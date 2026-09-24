Honor Robot Phone: egyetlen van belőle Magyarországon, kipróbáltam

A Honor Robot Phone hátulját első pillantásra könnyű lenne egy újabb, kissé túlméretezett kamerás csúcstelefonnak nézni. A trükk akkor válik nyilvánvalóvá, amikor aktiváljuk a főkamerát: a 200 megapixeles kamera fizikailag kiemelkedik a telefonból, és egy apró, motoros gimbal végén kezd mozogni. Nem egyszerű optikai képstabilizátorról van szó. A kamera képes elfordulni, dönteni, követni az embert, illetve előre programozott kameramozgásokat végrehajtani. Mintha a telefonból egy apró steadicam, egy kamerastabilizáló bújna elő. Magyarországon egyetlen példányról tudok, ezt volt lehetőségem a minap kipróbálni.
Honor Robot Phone: mérnöki bravúr, gyakorlati hasznossággal
A mérnöki teljesítmény talán érdekesebb, mint maga a látvány. A rendszer több mint száz precíziós alkatrészből áll. A Honor szerint a szerkezet 65 százalékkal kisebb egy hagyományos kamerastabilizáló (más néven gimbal) rendszernél, miközben kétszer akkora szerkezeti szilárdságot értek el. A titánötvözetből készült gimbalmotor mindössze 2,6 grammos, a rendszer pedig akár 360 fok/másodperces mozgási sebességre képes. Mindezt sikerült egy 9,59 milliméter vastag telefonba beépíteni. Használaton kívül a kamera visszahúzódik a hátlapba. Ilyenkor hagyományos főkameraként is használható, tehát nem kell minden fényképezésnél aktiválni a robotkart. A kijelzőn lévő gombbal azonban életre kel a mechanika, és a kamera kinyílik.
Mitől jobb ez, mint egy sima telefonstabilizátor? A lényegi különbség, hogy egy hagyományos telefonos gimbal magát az egész telefont mozgatja, a Robot Phone viszont csak a kamerát. Ez sokkal több lehetőséget ad annál, hogy kevésbé remegjen a videó.
Ha nem figyel különösebben oda az ember, vagy nem tud, mert éppen olyan helyzetben van, a kamera akkor is meglepően jól megtartja a horizontot és a beállított irányt. A mozgó ember követése is meggyőzőnek: még akkor sem veszíti el a kiválasztott személyt, amikor valaki más elsétált a kamera előtt.
A kamerát a kijelzőn megjelenő virtuális joystickkal is irányíthatjuk. Még a joystick érzékenysége is állítható, így nagyon lassú, egyenletes svenkeléseket lehet készíteni. Vannak a hagyományos gimbalok világából ismert követési módok, például:
- Pan Follow (PF) - a kamera követi a telefon horizontális mozgását, de a függőleges dőlést stabilan tartja. Ha egy sétáló embert követve oldalra fordítjuk a telefont, a kamera finoman utánafordul.
- First Person View (FPV): a kamera sokkal közvetlenebbül együtt mozog a telefonnal, több tengelyen követve annak elfordítását és dőlését.
- Tilt Lock: megtartja a beállított szöget, a kamera dőlési irányát.
- a Honor speciális AI SpinShot funkciója pedig automatikus, 90 vagy 180 fokos kameraforgással készít látványos felvételeket.
Az egyik legérdekesebb funkció azonban az automatikus követés. Lerakhatjuk a telefont az asztalra, mi pedig mozoghatunk előtte: a kamera fizikailag utánunk fordul. Ez vlognál vagy élő közvetítésnél nyilvánvaló előny, de videohívások közben is működik.
A mozgatható kamera másik nagy előnye, hogy nincs igazán szükség kompromisszumos előlapi kamerára. (Bár ezt a hajlítható telefonok is megoldják már, a Honor évek óta, idén is.) A Honor Robot Phone 200 megapixeles, 1/1,28 hüvelykes érzékelővel és f/1,6-os objektívvel rendelkező főkamerája saját maga képes a felhasználó felé fordulni. Így ugyanazzal a nagy szenzorral lehet vlogot vagy szelfit készíteni, amellyel normál esetben előrefelé filmeznénk. Ettől függetlenül hagyományos, 50 megapixeles szelfikamera is került a telefonba. Mellette található egy másik 200 megapixeles, 2,7-szeres optikai zoomos periszkópos telefotókamera, valamint egy 50 megapixeles, 122 fokos ultraszéles kamera.
A Honor együttműködött az ARRI-val, a professzionális filmes kamerák egyik legismertebb gyártójával. Különböző ARRI Looks profilok is rendelkezésre állnak. Az utóbbiakat felvétel közben előnézetként is láthatjuk anélkül, hogy véglegesen ráégetnénk őket a videóra.
Telefon beépített gimbalkamerával: mutatvány vagy hasznos innováció?
A Robot Phone egy teljes értékű csúcstelefon, amelyből szükség esetén előbújik a gimbalkamera. Nem kell külön kamerát vagy telefonos gimbalt magunkkal vinni, felszerelni, párosítani és külön tölteni. A telefon előkerül a zsebből, a kamera kinyílik, és már készíthető is a stabilizált felvétel. A mechanikusan mozgatható kamera miatt a telefon már maga is részt vesz a felvétel elkészítésében: követi az embert, elfordul, panorámázik, filmes kameramozgásokat hajt végre, szelfikamerává fordítja a főkamerát, illetve hang- és gesztusutasításokra reagál.
Volt némi prekoncepcióm, csúnyábban előítéletem a Honor Robot Phone kapcsán, először puszta technológiai mutatványnak gondoltam, amivel megmutatja a gyártó, hogy mire képes. A gyakorlati kipróbálás után ez valamelyest szelídült: a szokatlan konstrukció a gyakorlatban is működőképes kamerás előnyöket ad annak, aki ki tudja használni a mindennapokban a munkája vagy a hobbija miatt. Azoknak, akik már indulnának is a boltba, rossz hírem van: a készülék csak Kínában kerül kereskedelmi forgalomba. Viszont mégiscsak egy komoly erődemonstráció a Honor részéről, és bízhatunk abban, hogy ha hazai pályán úgy találják majd, hogy volt értelme a piacra dobásnak, egy esetleges Honor Robot Phone 2 már Európába is eljuthat. Addig viszont még sok minden történik majd a Honor háza táján.
Fotógaléria a Honor Robot Phone-ról: