, egyenletes svenkeléseket lehet készíteni. Vannak a hagyományos gimbalok világából ismert követési módok, például:

  • Pan Follow (PF) - a kamera követi a telefon horizontális mozgását, de a függőleges dőlést stabilan tartja. Ha egy sétáló embert követve oldalra fordítjuk a telefont, a kamera finoman utánafordul.
  • First Person View (FPV): a kamera sokkal közvetlenebbül együtt mozog a telefonnal, több tengelyen követve annak elfordítását és dőlését.
  • Tilt Lock: megtartja a beállított szöget, a kamera dőlési irányát.
  • a Honor speciális AI SpinShot funkciója pedig automatikus, 90 vagy 180 fokos kameraforgással készít látványos felvételeket.
A kamerát a kijelzőn megjelenő virtuális joystickkal is irányíthatjuk
Fotó: Szász Tamás - Origo 

Az egyik legérdekesebb funkció azonban az automatikus követés. Lerakhatjuk a telefont az asztalra, mi pedig mozoghatunk előtte: a kamera fizikailag utánunk fordul. Ez vlognál vagy élő közvetítésnél nyilvánvaló előny, de videohívások közben is működik.

A mozgatható kamera másik nagy előnye, hogy nincs igazán szükség kompromisszumos előlapi kamerára. (Bár ezt a hajlítható telefonok is megoldják már, a Honor évek óta, idén is.) A Honor Robot Phone 200 megapixeles, 1/1,28 hüvelykes érzékelővel és f/1,6-os objektívvel rendelkező főkamerája saját maga képes a felhasználó felé fordulni. Így ugyanazzal a nagy szenzorral lehet vlogot vagy szelfit készíteni, amellyel normál esetben előrefelé filmeznénk. Ettől függetlenül hagyományos, 50 megapixeles szelfikamera is került a telefonba. Mellette található egy másik 200 megapixeles, 2,7-szeres optikai zoomos periszkópos telefotókamera, valamint egy 50 megapixeles, 122 fokos ultraszéles kamera.

A Honor együttműködött az ARRI-val, a professzionális filmes kamerák egyik legismertebb gyártójával. Különböző ARRI Looks profilok is rendelkezésre állnak. Az utóbbiakat felvétel közben előnézetként is láthatjuk anélkül, hogy véglegesen ráégetnénk őket a videóra.

Használaton kívül a kamera visszahúzódik a hátlapba. Ilyenkor hagyományos főkameraként is használható.
Fotó: Szász Tamás - Origo 

Telefon beépített gimbalkamerával: mutatvány vagy hasznos innováció?

 A Robot Phone egy teljes értékű csúcstelefon, amelyből szükség esetén előbújik a gimbalkamera. Nem kell külön kamerát vagy telefonos gimbalt magunkkal vinni, felszerelni, párosítani és külön tölteni. A telefon előkerül a zsebből, a kamera kinyílik, és már készíthető is a stabilizált felvétel. A mechanikusan mozgatható kamera miatt a telefon már maga is részt vesz a felvétel elkészítésében: követi az embert, elfordul, panorámázik, filmes kameramozgásokat hajt végre, szelfikamerává fordítja a főkamerát, illetve hang- és gesztusutasításokra reagál. 

Mérnöki bravúr: a robotkamerát sikerült egy 9,59 milliméter vastag telefonba beépíteni.
Fotó: Szász Tamás - Origo 

Volt némi prekoncepcióm, csúnyábban előítéletem a Honor Robot Phone kapcsán, először puszta technológiai mutatványnak gondoltam, amivel megmutatja a gyártó, hogy mire képes. A gyakorlati kipróbálás után ez valamelyest szelídült: a szokatlan konstrukció a gyakorlatban is működőképes kamerás előnyöket ad annak, aki ki tudja használni a mindennapokban a munkája vagy a hobbija miatt. Azoknak, akik már indulnának is a boltba, rossz hírem van: a készülék csak Kínában kerül kereskedelmi forgalomba. Viszont mégiscsak egy komoly erődemonstráció a Honor részéről, és bízhatunk abban, hogy ha hazai pályán úgy találják majd, hogy volt értelme a piacra dobásnak, egy esetleges Honor Robot Phone 2 már Európába is eljuthat. Addig viszont még sok minden történik majd a Honor háza táján. 

Fotógaléria a Honor Robot Phone-ról:

Galéria: Képeken a Honor Robot Phone
Fotó: Szász Tamás - Origo
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Képeken a Honor Robot Phone

 

 

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