Honor Watch 6: hetekig bírja töltés nélkül, és megmutatja, hol futottunk a focipályán

A Honor Watch 6 a megszokotthoz képest más irányból közelíti meg az okosórák piacát. Miközben az Apple, a Google vagy a Samsung rendszerére épülő modellek egyre inkább apró, csuklón hordható számítógépek, a Honor inkább a kijelzőre, a sport- és egészségkövetésre, a GPS-re, az értesítésekre és mindenekelőtt a hosszú üzemidőre koncentrált. Az akkumulátor és a kijelző tartozik az okosóra legnagyobb erősségei közé.

Honor Watch 6 - Fotó: MEDIAWORKS / ORIGO

Honor Watch 6: illa berek, újra kerek

A Watch 5 szögletes kialakítása után a Honor ismét kör alakú számlapra váltott. A Watch 6 egyetlen, 46,5 milliméteres méretben készül, vastagsága 10,8 milliméter. Az árnyékfekete változat 41, az alkonyatbarna 50 grammot nyom szíj nélkül. Nekem személy szerint a kör alakú óratest jobban tetszik, így szívesebben húztam a csuklómra a tesztre kapott alkonyatbarna verziót.

Igazi jolly joker a külseje, rövidnadrágos nyári időben és zakós, ünnepi alkalomkor is illő lehet, bár a bőr szíj sportoláshoz talán kevésbé alkalmas, mint az árnyékfekete verzióhoz kapott fluoroelasztomer. Kényelmes viselet, bár nekem nagy csuklóm van, lehet, hogy a vékonyabb csuklónál a viselője túl nagynak találhatja a tokot.

IP69 és 5 ATM minősítést kapott, így úszás közben is használható. A kezeléshez az érintőkijelző mellett két fizikai kezelőszerv jár: felül forgatható korona, alatta pedig egy lapos gomb található, amely alapbeállításban az edzésfunkciókat nyitja meg. A korona, a gomb és az érintőkijelző egyaránt gyorsan reagál, a sebességre nincs panasz. Az NFC-fizetés csuklómozdulatát kis gyakorlás után könnyen meg lehet tanulni, utána már azzal sem lesz gond. Az NFC-fizetés a Fidesmo rendszerén keresztül megy, Mastercard és Visa kártyák támogatásával, én mindegyik kártyámat tudtam használni, de hallottam olyanról, akinél végül a Curve jelentette a megoldást.

A kezeléshez az érintőkijelző mellett két fizikai kezelőszerv jár: felül forgatható korona, alatta pedig egy lapos gomb található - Fotó: MEDIAWORKS / ORIGO

3000 nites, gyönyörű kijelző, gyors működés, külső alkalmazások nélkül

Az előlapot 1,46 hüvelykes, 464 × 464 pixeles AMOLED kijelző uralja, amely akár 3000 nites csúcsfényerőre képes. Nagy és fényes, mindenféle körülmények között könnyen olvasható le róla a tartalom, impozáns megjelenítő, ráadásul esőben, izzadt vagy nedves kézzel is kezelhető marad.