A Huawei jövőképe a magyarok életére és egészségére is hatással lehet

Néhány nappal az általuk rendezett egészségügyi kerekasztal után, ahol egy új egészségügyi platformot is bejelentettek, a Huawei termékbemutató eseményt is tartott Münchenben. Az újdonságok között a viselhető eszközök, a táblagépek és az audio-termékek kategóriájának új modelljei szerepeltek, több termék az ősz folyamán a magyar piacon is megjelenik. A vállalat a fejlesztések során a technológia, a design és a mindennapi használat összehangolására helyezte a hangsúlyt, legyen szó sportolásról, egészségkövetésről, munkáról vagy szórakozásról. Ami biztosan kiderült, hogy a Huawei egyre kevésbé pusztán fitneszeszközként tekint a viselhető készülékekre, egy sokkal komplexebb egészségügyi tervük van, amelynek az okosórák a hardveres támogatói.
A magyar piacra is jönnek a Huawei újdonságai
A Münchenben bemutatott termékek a 2026 őszén fokozatosan jelennek meg a magyar piacon. A magyarországi elérhetőségről, árakról és a bevezetés részleteiről a Huawei a hazai termékbemutatók során ad majd további tájékoztatást. Mikre számíthatunk?
- A Huawei Watch GT 7 Series a sport- és egészségkövetés, valamint a mindennapi használat terén kínál új lehetőségeket. A sorozat megújult kialakítással és továbbfejlesztett funkciókkal érkezik, amelyek a sportolás és az aktív életmód mellett a hétköznapi viseletet is támogatják.
- Egy év kihagyást követően tér vissza a Huawei Watch 6 Series, amely a mindennapi használatot támogató funkciókat sport- és egészségkövetési lehetőségekkel ötvözi. A sorozat többféle méretben és kialakításban készül, és az önálló használatot támogató funkciókat is kínál.
- A Huawei Watch D3 a vérnyomás követését helyezi a középpontba. A következő generációs vérnyomásmérő okosóra európai CE-MDR orvostechnikai tanúsítással rendelkezik, és fizikai légpárnás mandzsettával támogatja az ambuláns vérnyomás-monitorozást (ABPM). Az óra megjelenéséről magyarul elsőként az Origo írt részletesen.
- A Huawei a bemutatón új táblagéppel is bővítette európai portfólióját. A Huawei MatePad Pro 12-inch a hordozhatóságot és a kreatív munkavégzést helyezi a középpontba. A készülék 12 hüvelykes OLED PaperMatte kijelzőt kapott, amelyet a digitális jegyzetelést és a tollal történő munkavégzést támogató funkciók egészítenek ki. A mindössze 4,7 mm vastag és 454 gramm tömegű táblagép kialakításánál a vékony és könnyű forma, valamint a mobil használat kapott hangsúlyt.
- Új vezeték nélküli fülhallgató-sorozatot is bemutatott a vállalat. A Huawei FreeBuds Neo Series új kialakítással és a mindennapi használatra fókuszáló hangélménnyel érkezik.
Az okosórától a megelőző egészségügyig: erre készül a Huawei 2035-ig
A Huawei Münchenben bemutatott egészségügyi stratégiája már rendszerben gondolkodik és hosszú távra tervez. A vállalat szerint európai egészségügyi tevékenysége eddig főként két fogyasztói területre koncentrált: a megelőzésre és a már fennálló állapotok kezelésének támogatására. A Münchenben bemutatott következő lépés ennél szélesebb: a Huawei szorosabb kapcsolatot akar kialakítani az európai orvosi és kutatói közösséggel, és a saját eszközeit a kutatási infrastruktúrába is be szeretné kapcsolni.
A Huawei saját adatai szerint világszerte már több mint 200 millió viselhető eszközt szállított le, egészségügyi és fitnesz-ökoszisztémája pedig több mint 620 millió felhasználót szolgál ki, közülük több mint 125 millióan havi szinten is aktívak. Erről Rico Zhang, a Huawei viselhető és egészségügyi termékekért felelős üzletágának elnöke beszélt Münchenben.. Az IDC piackutató cég nemrégiben közzétette a viselhető eszközök piacáról szóló jelentését 2026 első félévére vonatkozóan. A jelentés szerint a Huawei továbbra is vezető szerepet tölt be a viselhető eszközök globális piacán, több mint 20%-os piaci részesedéssel, a szállítmányok tekintetében pedig az első helyet foglalja el.
TrueSense: több mint 70 egészségügyi mutató
A technológiai alap a Huawei TrueSense rendszere. A vállalat háromrétegű architektúráról beszél: a szenzorok optikai, elektromos, akusztikus és mechanikai jeleket gyűjtenek; algoritmusok ezeket értelmezhető egészségügyi mutatókká alakítják; végül értékelési modellek próbálnak kockázati információt előállítani belőlük.
A Huawei szerint a TrueSense több mint 70 egészségügyi mutatót képes kezelni hat nagy biológiai rendszerhez kapcsolódóan:
- Keringési rendszer (pl. pulzus, vérnyomás, EKG, érrendszeri merevség)
- Légzőrendszer (pl. véroxigénszint, légzésszám, köhögésmérés)
- Idegrendszer (pl. stresszszint, alvásminőség, autonóm idegrendszeri adatokon alapuló érzelmi jóllét)
- Endokrin (belső elválasztású mirigyek) rendszer
- Izom- és mozgásszervrendszer
- Reproduktív (szaporító) rendszer
A vállalat emellett azt közölte, hogy 2025 végéig 46 orvostechnikai tanúsítványt szerzett világszerte, és további minősítéseken dolgozik.
Klinikai hátterű, nagy létszámú kutatások
A Huawei egészségügyi stratégiájában hangsúlyos szerepet kapnak a nagy létszámú vizsgálatok. A vállalat Kína legnagyobb és legfontosabb katonai egészségügyi és oktatási intézményével, a 301-es kórházzal (hivatalos nevén a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg Általános Kórháza) közösen végzett
szívkutatásában saját közlése szerint már több mint kilencmillió ember vett részt, és több mint húsz tudományos publikáció született. Más projektek a stroke kiújulásának kockázatát, a vércukor és a diabétesz kockázatát, illetve a hipertónia korai felismerését vizsgálják.
Egy neves egyetemi oktatókórházzal, a Peking Union Medical College Hospitallal végzett projektben több mint kétezer ember több mint 300 ezer órányi adata alapján fejlesztettek egy AI-alapú szűrőmodellt. A Huawei szerint a modell 376 kórházi páciensen végzett tesztben 80 százalék feletti pontosságot ért el.
Európai kutatási infrastruktúra, a jövőbe mutató vízióval
A müncheni eseményen a Huawei európai kutatási platformját is bemutatták, amely online erőforrást kínálna orvosoknak és kutatóknak. A Terve Research révén a Huawei és a Thryve egészségügyi startup azt szeretné elérni, hogy európai kutatócsoportok könnyebben gyűjthessenek folyamatos adatokat Huawei viselhető eszközökről.
A vállalat európai kutatási hátterében a helsinki Hauwei Health Laboratory is fontos szerepet kap. 2025-ben 13 együttműködési projektet teljesített, hat kutatási publikációban vett részt és négy európai uniós kezdeményezéshez járult hozzá.
A stratégia legtávolabbi célját az Intelligent Health 2035 vízió foglalja össze. A Huawei olyan jövőt vázol, amelyben az egészségfigyelés folyamatosabbá és intelligensebbé válik, a mesterséges intelligencia az orvosok munkáját segíti az általános protokoll részeként, a személyes egészségügyi adatok pedig nem egyszerű naplóbejegyzések, hanem valóban hasznosítható egészségügyi erőforrássá válnak.
A Huawei a következő években is jelentős pénzt költ majd félvezető-kutatásra, valamint az eszközökön futó statisztikai és az ok-okozati összefüggéseket feltáró mesterséges intelligencia fejlesztésére, kutatási platformokra és egészségügyi szolgáltatásokra. Emellett európai egyetemeket és kutatóintézeteket is együttműködésre és kutatási pályázatok benyújtására ösztönöz.
A müncheni eseményen ugyanakkor az is világosan kiderült, hogy a technológia önmagában nem elég. A szenzorok pontossága, a klinikai validáció, az adatok értelmezése, a magánszféra védelme és az orvosok munkafolyamatába való beillesztés mind feltétele annak, hogy az okosóra valóban több legyen fitnesz- vagy divateszköznél. A Huawei jövőképe ezért nem egyszerűen egy mindent mérő óra, hanem egy olyan rendszer, amely hosszú távon figyeli az ember állapotát, és időben képes kiemelni a fontos változásokat.