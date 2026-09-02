A Huawei jövőképe a magyarok életére és egészségére is hatással lehet

Néhány nappal az általuk rendezett egészségügyi kerekasztal után, ahol egy új egészségügyi platformot is bejelentettek, a Huawei termékbemutató eseményt is tartott Münchenben. Az újdonságok között a viselhető eszközök, a táblagépek és az audio-termékek kategóriájának új modelljei szerepeltek, több termék az ősz folyamán a magyar piacon is megjelenik. A vállalat a fejlesztések során a technológia, a design és a mindennapi használat összehangolására helyezte a hangsúlyt, legyen szó sportolásról, egészségkövetésről, munkáról vagy szórakozásról. Ami biztosan kiderült, hogy a Huawei egyre kevésbé pusztán fitneszeszközként tekint a viselhető készülékekre, egy sokkal komplexebb egészségügyi tervük van, amelynek az okosórák a hardveres támogatói.

Az egyik ma bemutatott újdonság: Huawei Watch GT 7 Pro - Fotó: Szász Tamás - Origo

A magyar piacra is jönnek a Huawei újdonságai

A Münchenben bemutatott termékek a 2026 őszén fokozatosan jelennek meg a magyar piacon. A magyarországi elérhetőségről, árakról és a bevezetés részleteiről a Huawei a hazai termékbemutatók során ad majd további tájékoztatást. Mikre számíthatunk?

A Huawei Watch GT 7 Series a sport- és egészségkövetés, valamint a mindennapi használat terén kínál új lehetőségeket. A sorozat megújult kialakítással és továbbfejlesztett funkciókkal érkezik, amelyek a sportolás és az aktív életmód mellett a hétköznapi viseletet is támogatják.

a sport- és egészségkövetés, valamint a mindennapi használat terén kínál új lehetőségeket. A sorozat megújult kialakítással és továbbfejlesztett funkciókkal érkezik, amelyek a sportolás és az aktív életmód mellett a hétköznapi viseletet is támogatják. Egy év kihagyást követően tér vissza a Huawei Watch 6 Series , amely a mindennapi használatot támogató funkciókat sport- és egészségkövetési lehetőségekkel ötvözi. A sorozat többféle méretben és kialakításban készül, és az önálló használatot támogató funkciókat is kínál.

, amely a mindennapi használatot támogató funkciókat sport- és egészségkövetési lehetőségekkel ötvözi. A sorozat többféle méretben és kialakításban készül, és az önálló használatot támogató funkciókat is kínál. A Huawei Watch D3 a vérnyomás követését helyezi a középpontba. A következő generációs vérnyomásmérő okosóra európai CE-MDR orvostechnikai tanúsítással rendelkezik, és fizikai légpárnás mandzsettával támogatja az ambuláns vérnyomás-monitorozást (ABPM). Az óra megjelenéséről magyarul elsőként az Origo írt részletesen.

Huawei Watch D3 - Fotó: Szász Tamás - Origo

A Huawei a bemutatón új táblagéppel is bővítette európai portfólióját. A Huawei MatePad Pro 12-inch a hordozhatóságot és a kreatív munkavégzést helyezi a középpontba. A készülék 12 hüvelykes OLED PaperMatte kijelzőt kapott, amelyet a digitális jegyzetelést és a tollal történő munkavégzést támogató funkciók egészítenek ki. A mindössze 4,7 mm vastag és 454 gramm tömegű táblagép kialakításánál a vékony és könnyű forma, valamint a mobil használat kapott hangsúlyt.

Új vezeték nélküli fülhallgató-sorozatot is bemutatott a vállalat. A Huawei FreeBuds Neo Series új kialakítással és a mindennapi használatra fókuszáló hangélménnyel érkezik.

Az okosórától a megelőző egészségügyig: erre készül a Huawei 2035-ig

A Huawei Münchenben bemutatott egészségügyi stratégiája már rendszerben gondolkodik és hosszú távra tervez. A vállalat szerint európai egészségügyi tevékenysége eddig főként két fogyasztói területre koncentrált: a megelőzésre és a már fennálló állapotok kezelésének támogatására. A Münchenben bemutatott következő lépés ennél szélesebb: a Huawei szorosabb kapcsolatot akar kialakítani az európai orvosi és kutatói közösséggel, és a saját eszközeit a kutatási infrastruktúrába is be szeretné kapcsolni.

A Huawei saját adatai szerint világszerte már több mint 200 millió viselhető eszközt szállított le, egészségügyi és fitnesz-ökoszisztémája pedig több mint 620 millió felhasználót szolgál ki, közülük több mint 125 millióan havi szinten is aktívak. Erről Rico Zhang, a Huawei viselhető és egészségügyi termékekért felelős üzletágának elnöke beszélt Münchenben.. Az IDC piackutató cég nemrégiben közzétette a viselhető eszközök piacáról szóló jelentését 2026 első félévére vonatkozóan. A jelentés szerint a Huawei továbbra is vezető szerepet tölt be a viselhető eszközök globális piacán, több mint 20%-os piaci részesedéssel, a szállítmányok tekintetében pedig az első helyet foglalja el.