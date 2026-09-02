Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gólyahír! Megszületett az Exatlon Hungary sztárpárjának közös gyermeke

Huawei

A Huawei jövőképe a magyarok életére és egészségére is hatással lehet

27 perce
Olvasási idő: 15 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Új eszközöket mutatott be a Huawei Münchenben, ami viszont még ennél is is izgalmasabb, az a vállalat hosszú távú egészségügyi stratégiája. Egyre kevésbé pusztán fitneszeszközként tekintenek a viselhető készülékekre. Az okosórákból, mesterséges intelligenciából és hosszú távon gyűjtött adatokból olyan rendszer épülhet a Huawei jövőképe szerint, amely nemcsak követi az állapotunkat, és a már ismert betegségeket, hanem egyre korábban jelezheti az egészségi állapot változását, romlását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Huaweikutatásegészségviselhető eszközokosóra

Néhány nappal az általuk rendezett egészségügyi kerekasztal után, ahol egy új egészségügyi platformot is bejelentettek, a Huawei termékbemutató eseményt is tartott Münchenben. Az újdonságok között a viselhető eszközök, a táblagépek és az audio-termékek kategóriájának új modelljei szerepeltek, több termék az ősz folyamán a magyar piacon is megjelenik. A vállalat a fejlesztések során a technológia, a design és a mindennapi használat összehangolására helyezte a hangsúlyt, legyen szó sportolásról, egészségkövetésről, munkáról vagy szórakozásról. Ami biztosan kiderült, hogy  a Huawei egyre kevésbé pusztán fitneszeszközként tekint a viselhető készülékekre, egy sokkal komplexebb egészségügyi tervük van, amelynek az okosórák a hardveres támogatói. 

Huawei Watch GT 7 Pro
Az egyik ma bemutatott újdonság: Huawei Watch GT 7 Pro - Fotó: Szász Tamás - Origo 

A magyar piacra is jönnek a Huawei újdonságai

A Münchenben bemutatott termékek a 2026 őszén fokozatosan jelennek meg a magyar piacon. A magyarországi elérhetőségről, árakról és a bevezetés részleteiről a Huawei a hazai termékbemutatók során ad majd további tájékoztatást. Mikre számíthatunk?

  • A Huawei Watch GT 7 Series a sport- és egészségkövetés, valamint a mindennapi használat terén kínál új lehetőségeket. A sorozat megújult kialakítással és továbbfejlesztett funkciókkal érkezik, amelyek a sportolás és az aktív életmód mellett a hétköznapi viseletet is támogatják.
  • Egy év kihagyást követően tér vissza a Huawei Watch 6 Series, amely a mindennapi használatot támogató funkciókat sport- és egészségkövetési  lehetőségekkel ötvözi. A sorozat többféle méretben és kialakításban készül, és az önálló használatot támogató funkciókat is kínál.
  • A Huawei Watch D3 a vérnyomás követését helyezi a középpontba. A következő generációs vérnyomásmérő okosóra európai CE-MDR orvostechnikai tanúsítással rendelkezik, és fizikai légpárnás mandzsettával támogatja az ambuláns vérnyomás-monitorozást (ABPM). Az óra megjelenéséről magyarul elsőként az Origo írt részletesen.
Huawei Watch D3 - Fotó: Szász Tamás - Origo 
  • A Huawei a bemutatón új táblagéppel is bővítette európai portfólióját. A Huawei MatePad Pro 12-inch a hordozhatóságot és a kreatív munkavégzést helyezi a középpontba. A készülék 12 hüvelykes OLED PaperMatte kijelzőt kapott, amelyet a digitális jegyzetelést és a tollal történő munkavégzést támogató funkciók egészítenek ki. A mindössze 4,7 mm vastag és 454 gramm tömegű táblagép kialakításánál a vékony és könnyű forma, valamint a mobil használat kapott hangsúlyt.
  • Új vezeték nélküli fülhallgató-sorozatot is bemutatott a vállalat. A Huawei FreeBuds Neo Series új kialakítással és a mindennapi használatra fókuszáló hangélménnyel érkezik.

Az okosórától a megelőző egészségügyig: erre készül a Huawei 2035-ig

A Huawei Münchenben bemutatott egészségügyi stratégiája már rendszerben gondolkodik és hosszú távra tervez.  A vállalat szerint európai egészségügyi tevékenysége eddig főként két fogyasztói területre koncentrált: a megelőzésre és a már fennálló állapotok kezelésének támogatására. A Münchenben bemutatott következő lépés ennél szélesebb: a Huawei szorosabb kapcsolatot akar kialakítani az európai orvosi és kutatói közösséggel, és a saját eszközeit a kutatási infrastruktúrába is be szeretné kapcsolni.
A Huawei saját adatai szerint világszerte már több mint 200 millió viselhető eszközt szállított le, egészségügyi és fitnesz-ökoszisztémája pedig több mint 620 millió felhasználót szolgál ki, közülük több mint 125 millióan havi szinten is aktívak. Erről Rico Zhang, a Huawei viselhető és egészségügyi termékekért felelős üzletágának elnöke beszélt Münchenben.. Az IDC piackutató cég nemrégiben közzétette a viselhető eszközök piacáról szóló jelentését 2026 első félévére vonatkozóan. A jelentés szerint a Huawei továbbra is vezető szerepet tölt be a viselhető eszközök globális piacán, több mint 20%-os piaci részesedéssel, a szállítmányok tekintetében pedig az első helyet foglalja el.

TrueSense: több mint 70 egészségügyi mutató

A technológiai alap a Huawei TrueSense rendszere. A vállalat háromrétegű architektúráról beszél: a szenzorok optikai, elektromos, akusztikus és mechanikai jeleket gyűjtenek; algoritmusok ezeket értelmezhető egészségügyi mutatókká alakítják; végül értékelési modellek próbálnak kockázati információt előállítani belőlük.
A Huawei szerint a TrueSense több mint 70 egészségügyi mutatót képes kezelni hat nagy biológiai rendszerhez kapcsolódóan:

  • Keringési rendszer (pl. pulzus, vérnyomás, EKG, érrendszeri merevség)
  • Légzőrendszer (pl. véroxigénszint, légzésszám, köhögésmérés)
  • Idegrendszer (pl. stresszszint, alvásminőség, autonóm idegrendszeri adatokon alapuló érzelmi jóllét)
  • Endokrin (belső elválasztású mirigyek) rendszer
  • Izom- és mozgásszervrendszer
  • Reproduktív (szaporító) rendszer

A vállalat emellett azt közölte, hogy 2025 végéig 46 orvostechnikai tanúsítványt szerzett világszerte, és további minősítéseken dolgozik.

Huawei Watch GT 7 Pro - Fotó: Szász Tamás - Origo

Klinikai hátterű, nagy létszámú kutatások

A Huawei egészségügyi stratégiájában hangsúlyos szerepet kapnak a nagy létszámú vizsgálatok. A vállalat Kína legnagyobb és legfontosabb katonai egészségügyi és oktatási intézményével, a 301-es kórházzal (hivatalos nevén a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg Általános Kórháza) közösen végzett 

szívkutatásában saját közlése szerint már több mint kilencmillió ember vett részt, és több mint húsz tudományos publikáció született. Más projektek a stroke kiújulásának kockázatát, a vércukor és a diabétesz kockázatát, illetve a hipertónia korai felismerését vizsgálják.

 Egy neves egyetemi oktatókórházzal, a Peking Union Medical College Hospitallal végzett projektben több mint kétezer ember több mint 300 ezer órányi adata alapján fejlesztettek egy AI-alapú szűrőmodellt. A Huawei szerint a modell 376 kórházi páciensen végzett tesztben 80 százalék feletti pontosságot ért el. 

Galéria: Képeken a Huawei Watch D3, a vérnyomásmérős okosóra-sorozat új tagja
1/13
Képeken a Huawei Watch D3, a vérnyomásmérős okosóra-sorozat új tagja

Európai kutatási infrastruktúra, a jövőbe mutató vízióval

A müncheni eseményen a Huawei európai kutatási platformját is bemutatták, amely online erőforrást kínálna orvosoknak és kutatóknak. A Terve Research révén a Huawei és a Thryve egészségügyi startup azt szeretné elérni, hogy európai kutatócsoportok könnyebben gyűjthessenek folyamatos adatokat Huawei viselhető eszközökről.
A vállalat európai kutatási hátterében a helsinki Hauwei Health Laboratory is fontos szerepet kap. 2025-ben 13 együttműködési projektet teljesített, hat kutatási publikációban vett részt és négy európai uniós kezdeményezéshez járult hozzá.

A stratégia legtávolabbi célját az Intelligent Health 2035 vízió foglalja össze. A Huawei olyan jövőt vázol, amelyben az egészségfigyelés folyamatosabbá és intelligensebbé válik, a mesterséges intelligencia az orvosok munkáját segíti az általános protokoll részeként, a személyes egészségügyi adatok pedig nem egyszerű naplóbejegyzések, hanem valóban hasznosítható egészségügyi erőforrássá válnak.

A Huawei a következő években is jelentős pénzt költ majd félvezető-kutatásra, valamint az eszközökön futó statisztikai és az ok-okozati összefüggéseket feltáró mesterséges intelligencia fejlesztésére, kutatási platformokra és egészségügyi szolgáltatásokra. Emellett európai egyetemeket és kutatóintézeteket is együttműködésre és kutatási pályázatok benyújtására ösztönöz.

A müncheni eseményen ugyanakkor az is világosan kiderült, hogy a technológia önmagában nem elég. A szenzorok pontossága, a klinikai validáció, az adatok értelmezése, a magánszféra védelme és az orvosok munkafolyamatába való beillesztés mind feltétele annak, hogy az okosóra valóban több legyen fitnesz- vagy divateszköznél. A Huawei jövőképe ezért nem egyszerűen egy mindent mérő óra, hanem egy olyan rendszer, amely hosszú távon figyeli az ember állapotát, és időben képes kiemelni a fontos változásokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!