Honor Robot Phone: egyetlen van belőle Magyarországon, kipróbáltam

A Honor Robot Phone hátulját első pillantásra könnyű lenne egy újabb, kissé túlméretezett kamerás csúcstelefonnak nézni. A trükk akkor válik nyilvánvalóvá, amikor aktiváljuk a főkamerát: a 200 megapixeles kamera fizikailag kiemelkedik a telefonból, és egy apró, motoros gimbal végén kezd mozogni. Nem egyszerű optikai képstabilizátorról van szó. A kamera képes elfordulni, dönteni, követni az embert, illetve előre programozott kameramozgásokat végrehajtani. Mintha a telefonból egy apró steadicam, egy kamerastabilizáló bújna elő. Magyarországon egyetlen példányról tudok, ezt volt lehetőségem a minap kipróbálni.

Honor Robot Phone

Fotó: Szász Tamás - Origo

Honor Robot Phone: mérnöki bravúr, gyakorlati hasznossággal

A mérnöki teljesítmény talán érdekesebb, mint maga a látvány. A rendszer több mint száz precíziós alkatrészből áll. A Honor szerint a szerkezet 65 százalékkal kisebb egy hagyományos kamerastabilizáló (más néven gimbal) rendszernél, miközben kétszer akkora szerkezeti szilárdságot értek el. A titánötvözetből készült gimbalmotor mindössze 2,6 grammos, a rendszer pedig akár 360 fok/másodperces mozgási sebességre képes. Mindezt sikerült egy 9,59 milliméter vastag telefonba beépíteni. Használaton kívül a kamera visszahúzódik a hátlapba. Ilyenkor hagyományos főkameraként is használható, tehát nem kell minden fényképezésnél aktiválni a robotkart. A kijelzőn lévő gombbal azonban életre kel a mechanika, és a kamera kinyílik.

Mitől jobb ez, mint egy sima telefonstabilizátor? A lényegi különbség, hogy egy hagyományos telefonos gimbal magát az egész telefont mozgatja, a Robot Phone viszont csak a kamerát. Ez sokkal több lehetőséget ad annál, hogy kevésbé remegjen a videó.

Ha nem figyel különösebben oda az ember, vagy nem tud, mert éppen olyan helyzetben van, a kamera akkor is meglepően jól megtartja a horizontot és a beállított irányt. A mozgó ember követése is meggyőzőnek: még akkor sem veszíti el a kiválasztott személyt, amikor valaki más elsétált a kamera előtt.

A kamerát a kijelzőn megjelenő virtuális joystickkal is irányíthatjuk. Még a joystick érzékenysége is állítható, így nagyon lassú, egyenletes svenkeléseket lehet készíteni. Vannak a hagyományos gimbalok világából ismert követési módok, például: