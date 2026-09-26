Honor Watch 6: hetekig bírja töltés nélkül, és megmutatja, hol futottunk a focipályán

A Honor Watch 6 a megszokotthoz képest más irányból közelíti meg az okosórák piacát. Miközben az Apple, a Google vagy a Samsung rendszerére épülő modellek egyre inkább apró, csuklón hordható számítógépek, a Honor inkább a kijelzőre, a sport- és egészségkövetésre, a GPS-re, az értesítésekre és mindenekelőtt a hosszú üzemidőre koncentrált. Az akkumulátor és a kijelző tartozik az okosóra legnagyobb erősségei közé.
Honor Watch 6: illa berek, újra kerek
A Watch 5 szögletes kialakítása után a Honor ismét kör alakú számlapra váltott. A Watch 6 egyetlen, 46,5 milliméteres méretben készül, vastagsága 10,8 milliméter. Az árnyékfekete változat 41, az alkonyatbarna 50 grammot nyom szíj nélkül. Nekem személy szerint a kör alakú óratest jobban tetszik, így szívesebben húztam a csuklómra a tesztre kapott alkonyatbarna verziót.
Igazi jolly joker a külseje, rövidnadrágos nyári időben és zakós, ünnepi alkalomkor is illő lehet, bár a bőr szíj sportoláshoz talán kevésbé alkalmas, mint az árnyékfekete verzióhoz kapott fluoroelasztomer. Kényelmes viselet, bár nekem nagy csuklóm van, lehet, hogy a vékonyabb csuklónál a viselője túl nagynak találhatja a tokot.
IP69 és 5 ATM minősítést kapott, így úszás közben is használható. A kezeléshez az érintőkijelző mellett két fizikai kezelőszerv jár: felül forgatható korona, alatta pedig egy lapos gomb található, amely alapbeállításban az edzésfunkciókat nyitja meg. A korona, a gomb és az érintőkijelző egyaránt gyorsan reagál, a sebességre nincs panasz. Az NFC-fizetés csuklómozdulatát kis gyakorlás után könnyen meg lehet tanulni, utána már azzal sem lesz gond. Az NFC-fizetés a Fidesmo rendszerén keresztül megy, Mastercard és Visa kártyák támogatásával, én mindegyik kártyámat tudtam használni, de hallottam olyanról, akinél végül a Curve jelentette a megoldást.
3000 nites, gyönyörű kijelző, gyors működés, külső alkalmazások nélkül
Az előlapot 1,46 hüvelykes, 464 × 464 pixeles AMOLED kijelző uralja, amely akár 3000 nites csúcsfényerőre képes. Nagy és fényes, mindenféle körülmények között könnyen olvasható le róla a tartalom, impozáns megjelenítő, ráadásul esőben, izzadt vagy nedves kézzel is kezelhető marad.
A Watch 6 a Honor saját MagicOS rendszerét használja, és Android 9 vagy újabb, illetve iOS 15.1 vagy újabb rendszerrel kompatibilis. A beállításokhoz és az egészségügyi adatok kezeléséhez a Honor Health alkalmazás szükséges, ez könnyen letölthető a gyári alkalmazásboltokból. A rendszer gyors, de nincs teljes értékű külső alkalmazásbolt. Nem lehet tehát szabadon Spotifyt, Google Mapset vagy más alkalmazásokat telepíteni rá. Ha az a fontos, hogy minél több alkalmazást tölts le az órádra, akkor nem a Honor Watch 6 a te utad. Én viszont ezt nem tartom hibának, sehol nem ígéri ezt a gyártó. Egy elegáns (a barna) és sportos (a fekete) hordozható okoseszközről van szó, amely főleg sportoláshoz és egészségfigyeléshez kínál technológiai hátteret, emellett - persze ez szubjektív - jól is néz ki, szívesen villantja elő az ember az ingujja alól. Letölthető számlapokból rengeteg van.
- A beépített mikrofonnal és hangszóróval pedig Bluetooth-hívások is lebonyolíthatók. A hangerő és a beszédérthetőség zajosabb környezetben is jó.
- Az óra 4 GB belső tárhelyet kapott, amelyre zenefájlok is másolhatók, így azok telefon és internetkapcsolat nélkül is lejátszhatók. Zenei streaming nincs.
- A Watch 6 hangjegyzetek rögzítésére is alkalmas, de ennek egyes lehetőségei kompatibilis Honor-telefonhoz és megfelelő MagicOS-verzióhoz kötöttek.
- Van kéttelefonos funkció is, de ez egy szűkös opció: két kompatibilis, MagicOS 9.0 vagy újabb rendszert futtató Honor telefonnal használható, ebben az esetben mindkettőről képes értesítéseket, nem fogadott hívásokat és SMS-eket továbbítani.
Több mint 120 sportmód, közte két különlegességgel
A Watch 6 több mint 120 sportmódot kínál, de ennél érdekesebb, hogy a Honor két sportágnál a megszokott pulzus-, kalória- és időmérésnél jóval részletesebb elemzést készített.
- A professzionális futballmód játék közben például a lépésszámot és a megtett távolságot mutatja, utólag pedig többek között a legnagyobb sprintsebesség és az átlagsebesség is visszanézhető. A Honor Health alkalmazásban a játékos mozgásáról hőtérkép és sprintútvonal is készülhet, sőt a pálya is testre szabható a pontosabb elemzéshez.
- Még izgalmasabb és ritkább lehetőség a professzionális tollaslabdamód. Az óra nem egyszerűen azt méri, mennyi ideig játszottunk, hanem az ütések elemzésével is próbálkozik. Figyeli többek között az ütések számát és sebességét, az ütőerőt, az előre- és fonákütések arányát, valamint különböző ütéstípusokat – köztük a lecsapásokat és a magas, mélyre küldött ütéseket. Öt teljesítménydimenzió és kilenc alapvető mérőszám alapján készít elemzést.
Futóknak AI Running Coach is rendelkezésre áll, amely pulzus- vagy tempócél alapján valós idejű hangos útmutatást adhat angolul. Van VO2 max-becslés, fitneszkor és laktátküszöbhöz kapcsolódó vizsgálat is. A helymeghatározást kétfrekvenciás GPS segíti, a távolság, pulzus és lépésszámhoz kapcsolódó adatok pontosnak tűnnek, beépített környezetben a GPS néha lassan talált jelet.
Az óra figyeli többek között a pulzust, a véroxigénszintet, a stresszt, a HRV-t és az alvást, emellett gyors egészségügyi állapotfelmérést és reggeli összefoglalót is kínál. A kedvencem az alváskövetés, kifejezetten pontos és részletes adatokat nyújt, bár ennek nem mindig feltétlenül örül az ember 1-1 álmoskás hajnalon....
A nagy dobás: 980 mAh-s akkumulátor
A Honor Watch 6 egyik legérdekesebb tulajdonsága a 980 mAh-s akkumulátor. A Honor saját mérései szerint meghatározott hosszú üzemidejű használati forgatókönyv mellett akár 35 napot, tipikus használat mellett 17 napot, folyamatos kültéri GPS-használattal pedig legfeljebb 42 órát bírhat. Megerősíthetem, hogy a Honor hencegése a hosszú üzemidőről nem (csak) reklámszöveg, bekapcsolt funkciókkal, rendszeres értesítésekkel, egészségfigyeléssel, aktivitáskövetéssel, tehát mindennel együtt is bőven hetekben mérhető az üzemidő. Az egy hónapos üzemidő elérhetőnek tűnik visszafogott használattal, de átlagos felhasználás mellett is, amikor az ember nem próbálgatja megállás nélkül, 2-3 hét benne vagy a pakliban. A töltési sebesség akár két órát is igénybe vehet, de legalább nincs rá gyakran szükség.
A Honor Watch 6 a saját útját járja. Nagy és nagyon fényes kijelzőt, kétfrekvenciás GPS-t, különösen részletes futball- és tollaslabda-követést, széles körű egészségfigyelést és mindenekelőtt rendkívül hosszú üzemidőt kínál, ár-érték arányban pedig nagyon jól helyezkedik a hazai okosóra-piacon. Nem az olcsó, kitudja milyen okosórák mezőnyében helyezkedik, de nem is a prémium, pénztárcába nyúlós ligát ostromolja, miközben több tekintetben is prémium érzetet ad.
Fotógalériánk a Huawei Watch 6 okosóráról - mindkét színben: